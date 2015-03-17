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Dünyanın ilk ağrı kesici giyilebilir cihazı: Quell

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın ilk ağrı kesici giyilebilir cihazı: Quell
 
Dünya üzerinde milyonlarca insan nedeni tam olarak bilinemeyen kronik ağrılar yüzüden rahat bir yaşam sürememekte, bu ağrıları dindirmek için de vücuduna içerisinde birçok kimyasal yer alan ağrı kesici haplar yüklemektedir. Bu sorunu çözmek için geliştirilen ve dünyanın ilk ağrı kesici giyilebilir cihazı olarak lanse edilen Quell, Amerika Gıda ve İlaç İdaresi FDA'nın onayı ile popüler bağış platformlarından Indiegogo üzerinde destek aramaya başladı.
Esnek gövdesiyle diz altına takılması için tasarlanan Quell, transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS) adı verilen tedavi tekniğini her zaman kullanılabilir hale getiriyor ve deriye direkt olarak temas eden elektrotlarıyla duyu sinirlerini uyararak vücudun kronik ağrıya karşı doğal ağrı kesici mekanizmasını tetikliyor. Bu tetiklemeyle vücut kendi içerisinde ürettiği endojen opioidler salgısıyla (Omurgandan salgılanıyor) ağrı sinyallerini kesiyor ve böylece belirtildiği kadarıyla çok ciddi bir rahatlama elde edilebiliyor. Bluetooth 4.0 teknolojisi üzerinden akıllı telefonlarla (Şimdilik iOS, Android yolda) bağlantı kurabilen ve buradan kişiselleştirilebilen (Ağrı gücüne bağlı verilecek tepkinin seviyesi) Quell, uygun yapısıyla uyurken dahi kullanılabiliyor.
Indiegogo üzerinde konulan 100,000 bağış hedefini 272,000$ seviyesine taşıyan Quell, yapılacak en az 199$ bağış ile 2015 Haziran ayında elde edilebiliyor. Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Dünyanın ilk ağrı kesici giyilebilir cihazı: Quell
 

https://www.indiegogo.com/projects/quell-the-world-s-first-pain-relief-wearable Yorum Yaz
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HyperAkif 4 yıl
Aynısı kalp krizleri için veya diyabet hastaları içinde yapılabilir bence.
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