EVGA P67 çipsetli Micro-ATX anakart hazırladı

Önde gelen donanım üreticilerinden EVGA, Intel'in Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı P67 çipsetli Micro-ATX anakartını gösterdi. Kompakt boyutlarına rağmen yüksek performans vaad eden anakart, LGA1155 formundaki işlemcilerin tamamına destek sunuyor ve çift PCIex 16 slotu ile SLI/Crossfire kurulumlarına olanak tanıyor. Siyah renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ve katı kapasitörlerle donatılan anakart, dört adet DIMM slotu ile çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

4+2 fazlı güç tasarımına sahip olan Micro-ATX form faktöründeki P67 anakart, iki adet SATA-III, iki adet USB 3.0 ve dört adet SATA-II portu ile geliyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve FireWire portlarına sahip olan anakartın yakında satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.