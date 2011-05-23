ECS de "Bulldozer" anakartını gösterdi; İşte 990FX çipsetli A990FXM-A

AMD'nin yeni nesil Bulldozer FX işlemcileri için 990FX çipsetli anakart modeli ortaya çıkan üreticilerden biri de ECS oldu. Black serisi anakart modelleriyle özellikle AMD cephesinde hatırı sayılır satış rakamlarına ulaşan firma, 990FX+SB950 çipsetini kullanan A990FXM-A model isimli yeni anakart modelini gün ışığına çıkardı.

Bulldozer FX serisi dört, altı ve sekiz çekirdekli yeni nesil işlemcilerle birlikte Soket AM3 formundaki mevcut Phenom II ve Athlon II işlemcilerine destek sunan anakart, sahip olduğu tasarım özellikleriyle oyuncuları ve performans tutkunlarını hedef alıyor. Dört adet DIMM slotu ile 1866MHz+ seviyesinde çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, çoklu ekran kartı kurulumları için üç adet PCIe x16 slotu ve diğer dahili donanımlar için iki adet PCIe x1 ile bir adet geleneksel PCI slotunu da bünyesinde barındırıyor.

ECS'nin yeni ürün gamındaki en güçlü AMD çözümü olması beklenen A990FXM-A model isimli yeni anakart, üçüncü parti kontrolcünün yönettiği iki adet USB 3.0 portuna ve SB950 güney köprüsünün kontrolünde 8 adet SATA-III portuna sahip. Bu sınıftaki beklentileri karşılayabilmek adına eSATA ve FireWire gibi çok sayıda porta da sahip olan anakart üzerinde profesyonel kullanıcılar ve hız aşırtmacılar için güç ve reset gibi donanımsal butonlara ve geniş seçenekli BIOS menülerine yer verildiği belirtiliyor.

Diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve çift Gigabit Ethernet gibi detaylara yer verilen ECS A990FXM-A için resmi tanıtımın başlamasına yaklaşık bir hafta kalan Computex 2011'de yapılması bekleniyor. A990FXM-A için henüz net bir fiyat bilgisi olmasa da aynı segmentteki rakip çözümlerden daha ucuz olması bekleniyor.