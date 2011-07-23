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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA, X79 çipsetli yeni nesil anakartına ait ilk görüntüyü yayınladı

7 yıl
12,7b
1
18
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan EVGA, son dönemde üst seviye anakartlarıyla da oldukça popüler.  Classified serisi altında sunduğu çift işlemcili SR-2 modeliyle bu alanda benzersiz bir çözüme imza atan EVGA, Intel'in Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcileri için X79 çipsetli anakart  hazırlıyor. Son çeyrekte pazara sunmaya hazırlandığı yeni anakartı için beklentilere heyecan katmayı planlayan EVGA, anakartın işlemci bölümüne ait bir fotoğraf yayınladı.
Siyah renkli baskılı devre kullanan anakart, LGA2011 formundaki Core i7-3960X Extreme, Core i7-3930K ve Core i7-3820 işlemcileriyle kullanılabiliyor. Bu işlemcilerde dört kanal bellek kontrolcüsü olduğundan işlemci soketinin sağında ve solunda ikişer olmak üzere toplamda dört adet DDR3 bellek slotuna sahip olan anakartta 8-pin ve 24-pin konnektörleri bulunuyor. Kart üstü güç, reser ve clear cmos butonlarına sahip olan X79 çipsetli yeni anakart, fotoğrafın üst kısmında kendini hafifçe belli eden ısı borusundan anlaşılabileceği üzere kaslı bir soğutucu tasarımına sahip olacak gibi görünüyor.
EVGA'nın anakarta ait diğer detayları zaman içerisinde yayınlaması beklenirken, anakartın fiyatı henüz bilinmiyor ancak tahmin edilebileceği üzere ucuz olması da beklenmiyor. 

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xense 7 yıl
bence 4 kanal muhteşem birşey ama 32GB bazen yetmeyebiliyor. yani olay uygulama odaklı. 8 adet ramslotu anakartı gereksiz büyütecektir. bence ideal olmuş. anakartta native usb 3.0 destegi ve daha verimli sata 3 olursa (H67 chip ile ssd sata 3 verimsiz gibi geliyo yani teknik degerleri yakalamıyor) ramların dizilişi bilinçli gibi geldi bana işlemciden gelen ısı güç transistörleri ve kuzey köprüsü soğutucusunu ısıtır gibi duruyor. hadi ayırlısı yeni socket yapısı yine gitti paracıklarım.. :)
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zotti52 7 yıl
Doğal Sata 3.0 desteği Ivy Bridge işlemcilerle beraber sunulacak diye biliyorum. Ayrıca x79'larda Kuzey köprüsü yok, işlemcinin içine gömülü. Tepedeki heatsink VRM'lerin soğutucusu
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zotti52 7 yıl
fotoğrafın sol üst köşesindeki güney köprüsü soğutucusu. 8 GB tek slotlar yolda. 4 kanal olduğu için 3 kanala göre önemli veriyolu genişliği sağlıyor. 8x4=32 GB son derece yeterli bir bellek miktarı sözkonusu bant genişliği ile birlikte.
Fakat bu kartı alacakların çoğunun üst düzey işlemci soğutucusu kullanacağını düşünürsek ya soğutucu çıkıntısı olmayan ram kullanmak gerekecek ya da soğutma yaprakları yüksekten başlayan işlemci soğutucusu kullanmak gerekecek. Slotlar çok yakın işlemciye.
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heatblast 7 yıl
8 slot ram olması lağzım
resimde sol üst köşedeki slot ram slotuna benzşyor gibi.
birde kasa'daki güç, reset şeyleri için kontrolcü girişi göremedim işlemcinin yanında ram girişleri ve 8 pin cpu güç girişi var?
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SupermanPrime 7 yıl
bocekgrafik
swordfish666
bocekgrafik 6 ram yuvalı 1366lardan sonra 4 ram yuvalı anakartlara itibarım yok. 2011 olsa bile...
ram yuvası önemli değil. bellek kanal sayısı önemli.
Nasıl önemli olmaz. Arada 2 slot fark var. Eğer 2lik 4 tane raminiz varsa ve ram miktarınızı artırmak isterseniz, anakartınızda 6 slot varsa ekleme yapabilirsiniz ancak 4 slot varsa 2 tane raminiz dışarıda kalacak. Tabi bilgisayarı sadece oyun, ofis uygulamaları, film, internet gibi basit işlerde kullanıyorsanız size 2 slot bile yeter ancak olaya bir de profesyonel kullanıcıların gözünden bakmayı deneyin
. Körü körüne muhalefet etmeyin lütfen [:].

