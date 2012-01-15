EVGA çift işlemcili yeni anakartı SR-X'i gösterdi

Çift soketli anakart modeli Classified SR-2 modelinin elde ettiği başarı sonrasında Intel'in Sandy Bridge-E serisi işlemcileri için de benzer bir çözüm hazırlığına giren EVGA, SR-X kod adıyla anılan anakartını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda gösterdi. Kullanıcılar tarafından çok uzun süredir merakla beklenen anakart, görünüşe bakılırsa tasarım olarka nihai sürümüne oldukça yakın.

Bir önceki modelde olduğu gibi siyah ve kırmızı renklerin hakim olduğu HPTX formundaki anakart, Intel'in Patsburg çipsetini kullanıyor ve bu sayede Sandy Bridge-E tabanlı işlemcilere destek sunuluyor. İşlemci soketlerinden birinde dört adet DIMM diğerinde ise sekiz adet DIMM slotuna yer verilen EVGA SR-X, hız aşırtma ve rekor odaklı bir anakart olduğu için kullanıcıların ihtiyaç duyduğu gücü sağlamak adına iki adet 6pin, iki adet te 8pin konnektörü ile SLI ya da Crossfire kurulumları için gerekli ekstra güç için bir adet 6pin PCIe konnektörü ile geliyor.

EVGA SR-X üzerinde tamamı PCI Express 3.0 destekli tam 7 adet PCI Express slotu bulunuyor. Kullanıcıların bu slotu DIP Switch anahtarlar ile kontrol edebildiği anakart üzerinde aynı zamanda bu anahtarlar ile CPU ve SAS konnektörleri de kontrol edilebiliyor. Diğer özellikleri arasında iki adet SATA-III, dört adet SATA-II ve iki adet SAS konnektörüne yer verilen SR-X'de tüm bunlara ek olarak kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonları ile Gigabit Ethernet ve Bluetooth gibi detaylara da yer veriliyor. EVGA SR-X'in çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.