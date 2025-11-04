DH'den 1.250 kişiye 200 TL Amazon indirim kuponu hediye: Yeni kuponlar geldi!

🎁 DH Uygulamasından Yorum At, 200 TL Amazon İndirim Kodu Kazan!
- Kupon kodu kazanmak için bu içeriğin altına DH mobil uygulamasını kullanarak herhangi bir yorum yapın.
- Üyelik tarihi 30 günden eski ve forumda en az 10 yorumu bulunan ilk 1.250 DH üyesine indirim kuponu otomatik olarak gönderilecek. Yorum attıktan sonra mesaj kutunuzu kontrol edin.
Not: Kuponların sorunsuz bir şekilde iletilebilmesi için yorumun DH mobil uygulaması üzerinden atılması zorunludur. Kuponlar Amazon mobil uygulamasında 600 TL ve üzeri alışverişlerinizde 200 TL indirim uygular.
DH Mobil Uygulama İndirme Linkleri 👇🏻
📢 Kuponlardaki Hatalar Düzeltildi
Geçtiğimiz günlerde dağıttığımız indirim kuponları teknik aksaklıklardan dolayı bazı kategorilerde ve bazı ürünlerde kullanılamamıştı. Bu hatayı telafi etmek adına Amazon’la iletişime geçtik ve sizler için 1.250 yeni indirim kuponu temin ettik. Kuponlar kitap, takı ve Amazon hediye kartı haricindeki tüm kategorilerde ve tüm satıcılarda kullanılabiliyor. Kuponlar 10 Kasım saat 23.59’a kadar geçerlidir. İndirimli ürünlerle birlikte kullanılabilir. Önceki dağıttığımız kupon kodları devre dışı kaldığı için bu içeriğe yorum atanlar tekrar kupon kodu kazanabilir.
Hediye Kuponu Nasıl Kullanılır?
Hediye kuponu sadece Amazon mobil uygulamasından yapılan alışverişlerde kullanılabilir.
600 TL ve üzeri alışverişlerinizde ödeme ekranındaki “Hediye kartları ve promosyon kodları” kısmına girerek kullanabilirsiniz.
Kuponla ne alacağına karar veremeyenler için Amazon'da 1.000 TL altı fiyata satılan indirimli teknolojik ürünleri listeledik. Aşağıdaki içeriği ziyaret ederek listedeki ürünleri 200 TL indirimli olarak satın alabilirsiniz.
Katılım Koşulları
- Üyelik tarihinin üzerinden 30 gün geçmiş ve bugüne kadar en az 10 yorum atmış tüm üyelerimiz kupon alabilir. (Sıcak Fırsatlar ve Konu Dışı forumlarındaki yorumlar hariç)
- Kodlar kişiye özeldir ve her üye yalnızca bir kod alabilir.
- Bu içeriğe yorum yapan ilk 1.250 üyeye indirim kodu otomatik olarak Özel Mesajla gönderilecek. Yorum attıktan sonra mesaj kutunuzu kontrol edin.
- Kuponlar sadece Amazon mobil uygulamasından verilen siparişlerde geçerlidir.
- Kuponu Amazon.com.tr veya diğer satıcıların ürünlerinde kullanabilirsiniz.
- Amazon hediye kartları, kitap, takı kategorileri, Coca-Cola, Komili, Nutella, Red Bull, Yudum, Lipton ürünlerinde kupon kullanılamaz.
- Kodlar 10 Kasım 2025 saat 23:59’a kadar kullanılabilir.
- Detaylar için: https://www.amazon.com.tr/b?node=27132608031
İndirimleri DH ile takip edin
Kasım ayı boyunca büyük fırsatları anında yakalamak için DH mobil uygulamamızı indirebilir, DH Sıcak Fırsatlar forumumuzu ve DH Sıcak Fırsatlar indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz.
📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu: https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm
📢 DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı: https://t.me/dhsicak_firsatlar
📢 DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp İndirim Kanalı: https://tinyurl.com/DH-WhatsApp
Yeni Mercedes CLA Türkiye'de
