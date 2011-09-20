Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Dünyanın en ince tablet bilgisayarı Toshiba AT200'ü inceledik

7 yıl
124,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Toshiba tarafından dünyanın en ince tablet bilgisayarı olarak lanse edilen AT200'ü IFA 2011 Fuarı'nda kullandık. 7.7mm kalınlığında ve 558 gram ağırlığındaki kasa yapısı ile dikkat çeken Android 3.2 işletim sistemiyle gelen tablet, Nvidia'nın Tegra 2 ve Qualcomm'un Snapdragon işlemcisini kullanan pek çok modelden farklı olarak çift kanal bellek kontrolcüsüne sahip 1.2GHz hızındaki Texas Instruments OMAP 4430 işlemcisiyle de dikkat çekmeyi başarıyor.
 


En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
khaos 7 yıl en beğenilen
Umarım bir gün dh videolarini mobil platformdan da izleriz!
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
poqito 7 yıl
honeycomb ile de izlenmiyor videolar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
siyahtemas 7 yıl
ipad2de de DH videoları izlenmiyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kain061 7 yıl
İpad acmiyor:s
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilk_ze 7 yıl
8 saat maximum pil omru varmis ama normal kullanimda 6 saat gider bence.... Toshiba iyidir ama ilk cikardigi tablet tam bir fiyaskoydu. Bu ikinciyide gormek lazim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Video test edilmeden atıldı ses yok ve kimsenin baktığıda yok videoda kim ne konuşuyor belli değil hışırtı var sadece
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 7 yıl
tasarım faciyası olmuş ama özellikle çok iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Besiktask34 7 yıl
zaman gösterecek ama vitrinlerde o bize biz ona bakarız gibi geliyor toshiba artık bu piyasada yok bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emregök 7 yıl
gelişimi merakla takip ediyoruz tabletlerdeki.
işlemcisi başta olmak üzere incelik ve ekran teknolojileri müthiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Scott. 7 yıl
Tabletleri birbirinden ayırt edemiyorum artık
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Harika bir tablet olmuş, Toshiba nihayet kendisinden bekleneni ortaya koymuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OvernightSensation 7 yıl
her yönüyle mükemmel bir alet(işlemci canavar) tek eksiği yazılımsal güncellemeyi geç alabilir toshiba yeni girdi bu işe çünkü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,8b izlenme · 23 sa. yeni video
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,2b izlenme · 2 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
03:36
Yeni iPad 9.7'e rakip geldi "Acer Chromebook Tab 10"
5,7b izlenme · 12 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim