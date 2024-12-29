Qualcomm İşlemcinin Kaderi? | Asus Vivobook S15 Dizüstü Bilgisayar İnceleme

ASUS Vivobook S15 S5507QA, 15.6 inç OLED ekran ve Snapdragon X Plus X1P 42-100 işlemci ile donatılmış bir laptop modelidir.

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ASUS Vivobook S15 S5507QA, 15.6 inç OLED ekran ve Snapdragon X Plus X1P 42-100 işlemci ile donatılmış bir laptop modelidir. Bu bilgisayar 3K olarak adlandırılan 2880x1620 çözünürlüğe ve 120Hz tazeleme hızına sahip olması ile dikkat çekiyor. Elimizdeki bulunan ürün 16GB RAM ve 512GB SSD ile geliyor.

Qualcomm işlemcili Vivobook S15, yaklaşık 13 saat batarya ömrü ile uzun süreli kullanım imkanı sunar. Ürünün alüminyum malzemeden yapılmış kasası 1.42 kg ağırlık ve 1.59 mm kalınlığıyla taşınabilirlik konusunda iddialı bir model olarak öne çıkıyor.

ASUS Vivobook S15 S5507QA, yüksek niteliklere sahip OLED ekranı ve uzun pil ömrü ile dikkat çekiyor. Bu laptop hem ofis kullanımı hem de medya tüketimi amaçlı kullanıcılar için ideal bir seçenek olabilir.

00:00 Giriş

00:47 Performans

05:07 Ekran

08:02 RAM ve Depolama

09:25 Tasarım ve Çevre Özellikler

16:47 Değerlendirme