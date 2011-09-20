Dünyanın en ince tablet bilgisayarı Toshiba AT200'ü inceledik

Toshiba tarafından dünyanın en ince tablet bilgisayarı olarak lanse edilen AT200'ü IFA 2011 Fuarı'nda kullandık. 7.7mm kalınlığında ve 558 gram ağırlığındaki kasa yapısı ile dikkat çeken Android 3.2 işletim sistemiyle gelen tablet, Nvidia'nın Tegra 2 ve Qualcomm'un Snapdragon işlemcisini kullanan pek çok modelden farklı olarak çift kanal bellek kontrolcüsüne sahip 1.2GHz hızındaki Texas Instruments OMAP 4430 işlemcisiyle de dikkat çekmeyi başarıyor.



