Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA P67 çipsetli yeni anakartını duyurdu

8 yıl
9,2b
1
11
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yüksek performanslı ekran kartı üreticisi EVGA, Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için hazırladığı P67 çipsetli yeni anakartını duyurdu. P67 SLI model adını taşıyan yeni anakart, LGA1155 formundaki ikinci nesil Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcilerine destek sunan anakart, Siyah renkli baskılı devre tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakartta, üç adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve 8x + 8x konfigürasyonunda SLI/Crossfire X kurulumu yapılabiliyor. 8 fazlı güç tasarımıyla donatılan anakart, çift Gigabit Ethernet, çift USB 3.0 portu, eSATA, FireWire ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ile birlikte geliyor.

Profesyonel kullanıcıları için güç, reset ve clear cmos butonlarıyla birlikte hız aşırtma odaklı çeşitli özelliklere sahip olan EVGA P67 SLI'ın yurt dışı stış fiyatı ise 200$ olacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vidoko 8 yıl
doğutma dizynını daha dikkat çkici yapabilirdi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dodomoco 8 yıl
bide türkiyeye gelse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Legend 8 yıl
Bu anakart ile fsb degerlerini oynatamazsiniz. 200 dolar evga icin cok iyi bi fiyat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PROOF# 8 yıl

Mr.Legend

Bu anakart ile fsb degerlerini oynatamazsiniz. 200 dolar evga icin cok iyi bi fiyat

hadi ya OC yatkın değil mi yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mgedik06 8 yıl
evga.com/...

Gerçekten çok kaliteli bir anakart fiyatıda çok güzel.... kendi sınıfınında fark oluşturacağa benziyor... overclock değerleride iyi olursa kesinlikle tercih sırasında en yukarda olacaktır... düşüncem bu anakartı alan bir daha arkasına bakmaz... sanayinin yolunu unutur... :
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ThE LoSt 8 yıl
banada fiyat uygun geldi fakat tr ye girse 250-300 olurdu..
siyah pcb gerçekten çok iyi duruyor:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ooppss 8 yıl
200 dolar evga için çok iyi fiyat..
Türkiyeye bu fiyatla gelse kartın diğer markaların eşdeğer ürünlerinden bir farkı olmasada
sırf bir kere evga kullanmış olmak için bile alınabilir

zaten diğer markalarda da 200 dolardan düşük pek kart yok.. (bu seviyede)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skörtıl_Nimo 8 yıl
siyah baskı devreye bitiyorumya :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9161 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, evga
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl [Güncel] ASUS SaberTooth P67 anakart ile 5GHz video inceleme 8 yıl Samsung GT-C3530 cep telefonu incelemesi 8 yıl Angry Birds PC'de! MSI Win Top AE2020'de dokunmatik oyun deneyimi! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim