EVGA resmen dizüstü pazarında





Bilgisayar pazarının gerileme yaşadığı son dönemlerde, ilk kez pazara girmeye hazırlanan firmalar var ve bu firmaların hamleleri oldukça cesaretli bulunuyor. Huawei ve Xiaomi henüz resmen adım atmış değil ancak bileşen üreticisi EVGA, CES 2016 fuarında pazara girdiğini resmen duyurdu.





Firma hali hazırda geçen yıl ortalarından beri bir oyuncu dizüstü modeli için hazırlık aşamasındaydı. Hazırlıklar tamamlandı ve en güçlü oyuncu sistemlerinden birisi olacak EVGA SC17, fuarda yerini aldı. 3.6GHz saat hızına kadar çıkabilen Skylake-K serisi 4 çekirdekli Intel Core i7 6820HK işlemci, anlaşılacağı üzere hız aşırtılabiliyor. EVGA çok agresif bir hız aşırtma imkanı sunacağını belirtiyor.





NVIDIA GeForce GTX 980M ekran kartı ile desteklenen modelde 17.3 inçlik 4K ekran kullanılıyor. Cihaz hem Nvidia G-Sync uyumlu hem de standart versiyonlara sahip olacak. USB 3.1 Type-C desteğinin yer aldığı oyuncu dizüstü bilgisayarının kalınlığı ise 2.65cm civarında. Kasa tek parça alüminyum alaşımdan imal edilmiş. Cihazın kullanım süresi 4 saat civarında olacak.





Soğutma tarafındaki tecrübesini dizüstü modeline de taşıyan EVGA, en iyi işlemci/grafik kartı soğutma konseptini hazırladığını belirtiyor. Cihazın termal tasarımı 165Watt seviyesini kaldırabilecek şekilde tasarlanmış. GSKILL imzalı 2666MHz 16GB RAM bellek yer alan cihazda 2TB HDD ve 256GB'a kadar M.2 SSD çözümleri kullanılıyor.





Oyuncular tarafından da oldukça beğenilen bir marka olan EVGA, bu bilinirliğinden yararlanarak pazarda kendisine pay arayacak. Bu bakımdan firmanın başarısı da merakla bekleniyor. EVGA SC17 oyuncu dizüstü bilgisayarının ne zaman piyasaya çıkacağı ve fiyat seviyesinin ne olacağı açıklanmadı.

http://www.tweaktown.com/news/49509/evga-announces-gaming-laptop-4k-60hz-nvidia-980m-intel-i7-6820hk/index.html