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EVGA çift işlemcili yeni anakartı SR-X'i gösterdi

7 yıl
31b
1
38
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çift soketli anakart modeli Classified SR-2 modelinin elde ettiği başarı sonrasında Intel'in Sandy Bridge-E serisi işlemcileri için de benzer bir çözüm hazırlığına giren EVGA, SR-X kod adıyla anılan anakartını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda gösterdi. Kullanıcılar tarafından çok uzun süredir merakla beklenen anakart, görünüşe bakılırsa tasarım olarka nihai sürümüne oldukça yakın.
Bir önceki modelde olduğu gibi siyah ve kırmızı renklerin hakim olduğu HPTX formundaki anakart, Intel'in Patsburg çipsetini kullanıyor ve bu sayede Sandy Bridge-E tabanlı işlemcilere destek sunuluyor. İşlemci soketlerinden birinde dört adet DIMM diğerinde ise sekiz adet DIMM slotuna yer verilen EVGA SR-X, hız aşırtma ve rekor odaklı bir anakart olduğu için kullanıcıların ihtiyaç duyduğu gücü sağlamak adına iki adet 6pin, iki adet te 8pin konnektörü ile SLI ya da Crossfire kurulumları için gerekli ekstra güç için bir adet 6pin PCIe konnektörü ile geliyor.
EVGA SR-X üzerinde tamamı PCI Express 3.0 destekli tam 7 adet PCI Express slotu bulunuyor. Kullanıcıların bu slotu DIP Switch anahtarlar ile kontrol edebildiği anakart üzerinde aynı zamanda bu anahtarlar ile CPU ve SAS konnektörleri de kontrol edilebiliyor. Diğer özellikleri arasında iki adet SATA-III, dört adet SATA-II ve iki adet SAS konnektörüne yer verilen SR-X'de tüm bunlara ek olarak kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonları ile Gigabit Ethernet ve Bluetooth gibi detaylara da yer veriliyor. EVGA SR-X'in çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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DH Misafiri 7 yıl
işte bu çok tatlısın çookkk
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SysEdit 7 yıl
BU anakartsa bizimki ne?
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inuh 7 yıl
Bazi arkadaslar gt580 demis neden yahu madem fantazi yapiyoruz 4way sli gt590 olsun hayal kurmak parayla degil ya?
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fatihburak95 7 yıl inuh
inuh

Bazi arkadaslar gt580 demis neden yahu madem fantazi yapiyoruz 4way sli gt590 olsun hayal kurmak parayla degil ya?

4 way gtx 590 çalıştıramassın...

SLI ve Crossfire da şu anda maksimum 4 grafik işlemcisine izinveriliyor...


Ayrıca GTX 590 larda bir tane sli kondaktörü var... o sadece ufak bir detay ancak ana neden 8 gpu desteğinin olmaması...

hardwareheaven.com/...

Bu arada GTX 580 dememin nedeni yanılmıyorsam render konusunda Geforce daha iyi ama yanılıyor olabilirim elbette...
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acbold 7 yıl
Render için yüksek sistemler gerek gerçekten.Ufacık bir render çalışması yaparken saniyelik işi i5 işlemci ile 3-4gb ram bile fload oluyor saniyeler içinde.

salvation11

çok güzel benim amd atleon II x4 işlemin yanına bitane daha aynı işlemci alırım 8 çekirdekli işlemcim olmuş olur benim gibi düşük bütçeli insanlar için çok mükkemmel bir şey


saçmalama rekoru kırmışsın.Bu kartı almak zaten yüksek bütçe demek.bunla fiyat performans yapmak hayal fantazisi. ayrıca amd işlemciler için anakart üretmiyor olması gerek evga nın.
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Sanat Günesi 7 yıl acbold
acbold

Render için yüksek sistemler gerek gerçekten.Ufacık bir render çalışması yaparken saniyelik işi i5 işlemci ile 3-4gb ram bile fload oluyor saniyeler içinde.

salvation11

çok güzel benim amd atleon II x4 işlemin yanına bitane daha aynı işlemci alırım 8 çekirdekli işlemcim olmuş olur benim gibi düşük bütçeli insanlar için çok mükkemmel bir şey


saçmalama rekoru kırmışsın.Bu kartı almak zaten yüksek bütçe demek.bunla fiyat performans yapmak hayal fantazisi. ayrıca amd işlemciler için anakart üretmiyor olması gerek evga nın.

Sanane arkadaşım SANANE !! neden saçmalamış olsun ? milletin yorumları ile uğraşmaktansa kendi aklınızdan geçenleri yazsanıza
insanları aşağılayarak, yükselmeye çalışmayın. Beğenmiyorsanız insan gibi yorum yapın !!
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S 7 yıl
Buna OC yapmak var dı.
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met@lrock 7 yıl
3D Animasyon yapıyorum. Bu gerçekten çok iyi türkiyede yok sanırım benim için özellikle çok iyi olurdu ah. Çok pahalıdır
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1ses1 7 yıl
CooL_ROMEO
Alacan bunu takacan 4 tane 7970 vuracan kırbacı

Bence kırbacı makine vurur.
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vidoko 7 yıl
eniyisi olsa ne olur sanki bunada 5 sene sonra güleriz belki ...
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adocuk 7 yıl
asusta yapmış çift soketli techpowerup.com/...
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ssonerb 7 yıl
işte bu çok tatlısın çookkk
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nirvanha 7 yıl
He valla vurcan kırbacı :)
Banamısın demez yer kırbacı :D
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alpa07 7 yıl
Çok güzelmiş
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