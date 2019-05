EMC'den Yeni Rekor

EMC, Veri Depolama Sektörünün En Büyük ve Kapsamlı Ürün Lansmanı Serisi ile

Mart ayında İstanbul’da olacak .

EMC’nin, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da 60’tan fazla şehiri kapsayan mega lansman programı ‘Rekor Kırma Turu’ Mart ayında İstanbul’da bilişim dünyası temsilcilerini ve bilişim severleri ağırlayacak. Ocak ayında kıtalararası Rekor Kırma Etkinlikleri çerçevesinde New York, Londra ve Singapur’da başlayan etkinliklerin takibi olan tur ile EMC; şirketin yeni nesil veri depolama ürün ailesini geliştirmeye yönelik yıllar süren yatırımlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan yeniliklerini ve teknolojik başarılarını doğrudan binlerce tüketici ve iş ortağına sunmayı hedefliyor.



Mart ayının sonuna kadar çeşitli bölgelerde devam edecek olan tur, Türkiye’de 8 Mart 2011’de İstanbul Swiss Otel The Boshphorus’ta gerçekleşecek. Ücretsiz olarak katılabilinecek etkinlikte açılış konuşmasını EMC Türkiye, Afrika ve Ortadoğu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Mohammed Amin yapacak. Etkinlikte, günümüzde her büyüklükte şirket ve kuruluşun karşı karşıya kaldığı zorluklar ele alınacak uzmanların katılımıyla değerlendirmeler ve tanıtımlar yapılacak. EMC Türkiye uzmanları “Farklı Düşünmek: Basit, Verimli, Uygun Fiyatlı, Bütünleşik Veri Depolama; Akılcı Düşünmek: En Güçlü Veri Depolama Aynı Zamanda En Akıllı Olandır, Hızlı Düşünmek: Dünyanın En Hızlı Yedekleme Çözümü Şimdi Arşiv de Yapabiliyor” konularında katılımcılara bilgiler verecek ve Rekor Kırma Etkinliği ile program son bulacak.

REKOR KIRMA TURU HAKKINDA

İskandinavya’da start alan yarım günlük, ücretsiz etkinlikler için daha şimdiden EMEA bölgesinden 6.000 tüketici ve iş ortağı katılım için başvuruda bulundu. Etkinlikler tüketicilere ve iş ortaklarına EMC’nin aralarında EMC® VNX™ family ve EMC Symmetrix® VMAX™ ‘in de yer aldığı en yeni ürün serilerine erişim olanağı sunacak. Katılımcılar ayrıca, canlı ürün tanıtımlarından faydalanabilecek ve EMC’nin bütünleşik veri depolama yönetim platformu EMC Unisphere’in nasıl kullanıldığını öğrenebilecekler. Turda özellikle Unisphere platformunun sadeliği ve basitliği vurgulanacak. Platformun sadeliğini anlatmak için Ocak ayındaki tanıtımlardan birinde 10 yaşında bir çocuk iPad’den VNXe veri depolama sistemini nasıl yapılandırdığını gösterdi.

41’den fazla yeni veri depolama teknolojisi ve ürünü tanıtıldığı Ocak ayındaki ilk etkinlikte, EMC’nin sektördeki liderliği de pekiştirilmiş oldu. Lansman ile EMC, BT’nin en büyük trendlerinden ikisi olan Bulut Bilişim (Cloud Computing) ve Büyük Bilgi’nin (Big Data) keşiştiği noktanın merkezine de oturmuş oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı