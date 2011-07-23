EVGA, X79 çipsetli yeni nesil anakartına ait ilk görüntüyü yayınladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yüksek performanslı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan EVGA, son dönemde üst seviye anakartlarıyla da oldukça popüler. Classified serisi altında sunduğu çift işlemcili SR-2 modeliyle bu alanda benzersiz bir çözüme imza atan EVGA, Intel'in Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcileri için X79 çipsetli anakart hazırlıyor. Son çeyrekte pazara sunmaya hazırlandığı yeni anakartı için beklentilere heyecan katmayı planlayan EVGA, anakartın işlemci bölümüne ait bir fotoğraf yayınladı.
Siyah renkli baskılı devre kullanan anakart, LGA2011 formundaki Core i7-3960X Extreme, Core i7-3930K ve Core i7-3820 işlemcileriyle kullanılabiliyor. Bu işlemcilerde dört kanal bellek kontrolcüsü olduğundan işlemci soketinin sağında ve solunda ikişer olmak üzere toplamda dört adet DDR3 bellek slotuna sahip olan anakartta 8-pin ve 24-pin konnektörleri bulunuyor. Kart üstü güç, reser ve clear cmos butonlarına sahip olan X79 çipsetli yeni anakart, fotoğrafın üst kısmında kendini hafifçe belli eden ısı borusundan anlaşılabileceği üzere kaslı bir soğutucu tasarımına sahip olacak gibi görünüyor.
EVGA'nın anakarta ait diğer detayları zaman içerisinde yayınlaması beklenirken, anakartın fiyatı henüz bilinmiyor ancak tahmin edilebileceği üzere ucuz olması da beklenmiyor.
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Fakat bu kartı alacakların çoğunun üst düzey işlemci soğutucusu kullanacağını düşünürsek ya soğutucu çıkıntısı olmayan ram kullanmak gerekecek ya da soğutma yaprakları yüksekten başlayan işlemci soğutucusu kullanmak gerekecek. Slotlar çok yakın işlemciye.
resimde sol üst köşedeki slot ram slotuna benzşyor gibi.
birde kasa'daki güç, reset şeyleri için kontrolcü girişi göremedim işlemcinin yanında ram girişleri ve 8 pin cpu güç girişi var?
16 ram yuvası koysunlar nede olsa profesyoneller var ya
Yanlış. Tek slot halinde şu anda 4GB RAMler mevcut. Muhtemelen 8GBlık tek slotlar yolda. 4X8GB 32GB. İstediğin kadar profesyonel ol 32GB RAMi anlamlı bir şekilde dolduramazsın. Ben aynı 10 tane Adobe After Effects kullanırım diyosan o başka. Ancak herkes bilir ki bant genişliği daima RAM miktarından önemlidir. Video düzenleme programları en güzel örnek.
EĞER ÖYLE OLMASAYDI INTEL 4 KANALLI BELLEK KONTROLCÜSÜ GELİŞTİRMEK YERİNE ESKİ 1366 SOKETLERİN 6 RAM SLOTU YANINA 6 TANE DAHA TAKMAKLA YETİNİRDİ.
Bu da ekran kartının işlem hacmini GB üzerinden, fotografın kalitesini megapikseli üzerinden değerlendiren kullanıcı türlerini eğlendirmekten başka birşey olmazdı.
ram yuvası önemli değil. bellek kanal sayısı önemli.
Nasıl önemli olmaz. Arada 2 slot fark var. Eğer 2'lik 4 tane raminiz varsa ve ram miktarınızı artırmak isterseniz, anakartınızda 6 slot varsa ekleme yapabilirsiniz ancak 4 slot varsa 2 tane raminiz dışarıda kalacak. Tabi bilgisayarı sadece oyun, ofis uygulamaları, film, internet gibi basit işlerde kullanıyorsanız size 2 slot bile yeter ancak olaya bir de profesyonel kullanıcıların gözünden bakmayı deneyin .
Körü körüne muhalefet etmeyin lütfen [>:].