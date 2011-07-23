EVGA, X79 çipsetli yeni nesil anakartına ait ilk görüntüyü yayınladı

Yüksek performanslı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan EVGA, son dönemde üst seviye anakartlarıyla da oldukça popüler. Classified serisi altında sunduğu çift işlemcili SR-2 modeliyle bu alanda benzersiz bir çözüme imza atan EVGA, Intel'in Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcileri için X79 çipsetli anakart hazırlıyor. Son çeyrekte pazara sunmaya hazırlandığı yeni anakartı için beklentilere heyecan katmayı planlayan EVGA, anakartın işlemci bölümüne ait bir fotoğraf yayınladı.

Siyah renkli baskılı devre kullanan anakart, LGA2011 formundaki Core i7-3960X Extreme, Core i7-3930K ve Core i7-3820 işlemcileriyle kullanılabiliyor. Bu işlemcilerde dört kanal bellek kontrolcüsü olduğundan işlemci soketinin sağında ve solunda ikişer olmak üzere toplamda dört adet DDR3 bellek slotuna sahip olan anakartta 8-pin ve 24-pin konnektörleri bulunuyor. Kart üstü güç, reser ve clear cmos butonlarına sahip olan X79 çipsetli yeni anakart, fotoğrafın üst kısmında kendini hafifçe belli eden ısı borusundan anlaşılabileceği üzere kaslı bir soğutucu tasarımına sahip olacak gibi görünüyor.

EVGA'nın anakarta ait diğer detayları zaman içerisinde yayınlaması beklenirken, anakartın fiyatı henüz bilinmiyor ancak tahmin edilebileceği üzere ucuz olması da beklenmiyor.