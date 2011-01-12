ECS'den Black serisi H67 çipsetli Micro-ATX anakart

Önde gelen anakart üreticilerinden ECS, Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için hazırladığı H67 çipsetli Micro-ATX anakartını duyurdu. Black serisi altında hazırlanan anakart, kendi segmentindeki diğer pek çok anakarta göre agresif görünümüyle fark yaratmayı başarıyor. LGA1155 formundaki Sandy Bridge işlemcilerine destek sunan ve dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunan H67H2-M isimli anakart, işlemciye entegre grafik biriminin kullanımı için DVI, VGA, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle geliyor. Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için üzerinde bir adet PCIe x16 slotu bulunan anakart, aynı zamanda bir adet PCI ve iki adet PCIe x1 slotu ile geliyor.

SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilere destek sunan anakart, profesyonel kullanıcılar için kart üstü güç ve reset butonlarıyla geliyor. Diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses, çift Gigabit Ethernet, eSATA ve FireWire portu gibi detaylara yer verilen ECS H67H2-M'nin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.