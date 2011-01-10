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EVGA P67 çipsetli Micro-ATX anakart hazırladı

8 yıl
8,1b
1
5
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen donanım üreticilerinden EVGA, Intel'in Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı P67 çipsetli Micro-ATX anakartını gösterdi. Kompakt boyutlarına rağmen yüksek performans vaad eden anakart, LGA1155 formundaki işlemcilerin tamamına destek sunuyor ve çift PCIex 16 slotu ile SLI/Crossfire kurulumlarına olanak tanıyor. Siyah renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ve katı kapasitörlerle donatılan anakart, dört adet DIMM slotu ile çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

4+2 fazlı güç tasarımına sahip olan Micro-ATX form faktöründeki P67 anakart, iki adet SATA-III, iki adet USB 3.0 ve dört adet SATA-II portu ile geliyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve FireWire portlarına sahip olan anakartın yakında satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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semih22 8 yıl
birde şu pcı kart girişlerini sata girişlerinin tam hizasına koymuyorlarmı o da büyük bir hata bu kart belki de kurtarır tam bilemiyorum
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ooppss 8 yıl

semih22

birde şu pcı kart girişlerini sata girişlerinin tam hizasına koymuyorlarmı o da büyük bir hata bu kart belki de kurtarır tam bilemiyorum

sata girişleri dışarıya dönük yapılınca bir sorun olmuyor..
ekran kartının altında kalsa bile ulaşılabiliyor..
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
Anakartın Ustasıyım ,Siyah PCB nin Hastasıyım aga :D
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HiqhWoltage 8 yıl
Bu anakartın örnek bir resmi mi ? İşlemci etrafında soğutucu olmasını beklerdim. Ram slotları arasındaki boşluk iyi bir düşünce
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