16 ram yuvası koysunlar nede olsa profesyoneller var ya
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knnkpln 7 yıl
Evga gerçekten böyle birşey yaptıysa tam bir tasarım faciası olmuş zira ram yuvalarıyla işlemci çok yakın özel soğutuculu ramlerle birlikte kule tipi soğutucular bu anakartta kullanılmaz.Gerçi evga böyle bir işlemciye uygun anakarta hava soğutma takılmaz diye düşünüp böyle bir tasarımda yapmış olabilir.
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Batuist 7 yıl
üst seviye anakartların fiyatlarıda uçtu gitti.. buda 1500TLden aşağı olmaz gibime geliyor..
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umutarslan.com 7 yıl
4 slot 4kanal uygun 6 olsa saçma olur.8 olması lazım o da anakart üzerinde çok yer kaplar gereksiz.Sunucu anakartların da oluyor o kadar slot.O kadar profesyonel adam elindeki ramleri satar gider büyük kapasiteli tek ram alır.konuşmak için konuşmayın! ki zaten 8gb tek modül ramler yakında çıkacak
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swordfish666 7 yıl
bocekgrafik
swordfish666
bocekgrafik 6 ram yuvalı 1366lardan sonra 4 ram yuvalı anakartlara itibarım yok. 2011 olsa bile...
ram yuvası önemli değil. bellek kanal sayısı önemli.
Nasıl önemli olmaz. Arada 2 slot fark var. Eğer 2lik 4 tane raminiz varsa ve ram miktarınızı artırmak isterseniz, anakartınızda 6 slot varsa ekleme yapabilirsiniz ancak 4 slot varsa 2 tane raminiz dışarıda kalacak. Tabi bilgisayarı sadece oyun, ofis uygulamaları, film, internet gibi basit işlerde kullanıyorsanız size 2 slot bile yeter ancak olaya bir de profesyonel kullanıcıların gözünden bakmayı deneyin
. Körü körüne muhalefet etmeyin lütfen [:].

Yanlış. Tek slot halinde şu anda 4GB RAMler mevcut. Muhtemelen 8GBlık tek slotlar yolda. 4X8GB 32GB. İstediğin kadar profesyonel ol 32GB RAMi anlamlı bir şekilde dolduramazsın. Ben aynı 10 tane Adobe After Effects kullanırım diyosan o başka. Ancak herkes bilir ki bant genişliği daima RAM miktarından önemlidir. Video düzenleme programları en güzel örnek.
EĞER ÖYLE OLMASAYDI INTEL 4 KANALLI BELLEK KONTROLCÜSÜ GELİŞTİRMEK YERİNE ESKİ 1366 SOKETLERİN 6 RAM SLOTU YANINA 6 TANE DAHA TAKMAKLA YETİNİRDİ.
Bu da ekran kartının işlem hacmini GB üzerinden, fotografın kalitesini megapikseli üzerinden değerlendiren kullanıcı türlerini eğlendirmekten başka birşey olmazdı.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar 4 kanal bellek de toplam 8 adet ram slotu var haberiniz olsun resimde görülmüyor
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alpa07 7 yıl
aynen
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swordfish666 7 yıl
bocekgrafik
6 ram yuvalı 1366lardan sonra 4 ram yuvalı anakartlara itibarım yok. 2011 olsa bile...

ram yuvası önemli değil. bellek kanal sayısı önemli.
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bocekgrafik 7 yıl swordfish666
swordfish666

bocekgrafik

6 ram yuvalı 1366lardan sonra 4 ram yuvalı anakartlara itibarım yok. 2011 olsa bile...


ram yuvası önemli değil. bellek kanal sayısı önemli.


Nasıl önemli olmaz. Arada 2 slot fark var. Eğer 2'lik 4 tane raminiz varsa ve ram miktarınızı artırmak isterseniz, anakartınızda 6 slot varsa ekleme yapabilirsiniz ancak 4 slot varsa 2 tane raminiz dışarıda kalacak. Tabi bilgisayarı sadece oyun, ofis uygulamaları, film, internet gibi basit işlerde kullanıyorsanız size 2 slot bile yeter ancak olaya bir de profesyonel kullanıcıların gözünden bakmayı deneyin
.

Körü körüne muhalefet etmeyin lütfen [>:].
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