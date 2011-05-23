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ECS de "Bulldozer" anakartını gösterdi; İşte 990FX çipsetli A990FXM-A

8 yıl
38,3b
1
18
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil Bulldozer FX işlemcileri için 990FX çipsetli anakart modeli ortaya çıkan üreticilerden biri de ECS oldu. Black serisi anakart modelleriyle özellikle AMD cephesinde hatırı sayılır satış rakamlarına ulaşan firma, 990FX+SB950 çipsetini kullanan A990FXM-A model isimli yeni anakart modelini gün ışığına çıkardı.

Bulldozer FX serisi dört, altı ve sekiz çekirdekli yeni nesil işlemcilerle birlikte Soket AM3 formundaki mevcut Phenom II ve Athlon II işlemcilerine destek sunan anakart, sahip olduğu tasarım özellikleriyle oyuncuları ve performans tutkunlarını hedef alıyor. Dört adet DIMM slotu ile 1866MHz+ seviyesinde çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, çoklu ekran kartı kurulumları için üç adet PCIe x16 slotu ve diğer dahili donanımlar için iki adet PCIe x1 ile bir adet geleneksel PCI slotunu da bünyesinde barındırıyor.

ECS'nin yeni ürün gamındaki en güçlü AMD çözümü olması beklenen A990FXM-A model isimli yeni anakart, üçüncü parti kontrolcünün yönettiği iki adet USB 3.0 portuna ve SB950 güney köprüsünün kontrolünde 8 adet SATA-III portuna sahip. Bu sınıftaki beklentileri karşılayabilmek adına eSATA ve FireWire gibi çok sayıda porta da sahip olan anakart üzerinde profesyonel kullanıcılar ve hız aşırtmacılar için güç ve reset gibi donanımsal butonlara ve geniş seçenekli BIOS menülerine yer verildiği belirtiliyor.

Diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve çift Gigabit Ethernet gibi detaylara yer verilen ECS A990FXM-A için resmi tanıtımın başlamasına yaklaşık bir hafta kalan Computex 2011'de yapılması bekleniyor. A990FXM-A için henüz net bir fiyat bilgisi olmasa da aynı segmentteki rakip çözümlerden daha ucuz olması bekleniyor.


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tahir40 7 yıl
"profesyonel kullanıcılar ve hız aşırtmacılar için" derken herhalde parası çıkışmayan, Asus, MSI, Gigabyte alamayan profesyonel kullanıcılar ve hız aşırtmacılar için demek istemişler?
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dreamblue35 8 yıl
Zıp.Zıp
benim işimi görecek yeterli bir kart.ama türkiyeye gelir mi gelmez mi bilemedim.

emin ol gelmez, hiç bir distrübütör evga gibi bir markayı getirmiyor ecs sanmıyorum
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@wise 8 yıl

dreamblue35

Zıp.Zıp

benim işimi görecek yeterli bir kart.ama türkiyeye gelir mi gelmez mi bilemedim.


emin ol gelmez, hiç bir distrübütör evga gibi bir markayı getirmiyor ecs sanmıyorum



xfx bile yeni yeni yer buluyor.
bir sürü ekran kartı ve anakart üreticileri burada yok.
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diemcizone 8 yıl
250 Lira helalinden veririm sonuçta 990FX chipset var.
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Zıp.Zıp 8 yıl
benim işimi görecek yeterli bir kart.ama türkiyeye gelir mi gelmez mi bilemedim.
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crowland 8 yıl
baba içim bir hoş oldu bu ne boyle anakartlar yaaaaaaaa:D
superrr ecs alasım geldı....
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asilturk4646 8 yıl
Anakart Tasarımı cok güzel.
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7Mhz 8 yıl
Renk tercihleri ilginç olmuş, kart oyun hamurundan yapılmış gibi duruyor.
Kuzey köprüsünü Vrm'lere yaklaştırıp aynı soğutucu altına koymuşlar (gibi), buna rağmen pci slotları aşağıya sıkışmış gibi görünüyor.
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ated90 8 yıl
Anakart tasarımı hoşuma gitti .
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drserk 8 yıl
ensaronline
Renkler soğuk olasına rağmen değişik olmasıyla dikkat çekiyor.Soğutma yeterli ve güzel.konumlandırmalar çok iyi fakat tek eksiklepciex 1x slotun ilk slot olması gerekiyordu. Bu eksisiyle bir çok kullanıcının tercih nedeni olmayabilir.diğer yönlerini çalışmasını görmeden eleştirmek mümkün değil.Tercih edebileceğim bir ürün olmamasına rağmen pciex1 kullanmayacak olanlar için güzel bir ürün.

2.sıradaki pciex16 nın altına hemen bi tane pcie yuvası koyarak bunu kullanılmaz hale getiren konumlandırmaya sahip anakart tasarımlarını anlamayıyorum. slı düzeneği ile ses kartı eklemeyi baltalamaya yarıyor.
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alpa07 8 yıl
ooooooohhhhyyyyşşşş
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0rka 8 yıl
bulldozerler çıkmadan piyasa kızışıyor :)
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ensaronline 8 yıl
Renkler soğuk olasına rağmen değişik olmasıyla dikkat çekiyor.
Soğutma yeterli ve güzel.
konumlandırmalar çok iyi fakat tek eksikle
pciex 1x slotun ilk slot olması gerekiyordu. Bu eksisiyle bir çok kullanıcının tercih nedeni olmayabilir.
diğer yönlerini çalışmasını görmeden eleştirmek mümkün değil.
Tercih edebileceğim bir ürün olmamasına rağmen pciex1 kullanmayacak olanlar için güzel bir ürün.
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