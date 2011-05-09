Dyson Air Multiplier AM01 "Pervanesiz serinlik" video inceleme

Torbasız elektrikli süpürge dendiğinde ilk akla gelen firma olan Dyson, Air Multiplier isimli pervanesiz vantilatörleriyle, yaz sıcaklarında eşsiz bir serinlik deneyimi vaad ediyor. Bu videomuzda yaklaşan yaz sıcaklarını da dikkate alarak Dyson'ın yenilikçi serinleticilerini mercek altına alıyoruz.

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