EVGA P67 çipsetli yeni anakartını duyurdu

Yüksek performanslı ekran kartı üreticisi EVGA, Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için hazırladığı P67 çipsetli yeni anakartını duyurdu. P67 SLI model adını taşıyan yeni anakart, LGA1155 formundaki ikinci nesil Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemcilerine destek sunan anakart, Siyah renkli baskılı devre tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakartta, üç adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve 8x + 8x konfigürasyonunda SLI/Crossfire X kurulumu yapılabiliyor. 8 fazlı güç tasarımıyla donatılan anakart, çift Gigabit Ethernet, çift USB 3.0 portu, eSATA, FireWire ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ile birlikte geliyor.

Profesyonel kullanıcıları için güç, reset ve clear cmos butonlarıyla birlikte hız aşırtma odaklı çeşitli özelliklere sahip olan EVGA P67 SLI'ın yurt dışı stış fiyatı ise 200$ olacak.