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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA işlemci soğutucusu Superclock için LGA2011 montaj kiti çıkardı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,4b
1
6
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA işlemci soğutucusu Superclock için LGA2011 montaj kiti çıkardı
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EVGA önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Sandy Bridge-E lansmanına sayılı günler kala Mayıs ayında pazara sunduğu Superclock isimli işlemci soğutucusunu güncelledi. LGA2011 formunda hazırlanan Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemcilerin Superclock işlemci ile kullanılabilmesi için uyumluluk kiti hazırlayan EVGA, bu kiti 10$'a satışa çıkardı.
Noctua gibi üreticilerden farklı olarak, uyumluluk aparatını ücretsiz dağıtmak yerine satışa çıkartan EVGA, soğutucunun kendisini ise 55$'a satıyor. Kısaca hatırlamak gerekirse eğer 120x120x25mm boyutlarında ve 510 gram ağırlığında olan EVGA Superclock, çok sayıda alüminyum yaprağa ve işlemci ile doğrudan temas kuran 8mm kalınlığında beş adet bakır ısı borusuna sahip. EVGA Superclock, Intel ve AMD'nin güncel işlemcilerine destek sunuyor. 
EVGA işlemci soğutucusu Superclock için LGA2011 montaj kiti çıkardı
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eeevrim 8 yıl en beğenilen
mmnder16
şu evgalar Türkiye pazarına girsin artık yaa..

Bizde Malesef ortalama bir ekran kartı fiyatına masa üstü bilgisayar sattıkları sürece Evga gibi markalar Burada satış yapmaz Halbuki media markt,bimeks,teknosa vb markalar şöyle bütün donanımları ORANTILI seviyelerde pc toplayıp satsalar ne olur satıkları 600-700 liralık masa üstüler zaten rezalet üstüne birde süper masa üstü diye satmaya çalıştıkları ise ayrı bir hikaye.Adamlar 2500 tl ye pc satıyorlar dertleri adam kandırmaca 12 gb Ram diye yazmışlar 1333 Mhz ram işlemcisi Amd atyhon II X4 ekran kartı Sırf üstünde 2 gb yazıyo diye ati 5670 hard diski de 1 TB...İşte Gitsen bir teknoloji mağzasına kandırsınlar seni efendim bunun 2 gb ekran kartı var 12 gb ram i 1 TB hafızası var üstüne 4 çekirdekli işlemcisi var yazık adam rakamları duyunca ne yapsın hemen alıyorum der 1 yıl daha geçmeden o kasayı çöpe atıp yerine Basarım parayı laptop alırım derler böylece Canım Türkiyem de masa üstü bilgisayarlar kullananların neslini tüketip Azınlık seviyesine düşmüş masa üstü kullanıcılarının da ürün almak istediği markaları da uzaklaştırıyorlar.. Bu devirde teknoloji mağazalarındaki satıcılara güvenenlerin vay haline !!!
mmnder16şu evgalar Türkiye pazarına girsin artık yaa..Bizde Malesef ortalama bir ekran kartı fiyatına masa üstü bilgisayar sattıkları...
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Tolgá 8 yıl
Bakalım thermalrigh ne zaman çıkaracak ve diğer üreticiler?
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DH Misafiri 8 yıl
Bir arkadaşım almanyadan bilgisayar alıyordu linki attı bi baktım media marktta(almanyadaki) bizim burada yaklaşık 3000 tl verip alabileceğimiz bilgisayarı 1100 €'ya satıyorlar. Donanımları da çok güzel üstelik GTX 580, 2600k, SSD vs. ne istersen var...
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eeevrim 8 yıl en beğenilen
mmnder16
şu evgalar Türkiye pazarına girsin artık yaa..

Bizde Malesef ortalama bir ekran kartı fiyatına masa üstü bilgisayar sattıkları sürece Evga gibi markalar Burada satış yapmaz Halbuki media markt,bimeks,teknosa vb markalar şöyle bütün donanımları ORANTILI seviyelerde pc toplayıp satsalar ne olur satıkları 600-700 liralık masa üstüler zaten rezalet üstüne birde süper masa üstü diye satmaya çalıştıkları ise ayrı bir hikaye.Adamlar 2500 tl ye pc satıyorlar dertleri adam kandırmaca 12 gb Ram diye yazmışlar 1333 Mhz ram işlemcisi Amd atyhon II X4 ekran kartı Sırf üstünde 2 gb yazıyo diye ati 5670 hard diski de 1 TB...İşte Gitsen bir teknoloji mağzasına kandırsınlar seni efendim bunun 2 gb ekran kartı var 12 gb ram i 1 TB hafızası var üstüne 4 çekirdekli işlemcisi var yazık adam rakamları duyunca ne yapsın hemen alıyorum der 1 yıl daha geçmeden o kasayı çöpe atıp yerine Basarım parayı laptop alırım derler böylece Canım Türkiyem de masa üstü bilgisayarlar kullananların neslini tüketip Azınlık seviyesine düşmüş masa üstü kullanıcılarının da ürün almak istediği markaları da uzaklaştırıyorlar.. Bu devirde teknoloji mağazalarındaki satıcılara güvenenlerin vay haline !!!
1 Yanıt Yanıtla +12
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mmnder16 8 yıl eeevrim
eeevrim

mmnder16

şu evgalar Türkiye pazarına girsin artık yaa..


Bizde Malesef ortalama bir ekran kartı fiyatına masa üstü bilgisayar sattıkları sürece Evga gibi markalar Burada satış yapmaz Halbuki media markt,bimeks,teknosa vb markalar şöyle bütün donanımları ORANTILI seviyelerde pc toplayıp satsalar ne olur satıkları 600-700 liralık masa üstüler zaten rezalet üstüne birde süper masa üstü diye satmaya çalıştıkları ise ayrı bir hikaye.Adamlar 2500 tl ye pc satıyorlar dertleri adam kandırmaca 12 gb Ram diye yazmışlar 1333 Mhz ram işlemcisi Amd atyhon II X4 ekran kartı Sırf üstünde 2 gb yazıyo diye ati 5670 hard diski de 1 TB...İşte Gitsen bir teknoloji mağzasına kandırsınlar seni efendim bunun 2 gb ekran kartı var 12 gb ram i 1 TB hafızası var üstüne 4 çekirdekli işlemcisi var yazık adam rakamları duyunca ne yapsın hemen alıyorum der 1 yıl daha geçmeden o kasayı çöpe atıp yerine Basarım parayı laptop alırım derler böylece Canım Türkiyem de masa üstü bilgisayarlar kullananların neslini tüketip Azınlık seviyesine düşmüş masa üstü kullanıcılarının da ürün almak istediği markaları da uzaklaştırıyorlar.. Bu devirde teknoloji mağazalarındaki satıcılara güvenenlerin vay haline !!!

doğru söze ne hacet.. hep etikete bakıyorlar.. ama hiç kimse farkında değil dolandırıldıklarının..
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mmnder16 8 yıl
şu evgalar Türkiye pazarına girsin artık yaa..
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alpa07 8 yıl
Tr ye gelse bu marka en çok satan marka olur
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