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    Qualcomm İşlemcinin Kaderi? | Asus Vivobook S15 Dizüstü Bilgisayar İnceleme

    ASUS Vivobook S15 S5507QA, 15.6 inç OLED ekran ve Snapdragon X Plus X1P 42-100 işlemci ile donatılmış bir laptop modelidir.                                                                             

    Ürün Linki: https://shop.asus.com/tr/90nb14q2-m00ct0-asus-vivobook-s-15-s5507-copilot-pc.html?utm_source=youtube&utm_medium=kol&utm_campaign=24q4_youtubereview_actrsys&utm_content=donanimhaber_review

    ASUS Vivobook S15 S5507QA, 15.6 inç OLED ekran ve Snapdragon X Plus X1P 42-100 işlemci ile donatılmış bir laptop modelidir. Bu bilgisayar 3K olarak adlandırılan 2880x1620 çözünürlüğe ve 120Hz tazeleme hızına sahip olması ile dikkat çekiyor. Elimizdeki bulunan ürün 16GB RAM ve 512GB SSD ile geliyor. 

    Qualcomm işlemcili Vivobook S15, yaklaşık 13 saat batarya ömrü ile uzun süreli kullanım imkanı sunar. Ürünün alüminyum malzemeden yapılmış kasası 1.42 kg ağırlık ve 1.59 mm kalınlığıyla taşınabilirlik konusunda iddialı bir model olarak öne çıkıyor. 

    ASUS Vivobook S15 S5507QA, yüksek niteliklere sahip OLED ekranı ve uzun pil ömrü ile dikkat çekiyor. Bu laptop hem ofis kullanımı hem de medya tüketimi amaçlı kullanıcılar için ideal bir seçenek olabilir.

    00:00 Giriş
    00:47 Performans
    05:07 Ekran
    08:02 RAM ve Depolama
    09:25 Tasarım ve Çevre Özellikler
    16:47 Değerlendirme

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