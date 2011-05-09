Dyson Air Multiplier AM01 "Pervanesiz serinlik" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Torbasız elektrikli süpürge dendiğinde ilk akla gelen firma olan Dyson, Air Multiplier isimli pervanesiz vantilatörleriyle, yaz sıcaklarında eşsiz bir serinlik deneyimi vaad ediyor. Bu videomuzda yaklaşan yaz sıcaklarını da dikkate alarak Dyson'ın yenilikçi serinleticilerini mercek altına alıyoruz.
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Videoda belirttiğiniz gibi bir anlatım yer almıyor. Test tablolarını da dikkatli incelerseniz durumu daha iyi görebilirsiniz.
İddianızı yenilemeden evvel videoyu baştan ön yargısız izlemenizi öneririm. Donanım videolarının bu videodan ayrıntısız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu yorumlarınızı ayrıntısız olduğunu düşündüğünüz videolarımızda, değinmediğimizi düşündüğünüz noktaları da belirterek yazın ki daha sonrakileri eksiksiz olarak sunabilelim.
Sevgiler,
Mesut Çevik
kendi düşüncelemerimi belirtmek gerekirse.fansız olarak tanıtılmışm ama o alt parçada illaki bir fan vardır.zaten ses düzeyleri buna bağlı olarak var.ayrıca başlığı okuyunca bilgisayar kasaları için üretilmiş bir soğutucu olarak düşündüm. watt tüketiminide ele alınabilirdi.
cihazın artıları güvenli olması havayı homojen verebilmesi
cihazın eksileri:tipi(her gelen komşuya bunun ne işe yaradığını, nasıl çalıştığını anlatmak zorunda kalabilirsiniz ayrıca bazı veletler bunu basket potası da yapabilir vs :D)
sonuç olarak sadece böyle enteresan bir cihazı tanımış olduk.donanımhaber (: