EVGA işlemci soğutucusu Superclock için LGA2011 montaj kiti çıkardı

EVGA önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Sandy Bridge-E lansmanına sayılı günler kala Mayıs ayında pazara sunduğu Superclock isimli işlemci soğutucusunu güncelledi. LGA2011 formunda hazırlanan Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcilerin Superclock işlemci ile kullanılabilmesi için uyumluluk kiti hazırlayan EVGA, bu kiti 10$'a satışa çıkardı.

Noctua gibi üreticilerden farklı olarak, uyumluluk aparatını ücretsiz dağıtmak yerine satışa çıkartan EVGA, soğutucunun kendisini ise 55$'a satıyor. Kısaca hatırlamak gerekirse eğer 120x120x25mm boyutlarında ve 510 gram ağırlığında olan EVGA Superclock, çok sayıda alüminyum yaprağa ve işlemci ile doğrudan temas kuran 8mm kalınlığında beş adet bakır ısı borusuna sahip. EVGA Superclock, Intel ve AMD'nin güncel işlemcilerine destek sunuyor.