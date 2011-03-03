EDIMAX IP Kameralar İçin Devrim Yaratacak Teknolojisini CEBIT’te Tanıtıyor

Edimax network çözümleri konusundaki atılımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. 1-5 Mart 2011 tarihleri arasında Almanya'da yapılacak olan CEBIT 2011 fuarında hem geniş ürün gamını sergileyip hem de IP kameralar için tasarlanan tak ve izle teknolojisini tanıtacak.

Edimax Plug-n-View Çözümleri

IP kameralar kullanıcılar için çok iyi çözümler sunmalarının yanında, kurulumları network konusunda bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için tam bir sorun olmuştur. DDNS ayarları, statik IP, domain adı ve bunun gibi çok daha teknik bilgi. Edimax tüm bu sorunların çözümü olarak 4 adımda istediğiniz anı izleme imkânı sunan son teknolojisi Plug-n-View sunuyor.

Tak ve İzle

Bunun için herhangi bir router ayarı yapmanıza gerek yok. Örnek vermek gerekirse, iPhone üzerinden IP kamera ile izlemek için

Edimax IP kameranızı router’a bağlayınız.

App Store’dan uygulamayı indirerek kurulumunu yapın.

Her IP kameranın üzerinden olan ID ve login bilgisini girin.

Dilediğiniz her yerde IP kameranızdan görüntü alabilirsiniz.

EDIMAX IP kamera plug-n-view basit olmasının yanında, kullanıcılara maksimum uyumluluğu da sağlıyor. Edimax IP kameralar piyasa da bulunan birçok router ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Ayrıca iPhone, iPad, Android telefonlar, Windows, ve Mac ‘ler ile uyumludur.

Edimax ürünlerinin Türkiye Distribütörlüğünü Mascom Bilgisayar yapmaktadır. Edimax ürünlerine tüm online market ve retail mağazalarından ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için www.edimax.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca FACEBOOK EDIMAX FAN sayfasından da faydalanabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı