EVGA P67 çipsetli Micro-ATX anakart hazırladı

Önde gelen donanım üreticilerinden EVGA, Intel'in Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı P67 çipsetli Micro-ATX anakartını gösterdi. Kompakt boyutlarına rağmen yüksek performans vaad eden anakart, LGA1155 formundaki işlemcilerin tamamına destek sunuyor ve çift PCIex 16 slotu ile SLI/Crossfire kurulumlarına olanak tanıyor. Siyah renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ve katı kapasitörlerle donatılan anakart, dört adet DIMM slotu ile çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.
4+2 fazlı güç tasarımına sahip olan Micro-ATX form faktöründeki P67 anakart, iki adet SATA-III, iki adet USB 3.0 ve dört adet SATA-II portu ile geliyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve FireWire portlarına sahip olan anakartın yakında satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sata girişleri dışarıya dönük yapılınca bir sorun olmuyor..
ekran kartının altında kalsa bile ulaşılabiliyor..