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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ECS'den Black serisi H67 çipsetli Micro-ATX anakart

8 yıl
7,9b
1
3
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ECS'den Black serisi H67 çipsetli Micro-ATX anakart
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Önde gelen anakart üreticilerinden ECS, Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için hazırladığı H67 çipsetli Micro-ATX anakartını duyurdu. Black serisi altında hazırlanan anakart, kendi segmentindeki diğer pek çok anakarta göre agresif görünümüyle fark yaratmayı başarıyor. LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcilerine destek sunan ve dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunan H67H2-M isimli anakart, işlemciye entegre grafik biriminin kullanımı için DVI, VGA, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle geliyor. Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için üzerinde bir adet PCIe x16 slotu bulunan anakart, aynı zamanda bir adet PCI ve iki adet PCIe x1 slotu ile geliyor.

SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilere destek sunan anakart, profesyonel kullanıcılar için kart üstü güç ve reset butonlarıyla geliyor. Diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses, çift Gigabit Ethernet, eSATA ve FireWire portu gibi detaylara yer verilen ECS H67H2-M'nin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.

ECS'den Black serisi H67 çipsetli Micro-ATX anakart
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OverClocK1ng 8 yıl
150-170$ mı? Ne yaptın sen ya. Asus'un en kral H67 anakartı bile 129$. Sen sanırım P67 ile karıştırdın. Asus'un Gigabyte'ın bu ayarda kartları 115$ civarlarında geziyor. ECS daha da ucuzdur veya 120-125$ dır. O da e-Sata, firevire falan var diye belki.
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ahmetkep 8 yıl
Fiayatını ben tahminen vereyim : 150-170 $..Şu an için soket 1555 e geçmek isteyen çoğu kullanıcın arayışı uygun fiyatlı bir anakart modelidir herhalde..Her yeni soket çıkışında ilk seri anakartlar 4 slot ram vga dvı hdmı çıkışlı ,köprüler üzerine özel kaplamalı ciks soğutucularla donatarak yüksek maliyetli olmasının nedeni geride kalan eski teknolojilerin elde çıkarılması için beklenen soğuk bir süreç.
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Skörtıl_Nimo 8 yıl

ahmetkep

Fiayatını ben tahminen vereyim : 150-170 $..Şu an için soket 1555 e geçmek isteyen çoğu kullanıcın arayışı uygun fiyatlı bir anakart modelidir herhalde..Her yeni soket çıkışında ilk seri anakartlar 4 slot ram vga dvı hdmı çıkışlı ,köprüler üzerine özel kaplamalı ciks soğutucularla donatarak yüksek maliyetli olmasının nedeni geride kalan eski teknolojilerin elde çıkarılması için beklenen soğuk bir süreç.

ya o 1155 degılmıydı?
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