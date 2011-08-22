EKL'den yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu; Alpenföhn Triglav

Komponent üreticisi EKL, Alpenföhn markası altında hazırladığı yüksek performanslı işlemci soğutucusunu önümüzdeki ay içerisinde kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Triglav adı verilen yeni soğutucu, kendi segmentinde en kalın ısı borusuna sahip modeller arasında yer alacak gibi görünüyor zira üzerinde 10mm kalınlığında üç adet bakır ısı borusu bulunuyor.

850-1500 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre en yüksek 21.4 dB gürültü yaratan 120mm çapında fanın eşlik ettiği Triglav işlemcisoğutucusu, Intel'in LGA 775/1155/1156 ve AMD'nin ise Soket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 işlemcileriyle kullanılabiliyor. Kutu içeriğinde termal macuna da yer verilen Alpenföhn Triglav'ın yurt dışındaki kullanıcılar için belirlenmiş olan son kullanıcı satış fiyatı ise 39.90 Avro olarak açıklandı.