Bilgisayar toplayanlar buraya: Amazon'da ekran kartı ve işlemciler indirimde!

İndirimli Ekran Kartları
- MSI RTX 3060 Ventus 2X 12G OC GDDR6 12 GB: 12.799 TL
- GIGABYTE GeForce RTX 5050 WINDFORCE 2X OC 8G: 13.409 TL
- Gigabyte RTX 5050 Gaming OC 3 Fanlı 8 GB: 14.409 TL
- Sapphire RX 9060 XT Pulse GDDR6 8 GB: 14.599 TL
- MSI RTX 5060 8G Ventus 2X OC White GDDR7 8 GB: 16.574 TL
- MSI RTX 5060 8G Gaming OC GDDR7 8 GB: 16.689 TL
- GIGABYTE GeForce RTX 5060 AERO OC 3 Fanlı 8 GB: 17.499 TL
- MSI RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus GDDR7 8 GB: 19.699 TL
- Gigabyte RTX 5060 Ti Eagle OC Ice Beyaz 16 GB: 24.199 TL
- GIGABYTE GeForce RTX 5070 AERO OC 3 Fanlı 12 GB: 32.899 TL
- GIGABYTE GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF 3 Fanlı 16 GB: 64.799 TL
İndirimli İşlemciler
- AMD Ryzen 5 5500 3.6 GHz AM4 16 MB Cache 65 W Tray Kutusuz Fansız: 2.499 TL
- Intel Core i5-9400F işlemci 2,9 GHz 9 MB: 2.999 TL
- AMD Ryzen 5 7500F TRAY 3.70GHz 38MB AM5 Kutusuz Fansız: 5.699 TL
- AMD Ryzen 7 8700F 4.1G Hz24MB AM5 Kutusuz Fansız: 6.999 TL
- Intel Core Ultra 5 225F TRAY 3.3GHz 20MB: 8.399 TL
- AMD Ryzen 7 7700 TRAY 3.80GHz 32MB AM5 Kutusuz Fansız: 9.499 TL
- AMD Ryzen 9 7950X TRAY 4.50GHz 64MB AM5 Kutusuz Fansız: 19.999 TL
İndirimli Oyuncu Kasaları
- MSI MAG Forge M100A ARGB Fanlı mATX Oyuncu Kasası: 1.949 TL
- MSI Mag Forge 100M ARGB Fanlı Atx Oyuncu Kasası: 2.239 TL
- Montech X3 Glass, 6 Fanlı ATX Mid-Tower PC Oyun Kasası: 2.299 TL
- MSI MAG Forge 100R ARGB Fanlı ATX Oyuncu Kasası: 2.499 TL
- MSI MAG FORGE 120A B65 6 Fanlı 650W Bronz ATX Oyuncu Kasası : 3.197 TL
- XPG Lander 500 650W 80+ White Rainbow Siyah Mid Tower Kasa: 3.399 TL
- Lian Li O11 Dynamic Evo RGB Fansız Beyaz E-ATX Oyuncu Kasası: 8.773 TL
İndirimli SSD'ler
- HI-LEVEL 256GB 2,5" SATAIII SSD: 919 TL
- Longline LNG560SSD/256GB SATA 3.0 2.5" 256 GB SSD: 941 TL
- ALPİN Plus480 SSD, 480 GB SATA III SSD: 1.209 TL
- DM E9 PCI-Express 3.0 512 GB M.2 SSD: 1.662 TL
- Hiksemi Silk Pro HS-SSD-SILK Pro(P) PCI-Express 3.0 1 TB M.2 SSD: 3.037 TL
- Thull Apex G4X4 THL-M2PCIE-APXG4X4 1 TB M.2 SSD: 3.416 TL
- KIOXIA EXCERIA PLUS G4 1TB NVMe SSD: 4.200 TL
- Western Digital WD Black SN850X PCI-Express 4.0 2 TB M.2 SSD 1TB: 4.322 TL
- Kioxia Exceria Plus G4 LVD10Z002TG8 PCI-Express 5.0 2 TB M.2 SSD: 7.800 TL
- Western Digital Black SN850X WDS200T2X0E PCI-Express 4.0 2 TB M.2 SSD: 7.815 TL
- Samsung 9100 PRO MZ-VAP4T0BW PCI-Express 5.0 4 TB M.2 SSD: 20.999 TL
İndirimli Anakartlar
- Gigabyte A520M-K V2 AMD AM4 DDR4 MATX Anakart: 2.315 TL
- MSI A520M PRO AM4 DDR4 4600(OC) mATX Anakart: 2.379 TL
- Asus PRIME H510M-F R3.0-CSM Intel H470 LGA1200 DDR4 3200 mATX: 2.588 TL
- MSI Pro A620M-E AMD AM5 DDR5 6000MHZ(OC) Micro ATX Anakart: 3.019 TL
- MSI B550M Pro-Vdh Wifi Am4 Ddr4 4400(Oc) mATX Anakart: 4.299 TL
- Gigabyte B850 Eagle Ice AMD AM5 DDR5 7600MHz(OC) ATX Beyaz Anakart: 8.379 TL
- Asus B650E Max Gaming Wi-Fi W AMD AM5 DDR5 ATX Anakart: 8.966 TL
- Asus TUF Gaming B850-PLUS Wi-Fi AMD AM5 DDR5 ATX Anakart: 12.152 TL
- Gigabyte X870 Aorus Elite WIFI7 Ice AMD AM5 DDR5 ATX Beyaz Anakart: 13.999 TL
- Asus ROG Strix X870-A Gaming Wi-Fi AMD AM5 DDR5 ATX Beyaz Anakart: 17.526 TL
İndirimli PSU'lar
- GAMEFORCE GF500 500W 80+ Bronz: 1.282 TL
- MSI PSU MAG A550BNL 550W 80+ BRONZE: 1.549 TL
- FSP HYPER 650W 80+ (H3-650): 2.556 TL
- MSI MAG A750GL PCIE5 750W 80+: 4.881 TL
- CORSAIR RMe Serisi RM850e 850 Watt 80+ Gold Tam Modüler: 6.199 TL
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: