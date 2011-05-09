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Dyson Air Multiplier AM01 "Pervanesiz serinlik" video inceleme

8 yıl
137,7b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Torbasız elektrikli süpürge dendiğinde ilk akla gelen firma olan Dyson, Air Multiplier isimli pervanesiz vantilatörleriyle, yaz sıcaklarında eşsiz bir serinlik deneyimi vaad ediyor. Bu videomuzda yaklaşan yaz sıcaklarını da dikkate alarak Dyson'ın yenilikçi serinleticilerini mercek altına alıyoruz.


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Speed-Step 8 yıl en beğenilen
@Einstein

Üründe bulunmayan bizim abarttığımız bir şey gördüyseniz paylaşın herkes bilsin. Böyle bir şey yok ama siz sadece böyle hissettiğiniz için yazdıysanız altına not düşün de amacınız hakkında farklı düşünülmesin...
@EinsteinÜründe bulunmayan bizim abarttığımız bir şey gördüyseniz paylaşın herkes bilsin. Böyle bir şey yok ama siz sadece böyle hissettiğiniz için y...
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Speed-Step 8 yıl
@ canerpense

Videoda belirttiğiniz gibi bir anlatım yer almıyor. Test tablolarını da dikkatli incelerseniz durumu daha iyi görebilirsiniz.

İddianızı yenilemeden evvel videoyu baştan ön yargısız izlemenizi öneririm. Donanım videolarının bu videodan ayrıntısız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu yorumlarınızı ayrıntısız olduğunu düşündüğünüz videolarımızda, değinmediğimizi düşündüğünüz noktaları da belirterek yazın ki daha sonrakileri eksiksiz olarak sunabilelim.

Sevgiler,
Mesut Çevik
@ canerpenseVideoda belirttiğiniz gibi bir anlatım yer almıyor. Test tablolarını da dikkatli incelerseniz durumu daha iyi görebilirsiniz....
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Klasör.:X:. 8 yıl
enteresan bir cihaz.
kendi düşüncelemerimi belirtmek gerekirse.fansız olarak tanıtılmışm ama o alt parçada illaki bir fan vardır.zaten ses düzeyleri buna bağlı olarak var.ayrıca başlığı okuyunca bilgisayar kasaları için üretilmiş bir soğutucu olarak düşündüm. watt tüketiminide ele alınabilirdi.
cihazın artıları güvenli olması havayı homojen verebilmesi
cihazın eksileri:tipi(her gelen komşuya bunun ne işe yaradığını, nasıl çalıştığını anlatmak zorunda kalabilirsiniz ayrıca bazı veletler bunu basket potası da yapabilir vs :D)

sonuç olarak sadece böyle enteresan bir cihazı tanımış olduk.donanımhaber (:
enteresan bir cihaz.kendi düşüncelemerimi belirtmek gerekirse.fansız olarak tanıtılmışm ama o alt parçada illaki bir fan vardır.zaten ses düzeyleri buna bağ...
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DH Misafiri 3 yıl
bence çok başarılı olmuş,hava üfleme olayı zaten işi bitirmiş (rahatsız etmiyor) çok çok başarılı tebrikler.çok faydalı bir buluş.
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ebidy 3 yıl
Bu ürüne bedava sahip olabilirsiniz.Çekiliş yapılıyormuş.
Deteylar : forum.donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 6 yıl
Bu alet aspiratör ve davlumbaz görevi görür.Sigara kokusu ve yemek kousu gibi istemediğimiz kokuları dışarı atmak için işe yarayabilir.Bence dyson bu teknoloji ile bir davlumbaz üretsin.yok satar
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MrLagMaker 7 yıl
Elektrik güç tüketimi açısından bir inceleme yok galiba
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DoSöDoKöKo 7 yıl
tamamen görüntüye adanmış bunun dışında gereksiz bir cihaz
normal vantilatörlere göre daha düşük güçte ve daha sesli ve çok daha önemlisi abartı pahallı
ve arıza yapmadan ne kadar süre çalışabileceği şüpheli arıza yaparsada türkiyede kim tamir eder o da sorun
kaliteli bir vantilatör = daha ucuza daha sessiz ve daha kaliteli bir çözüm
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TuVNeRa 7 yıl
Süpürgesine o parayı veren fanatikleri bunu da kaçırmaz. Ama sıradan insanlar için gereksiz.
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Turkforce 7 yıl
Bugün Medyamarkt'ta 999 TL den satılıyordu.
Gerçekten para fazla geliyorsa alınabilecek bir ürün üretmişler.
Klima fiyatına vantilatör. Tebrikler Dyson. :)
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hekimoglu 8 yıl
Aman Allahım bu nasıl bir anlatım ve ses tonu... Sonuna kadar dinleyemedim.
Cümle sonlarında ki vurgulamalar mahfetti beni. Üründen soğudum.
Bu abimiz böyle konuşmuyordu ?
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devrimdoga 8 yıl
Çok güzel bir inceleme olmuş ürünü gerçekten beğendim ileride daha ucuz modelleri olursa kesinlikle alınması gereken bir ürün.Özellikle şu videonun sonunda ki balon olayını çok sevdim :) İyi forumlar.
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emregök 8 yıl
aslında bulunmayan ve müthiş inovasyon için parayı hak ediyor
eve klima aldıramadım pedere sanırım bunu alabilirim : ))
zaten 2. sradaki mühendislik adamı sonucta
fiyat yine aynı işe yarar bir süpürgenin 4 katı fiyat burda da aynı işe yarar vantilatörün 4-5 katı fiyatı var amazonda 170dolar
basık elips ve daha büyük capta ayaklısıda mevcut cıkmış baya önce.
acaba dh ikinci forumdan 16 tane özel kaliteli yapraklı 12cm lik fanları yan yana bağlasak bundan daha makul olur, fiyat ve performans canavarı ; )
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emregök 8 yıl
dyson nın fiyatlarını az cok biliyorum ; )
o yapınca işte böyle şeyler cıkıyor fiyatı abartmasalarda sürümden kazanabilirler.
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