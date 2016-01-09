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EVGA resmen dizüstü pazarında

Bileşen pazarının büyük oyuncularından EVGA, başarısını oyuncu dizüstü segmentine de taşımak için kolları sıvadı. EVGA SC17 firmanın ilk dizüstü modeli olacak.
3 yıl
6,7b
1
33
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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EVGA resmen dizüstü pazarında


Bilgisayar pazarının gerileme yaşadığı son dönemlerde, ilk kez pazara girmeye hazırlanan firmalar var ve bu firmaların hamleleri oldukça cesaretli bulunuyor. Huawei ve Xiaomi henüz resmen adım atmış değil ancak bileşen üreticisi EVGA, CES 2016 fuarında pazara girdiğini resmen duyurdu.

Firma hali hazırda geçen yıl ortalarından beri bir oyuncu dizüstü modeli için hazırlık aşamasındaydı. Hazırlıklar tamamlandı ve en güçlü oyuncu sistemlerinden birisi olacak EVGA SC17, fuarda yerini aldı. 3.6GHz saat hızına kadar çıkabilen Skylake-K serisi 4 çekirdekli Intel Core i7 6820HK işlemci, anlaşılacağı üzere hız aşırtılabiliyor. EVGA çok agresif bir hız aşırtma imkanı sunacağını belirtiyor. 

NVIDIA GeForce GTX 980M ekran kartı ile desteklenen modelde 17.3 inçlik 4K ekran kullanılıyor. Cihaz hem Nvidia G-Sync uyumlu hem de standart versiyonlara sahip olacak. USB 3.1 Type-C desteğinin yer aldığı oyuncu dizüstü bilgisayarının kalınlığı ise 2.65cm civarında. Kasa tek parça alüminyum alaşımdan imal edilmiş. Cihazın kullanım süresi 4 saat civarında olacak. 

Soğutma tarafındaki tecrübesini dizüstü modeline de taşıyan EVGA, en iyi işlemci/grafik kartı soğutma konseptini hazırladığını belirtiyor. Cihazın termal tasarımı 165Watt seviyesini kaldırabilecek şekilde tasarlanmış. GSKILL imzalı 2666MHz 16GB RAM bellek yer alan cihazda 2TB HDD ve 256GB'a kadar M.2 SSD çözümleri kullanılıyor. 

Oyuncular tarafından da oldukça beğenilen bir marka olan EVGA, bu bilinirliğinden yararlanarak pazarda kendisine pay arayacak. Bu bakımdan firmanın başarısı da merakla bekleniyor. EVGA SC17 oyuncu dizüstü bilgisayarının ne zaman piyasaya çıkacağı ve fiyat seviyesinin ne olacağı açıklanmadı.  
EVGA resmen dizüstü pazarında
 

http://www.tweaktown.com/news/49509/evga-announces-gaming-laptop-4k-60hz-nvidia-980m-intel-i7-6820hk/index.html Yorum Yaz
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fthkn 3 yıl en beğenilen
gs09gs09
Sirf su vergi muhabbetine bir gun su ulkeden gidicem geri donmemek uzere

Eğer terketme imkanın varsa ve yapmıyorsan hatalısın.
gs09gs09Sirf su vergi muhabbetine bir gun su ulkeden gidicem geri donmemek uzereEğer terketme imkanın varsa ve yapmıyorsan hatalısın....
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selahattın ısık 3 yıl
Yeni Asus olma yolunda ilerleyen firma...
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JoeyBane 3 yıl
Evga yaparsa alinir. Evga yaparsa iyi yapar.
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DH Misafiri 3 yıl
2000$ olursa kesin alırım.
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sangreal_1905 3 yıl
i7 6820 hk taban frekansı 2.6 ghz overclock yapılıyor.4.0 ghz cıkanlar var
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Krone 3 yıl
Şu makineler uygun fiyatlı olsa da alabilsek.
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Kevin Garnett 3 yıl
Ucuz olup i7, 16 GB RAM, gtx 970m olursa xiaomi vs evga yarışı olur.
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JMaharaja 3 yıl
Gel hele gel, bırakın gelsin. Gel gel! ((:
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berkcombil 3 yıl
Biraz da şöyle gtx960m-950m'li fiyat/performans cihazları çıkarsalar. Piyasayı döndürecek olan onlar. Herkesin 3000-4000 dolar laptoba verecek parası yok.
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fthkn 3 yıl en beğenilen
gs09gs09
Sirf su vergi muhabbetine bir gun su ulkeden gidicem geri donmemek uzere

Eğer terketme imkanın varsa ve yapmıyorsan hatalısın.
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fthkn 3 yıl
umut_baris
Batumatu
umut_baris
Batumatu
umut_baris
kadirirdem Yeni asus yolunda ilerleyen firma....
Asus Evga ya zerre yaklaşamaz. Evga yı gözüm kapalı alırım ama Asus asla. Bir ürün Asus markaysa illa ki bir sorunu olur.
Son 10 yıldaki bilgisayar pazarına baktığımızda kalitesinden, çizgisinden ödün vermemiş tek firma Asustur... Sonrasında Lenovo gelir... Hp, Dell, toshiba hepsini pazardan süpürdüler...
O sizin görüşünüz. Kalitesi belli bir seviyede ancak yazılım desteği yönünden sıkıntılı bir firma. Bana kalırsa kalite yönünden Dell Asus tan önce gelir.
Konuşmuş olmak için konuşuyorsunuz... Ne yazılım desteği? Nvidianin driver ini adam kendisi mi yayınlasın? Intelin turbo boostunu kendi mi yayınlasın? Bu sektörde alışveriş yaparken yazılım desteğine değil garanti kapsamına ve kolaylığına bakılır ki Asus bu konuda bütün firmalara nal toplatir...
Nvidianın Intelin değil Bluetooth driverı mesela. 8.1 geldiğinde Bluetoothu kullanamayan arkadaşım vardı. Kolaylığa gelecek olursak ben Asusların biosuna hiç bir zaman alışamadım. Sevemedim bir türlü. Gigabyteda aynı şekilde. Bu konuda MSIyı severim mesela. Dell en ucuz cihazında bile kaliteli kasa kullanıyor. Garanti devri de bitti artık. Çizgi bakmıyor Asusa. Konuşmak için konuşmuyorum deneyimlediklerimizi söylüyoruz.

Dell ve Asus kıyaslamak Dell'e ayıp olur. Asus çok geniş yelpazede ürün üretiyor ve ço kalitesiz ürünleri ve merka değerlerine zarar veriyor. Dell ise dediğin gibi en alt düzey cihazına bile kaliteli malzeme kullanıyor. Asus cihazı sadece bir kez HDD takmak için açtım ve fleks kopması yaşandı. Halbuki yıllardır Dell kullanana biri olarak alışkın değilim bunlara. Nerdeyse kapatamıyordum geri cihazı elimde kalacaktı. Biraz ustası olmasam cihaz çöpe dönecekti. Bahsettiğim cihaz x550jk'dır.
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1BilimAdamı 3 yıl
Bence xiaomi devrim yapacak
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