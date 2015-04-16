Duracell mobil cihazlara yönelik kablosuz şarj halkası geliştirdi

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Bataryaların herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan şarj edilmesine imkan tanıyan kablosuz şarj teknolojileri uzun süredir kullanımda olsa da halen yaygın olarak benimsenmiş değil. Yüksek maliyetleri nedeniyle genelde üst seviye mobil cihazlarda görebildiğimiz kablosuz şarj için zaman zaman farklı çözümler ortaya çıkıyor.
Duracell Wireless Charging Ring adındaki şarj halkası, kullanıcılara kablolardan kurtulma fırsatı veriyor. Bir halka şeklinde olan şarj aleti cihazın microUSB veya Lightning girişine takılıyor ve bu haliyle şarj padinin üzerine konarak şarj edilebiliyor.
Sisteme entegre değil harici bir aparat olduğu için çantanızdaki kalabalığı artırıyor ancak herhangi bir acil ihtiyaçta kablo çıkarmak derdi olmaksızın hızlı bir şekilde telefonunuza ulaşabiliyorsunuz.
Duracell Wireless Charging Ring kablosuz şarj halkası beraberinde pad ile birlikte 54$ fiyat etiketine sahip. Halka şeklinde adaptör tasarımı oldukça popüler ve Starbucks da benzer bir kablosuz adaptörü daha önce satışa sunmuştu.
http://www.ubergizmo.com/2015/04/duracell-debuts-wireless-charging-ring-for-mobile-devices/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunu geliştiren teknik ekip iktisat mezunu sanırım, Mühendislik göremiyorum zira.
Hocam burda amaç donanımsal olarak kablosuz şarj desteklemeyen cihazları kablosuz şarj etmek. Zaten kendinden bu özelliğe destek veren cihazlar için gereksiz.
Yalnız habere göre şarj pedinde bir batarya var mı yoksa onu prize mi bağlayacağız anlamadım.
Dibim düştü, böyle yararlı bir icat dünya tarihinde yoktur. Herkes en az 5 tane almalı. Düşünseniz çantanızda bulacağınız herhangi bir USB ye takabileceğiniz kablo yerine bu alet ve pedini taşıyacaksınız. Hatta bayansanız pedini çanyaya almanıza gerek yok, haklayı çantanızdaki Orkidin üstüne koyunca da şarj oluyor. Molped ile verimsizmiş ama.
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