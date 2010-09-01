Dünyanın en küçük USB Adaptörü Edimax EW-7811Un TÜRKİYE'DE..!





Önde gelen network çözümleri üreticisi Edimax, daha önce de duyurduğu Dünyanın en küçük USB adaptörü olma özelliğini taşıyan Edimax EW-7811Un USB adaptörünü Türkiye' de satışa sundu. Nano boyutta olmasına rağmen ne performanstan ne de kapsama alanından taviz veren bu küçük dev, fiyat konusundaki cüretkârlığını da gösteriyor. Tamamen güvenilir olan bu USB adaptör size tak ve unut kolaylığını yaşatmak için tasarlanmış son derece kullanışlı bir cihaz olma özelliğini de taşıyor.

Zarif Tasarım

Zarif tasarımı sayesinde, USB portunuza taktığınızda kaybolduğunu göreceksiniz ve sonra onun orada olduğunu unutacaksınız. Bilgisayarınızı her açtığınızda yeniden takıp çıkarmak yerine orada bırakmanız yeterli. 50 kuruş boyutlarındaki bu USB adaptör sadece orada durarak işini yapmaya odaklanıyor.



802.11n standart uyumu ve 150Mbps veri aktarım hızı

EW-7811Un, 802.11/b/g/n gibi standartlarla uyumluluğunun yanı sıra, 11n bağlantısı sağlandığında bu küçük boyutlardaki USB adaptör 150Mbps veri aktarım hızına ulaşabiliyor. Bu inanılmaz boyutlardaki USB adaptör bilgisayarınıza takılı iken uzak mesafelerden bile dosya ve medya akışını kesintisiz bir şekilde almanızı ve göndermenizi sağlar. Kapsama alanını 3 kat daha arttırarak ev veya ofis ortamınızdaki kör noktaları azaltır. EW-7811Un USB adaptör ile daha uzağa daha etkin bir şekilde ulaşın.

Edimax ürünlerinin Türkiye Distribütörlüğünü Mascom Bilgisayar yapmaktadır. Edimax ürünlerine tüm online market ve retail mağazalarından ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için www.edimax.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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