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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EKL'den yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu; Alpenföhn Triglav

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,8b
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8
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi EKL,  Alpenföhn markası altında hazırladığı yüksek performanslı işlemci soğutucusunu önümüzdeki ay içerisinde kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Triglav adı verilen yeni soğutucu, kendi segmentinde en kalın ısı borusuna sahip modeller arasında yer alacak gibi görünüyor zira üzerinde 10mm kalınlığında üç adet bakır ısı borusu bulunuyor.
850-1500 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre en yüksek 21.4 dB gürültü yaratan 120mm çapında fanın eşlik ettiği Triglav işlemcisoğutucusu, Intel'in LGA 775/1155/1156 ve AMD'nin ise Soket  AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1  işlemcileriyle kullanılabiliyor. Kutu içeriğinde termal macuna da yer verilen   Alpenföhn Triglav'ın yurt dışındaki kullanıcılar için belirlenmiş olan son kullanıcı satış fiyatı ise 39.90 Avro olarak açıklandı. 

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invisible_jn 8 yıl
Ben 6 tane göremiyorum.
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tiger cage 8 yıl
performanstan mahrum orta seviye soğutucu gibi duruyor
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Mr.Legend 8 yıl
Cift fan ile performansini arttirip kullanilirsa super olur bana gore. Fiyat fena degil. Ama turkiyeye geliyor mu bu modeller?
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Bl00dyHell 8 yıl
Tasarımı hoşuma gitti, performansı da iyidir umarım
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escapethelife 8 yıl
şekli şemali pek hoşuma gitmedi ama özellikleri bakımından iyiye benziyor. fiyatı 100 tl civarı sanırım. tabi ülkemizde kaç paradan satılır orasını bilemem. fakat fiyatı biraz fazla gibi gözüküyor.
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bocekgrafik 8 yıl
Performansı borularla değil de ısı dağıtıcı yapraklarıyla sağlıyor galiba. Çok da estetik olmuş. Muadillerine göre daha hafif olacak sanki.
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knnkpln 8 yıl
6 tane ısı borusuyla yüksek performans.İlginç


Ayrıntılı bilgi ve testlere linkten ulaşabilirsiniz.
vortez.net/...
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