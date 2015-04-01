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Düşünce yoluyla protez kullanımı için artık ameliyat gerekmiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Düşünce yoluyla protez kullanımı için artık ameliyat gerekmiyor
 
Herhangi bir nedenle uzuvlarını kaybetmiş kişilerin hayatını ciddi seviyede kolaylaştıran protez birimleri, daha önce de birçok kez haberini yaptığımız üzere artık düşünce gücüyle kontrol edilebiliyorlar. Ancak şimdiye kadar bu süreci sağlamak için bazı ufak ameliyatlara gerek duyulurken, Houston Üniversitesi tarafından geliştirilen yeni bir teknoloji süreci çok daha kolay hale getiriyor.
Houston Üniversitesi'nin sistemiyle protez kolların ameliyat gerektirmeden kullanılması giyilebilir düşünce başlıkları ile yerine getiriliyor. Beyin dalga aktivitesinin elektriksel yöntemle izlenmesini ölçen Elektroensefalografi ya da EEG olarak adlandırılan teknoloji temeline hazırlanan başlıklar, beyin dalgalarını BMI (Beyin-makine arayüzü) üzerinden protez için mekanik harekete dönüştürüyor ve böylece orjinaline en yakın uzuv kontrol süreci elde edilebiliyor. Yapılan denemelerde %80 oranında başarıya (Düşünce ve komut doğruluğu açısından) ulaştığı belirtilen sistem, çok parmaklı protez kollarda dahi aktif olarak kullanılabiliyor.
Ameliyat ile vücut içerisine takılan kontrol cihazlarının potansiyel enfeksiyon veya reddetme gibi problemlerini ortadan kaldırabileceği umut edilen faydalı sistemin üzerinde testler ve geliştirme çalışmaları devam ediyor. Sistem ile ayrıca inme ya da spinal yaralanmalara karşı tedavi için birçok faydalı beyinsel aktivite verisinin de toplandığı belirtiliyor.

http://www.engadget.com/2015/04/01/thinking-cap-controls-prosthetic-arm-with-thoughts-not-surger/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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xmasx 4 yıl
Adam sanki yuz kızartıcı bir is yapmista gozlerini kapatmislar :)
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gurkanse 4 yıl
iyide adam gazetenin 3.sayfa haberlerinin fotoğrafı gibi neden gözleri kapatılmış? :D
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