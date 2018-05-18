ESET, çözüm ortaklarıyla Kıbrıs’da buluştu ve katılım rekoru kırdı

Tam Boyutta Gör

ESET NOD32 ve ESET Endpoint Security gibi yazılımlarıyla Türkiye’nin kurumsal ve bireysel olarak en çok tercih edilen antivirus yazılımlarını sunan ESET, geleneksel Kıbrıs buluşmasında 6’ıncı kez çözüm ortaklarıyla bir araya geldi. Geçen yıl 420 bayi ve dağıtıcıyla rekor düzeyde katılım elde eden ESET, bu yıl 450 kişilik katılımla yeni bir rekora imza attı. ESET, böylece sektörün en kalabalık çözüm ortakları toplantısını gerçekleştirmiş oldu.

ESET, Türkiye’deki çözüm ortaklarıyla 11-12-13 Mayıs tarihlerinde Kuzey Kıbrıs’da Girne bölgesinde bulunan Elexus Otel’inde biraraya geldi. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Trabzon olmak üzere Türkiye çapındaki önemli merkezlerden çok yoğun katılım gerçekleşti. 450 kişilik katılımla, 2018 Kıbrıs Buluşması, bugüne kadarki en kalabalık ESET Çözüm Ortakları Toplantısı oldu. Buluşmada ESET Türkiye yönetim kadrosu ve ESET’in İstanbul, Ankara ve İzmir ofis çalışanları da hazır bulundu.

Yeni ürün ve uygulamalar tanıtıldı

Toplantıda ESET çözüm ortakları son kurumsal gelişmeler ve ürünlerle ilgili bilgilendirildi, talepler ve ihtiyaçlar değerlendirildi. Ayrıca son kullanıcıya yönelik yeni uygulamalar tanıtıldı.





KVKK ve AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği konuşuldu

Kıbrıs toplantısında, hayatımızda daha geniş yer alacak Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nu (KVKK) ve özellikle Avrupa ile iş yapan tüm şirketleri ilgilendiren AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) de mercek altına alındı. Dijital sistemlerde saklanan kişisel verilerin usulsüz kullanımı ve artan siber tehditler nedeniyle hükümetler düzeyinde alınan bu önlemler, vatandaşların gizlilik haklarını korumayı hedefliyor.

Nisan ve Mayıs aylarında etkin şekilde devreye giren sözkonusu uygulamalar, uyulmadığı takdirde işletmeler için KVKK’ya göre 1 milyon TL’ye, GDPR’a göre de 20 milyon Euro’ya ulaşabilecek ağır cezalar öngörüyor. Sözkonusu yeni koruma yasaları, verilerin korunması amacıyla uç nokta güvenliği (antivirüs), yedekleme, iş sürekliliği (replikasyon), veri sınıflandırma, veri sızıntısı önleme (DLP), ağ güvenliği, şifreleme gibi güvenlik önlerinin alınmasını öngörüyor.

Rekor düzeyde katılım, ESET’e duyulan güvenin göstergesi

Toplantıda konuşan ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, “Dijital güvenlik sektörünün en kalabalık çözüm ortakları toplantısını gerçekleştirdik. Rekor düzeydeki bu katılım; ESET‘e, güçlü ürünlerine ve ESET Türkiye ekibine gösterilen güvenin bir göstergesidir“ diye konuştu. Akbal, ESET tüm çözüm ortaklarına, gösterdikleri çaba ve ilgi için teşekkür etti.

Siber savaşta en yenilikçi çözümler bizde

Dijitalleşen hayatımızda siber güvenliğin artık her bireyin ve her kurumun öncelikli konusu haline geldiğine dikkat çeken Asım Akbal, “Bugün dünya çapında 200 ülkede 100 milyonu aşkın kişi ve 500 binden fazla kurum ürünlerimizi güvenerek kullanıyor. ESET olarak dünya çapındaki 16 araştırma merkeziyle, siber tehditlere karşı savaşta en kapsamlı ve yenilikçi çözümleri sunuyoruz“ dedi.

Çözüm ortakları ödüllendirildi

Toplantıda, başarılı çalışmalarıyla öne çıkan tüm dağıtıcı ve bayilere de birer teşekkür ödülü verildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı