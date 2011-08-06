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EVGA, Z68 çipsetli üç yeni anakart hazırladı

7 yıl
8,4b
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14
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde X79 çipsetli yeni anakartına ait ilk görseli teknoloji dünyası ile paylaşan EVGA, Intel'in geçtiğimiz Mayıs ayında pazara sunduğu Z68 çipsetini kullanan anakartlarını duyurdu. EVGA'nın yeni anakratlarına geçmeden önce Z68 çipsetinin kısaca hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyoruz.
EVGA, Z68 çipsetli üç yeni anakart hazırladı
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Intel'in Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için öne çıkan iki çipset bulunuyor ki bunlar P67 ve H67. Bu çipsetlerden hız aşırtmacılar ve performans tutkunları için hazırlanan P67 ile işlemciye entegre grafik birimi kullanılamazken (FDI - Esnek Görüntü Arabirimi desteklenmiyor), entegre grafik desteği sunan H67 ise hız aşırtma özelliklerini desteklemiyor dolayısıyla Z68 öncesinde kullanıcıların iki önemli özellikten birini göz ardı etmeleri gerekiyordu ancak Z68 ile birlikte bu durum değişti.
Z68 çipseti hem hız aşırtma özelliklerini hem de entegre grafik birimine desteği bünyesinde bir araya getiriyor. EVGA tarafından hazırlanan yeni anakartlar da hem tasarım hem de donanım özellikleriyle daha çok donanım tutkunlarını hedef alıyorlar. Üç yeni anakart hazırlayan EVGA'da, bu modellerden Z68 FTW, EATX form faktörü ile standart bir anakarttan daha iri bir yapıdayken, Z68 SLI modeli standart boyutlarda, Z68 SLI Micro ise adından da anlaşılabileceği Micro-ATX boyutunda. 
EVGA, Z68 çipsetli üç yeni anakart hazırladı
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EVGA'nın Z68 çipsetli tüm anakartları siyah ve kırmızının ağırlıkta olduğu bir tasaırma sahip. Intel'in LGA1155 formundaki ikinci nesil Core işlemci modellerinin tamamına destek sunan anakartlar, dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar farklı hızlarda belleklerle kullanılabiliyorlar. İki adet SATA-III ve dört adet SATA-II portu ile gelen anakartlar aynı zamanda çoklu GPU kurulumları için SLI ve Crossfire desteği de sunuyorlar. Diğer özellikleri arasında 7.1 kanal ses, eSATA portu, USB 3.0 bağlantısı (Z68 SLI'da çift port, diğer iki modelde ise dört port ile), debug LED ve Gigabit Ethernet (Z68 FTW ve Z68 SLI modellerinde çift port) gibi detaylara yer veriliyor. Yeni anakartların tamamında hız aşırtmacılar için kart üstü güç, reset ve Clear CMOS gibi butonlara da yer veriliyor.
EVGA, Z68 çipsetli üç yeni anakart hazırladı
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Anakartlar arasındaki farklara baktığımızda ise serinin amiral gemisi olan Z68 FTW modelinde 24-pin güç konnektörüne, iki adet 8pin CPU konnektörüne, 12 fazlı güç tasarımına, PCIe slotlarını kapatmanıza olanak tanıyan anahtarlar, üçlü BIOS, flash kart konnektörü ve 6 adet PCIe x16 slotuna yer veriliyor. 264.99$ seviyesindeki yurt dışı etiket fiyatıyla satışa sunulan Z68 FTW ile ayrıca EVGAuge işlemci frekansını gerçek zamanlı takip etme aparatı ve ECP V4 voltaj ayarlaa ve ısı takip aparatı da alındığında fiyat 299.99$ seviyesine yükseliyor. Üç adet PCIe x16 slotuna sahip olan Z68 SLI ve iki adet PCIe x16 slotuna sahip olan Z68 SLI Micro modelleri ise sırasıyla 209.99$ ve 159.99$ seviyesinden yurt dışında kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumdalar.  

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_bluescream_ 7 yıl
yinede sata portları az tarsım ne kadar ıyı de olsa bu anakrtlara en az 8 tane sata slotu lazım.
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EXcom_Zkko 7 yıl
Chipset ve soket enflasyonu yaşanıyor İntel'de. Tek başına kalmanın verdiği "at oynatmak" durumuyla alakalı olsa gerek. Tabi bunu da savunan sivri arkadaşlarımız çıkacaktır tabi.

Duyduğuma göre EVGA'nın ürünleri Türkiye'ye gelmiyor diyen 150. kişiyi Maldivlere tatile gönderiyorlarmış.
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TIRAZLI 7 yıl
knnkpln
Hazırlasın.Bana mı hazırladı ki sanki.
aynen kardeşim
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Arranger. 7 yıl
Alacak olan yurt dışındanda alır ama ülkemize gelmemesi kötü olmuş.
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TIRAZLI 7 yıl
çok da umrumda gelirsede,gelmezsede olur,zaten intelden hoşlanmam,hastasıyız amd nin
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electro58 7 yıl
Hazırlasın. Burada olmadığı sürece yeni ürün çıkarmasının hiç anlamı yok
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saintroyo 7 yıl
buraya gelmedikten sonra...
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knnkpln 7 yıl
Hazırlasın.Bana mı hazırladı ki sanki.
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