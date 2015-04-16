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Duracell mobil cihazlara yönelik kablosuz şarj halkası geliştirdi

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Duracell mobil cihazlara yönelik kablosuz şarj halkası geliştirdi

Bataryaların herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan şarj edilmesine imkan tanıyan kablosuz şarj teknolojileri uzun süredir kullanımda olsa da halen yaygın olarak benimsenmiş değil. Yüksek maliyetleri nedeniyle genelde üst seviye mobil cihazlarda görebildiğimiz kablosuz şarj için zaman zaman farklı çözümler ortaya çıkıyor.

Duracell Wireless Charging Ring adındaki şarj halkası, kullanıcılara kablolardan kurtulma fırsatı veriyor. Bir halka şeklinde olan şarj aleti cihazın microUSB veya Lightning girişine takılıyor ve bu haliyle şarj padinin üzerine konarak şarj edilebiliyor. 

Sisteme entegre değil harici bir aparat olduğu için çantanızdaki kalabalığı artırıyor ancak herhangi bir acil ihtiyaçta kablo çıkarmak derdi olmaksızın hızlı bir şekilde telefonunuza ulaşabiliyorsunuz.

Duracell Wireless Charging Ring kablosuz şarj halkası beraberinde pad ile birlikte 54$ fiyat etiketine sahip. Halka şeklinde adaptör tasarımı oldukça popüler ve Starbucks da benzer bir kablosuz adaptörü daha önce satışa sunmuştu. 

http://www.ubergizmo.com/2015/04/duracell-debuts-wireless-charging-ring-for-mobile-devices/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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Firaristt 4 yıl en beğenilen
Bari arka tarafa kıvrık falan yapsalardı. Şekil itibariyle rahatsız edecek gibi duruyor ve kullanışsız. Cihaza onu takana kadar USB kabloyu da takar 2-2.5 kat daha hızlı şarj ederim.
Bari arka tarafa kıvrık falan yapsalardı. Şekil itibariyle rahatsız edecek gibi duruyor ve kullanışsız. Cihaza onu takana kadar USB kabloyu da takar 2-2.5 kat d...
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ReCoMaX 4 yıl
powerbank varken gereksiz ve absürt olmuş. Ayrıca tr de sanırım 250 tl den satılır.
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Morphinz 4 yıl
Başka bir çöp daha... Yapmayın güzel evladım.
Bunu geliştiren teknik ekip iktisat mezunu sanırım, Mühendislik göremiyorum zira.
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serafon 4 yıl
Önemli olan o soketi takmamak onu taktıktan sonra fişe de takarım. Koyacan bitecek.
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Infinitum 4 yıl
zaomss
Çok kaba ve işlevsiz olmuş. Direkt olarak usb portunu işgal etmeyen ped üzerine konma sistemli ürünler mevcutken.

Hocam burda amaç donanımsal olarak kablosuz şarj desteklemeyen cihazları kablosuz şarj etmek. Zaten kendinden bu özelliğe destek veren cihazlar için gereksiz.
Yalnız habere göre şarj pedinde bir batarya var mı yoksa onu prize mi bağlayacağız anlamadım.
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DarkHellKnightX 4 yıl
Kabloyu telefondaki usb portuna direk takmak yerine şarj pad'ine takıp telefona da bu aparatı mı takıyoruz?
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xkadir61 4 yıl
illa birşey yapacaksan kılıf yap onda olsun o özellik
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myhotyro 4 yıl
"Sisteme entegre değil harici bir aparat olduğu için çantanızdaki kalabalığı artırıyor ancak herhangi bir acil ihtiyaçta kablo çıkarmak derdi olmaksızın hızlı bir şekilde telefonunuza ulaşabiliyorsunuz."
Dibim düştü, böyle yararlı bir icat dünya tarihinde yoktur. Herkes en az 5 tane almalı. Düşünseniz çantanızda bulacağınız herhangi bir USB ye takabileceğiniz kablo yerine bu alet ve pedini taşıyacaksınız. Hatta bayansanız pedini çanyaya almanıza gerek yok, haklayı çantanızdaki Orkidin üstüne koyunca da şarj oluyor. Molped ile verimsizmiş ama.
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Elsa 4 yıl
Gereksiz olmuş aliexpresste çok ucuz telefona takılan padlerden alırım daha iyi
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dokuzcanlicanavar 4 yıl
nasıl dengeledilerse telefon havada duruyor
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Das Boot 4 yıl
Çok gereksiz.
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