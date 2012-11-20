EVGA yeni Mini-ITX anakartı Z77 Stinger'ı kullanıma sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
EVGA ilk tanıtımını Eylül ayında yaptığı Mini-ITX formundaki yeni anakart modeli Z77 Stinger'ı satışa sundu. Boyutları küçük ancak performansı büyük olan yeni anakart ile EVGA, LAN Parti etkinliklerine gitmek için kompakt boyutlu sistem kuran oyuncuları ve üst seviye medya bilgisayarlarını hedef alıyor. Intel'in Z77 çipsetini kullanan ve hem Ivy Bridge hem de Sandy Bridge serisi işlemcilerle kullanılabilen anakarta iki adet DIMM slotu eşlik ediyor ve kullanıcılar, 2133MHz'e kadar DDR3 bellek modüllerini sistemde kullanabiliyorlar.
Yüksek kaliteli bileşenlere yer verilen ECGA Z77 Stinger'da, 7+1 fazlı güç tasarımı kullanılıyor. Bir adet PCI Express x16 slotu ile gelen anakart, bu sayede işlemciye entegre grafik birimi yerine daha yüksek performanslı bir grafik çözümünüyle devam etmek isteyen kullanıcıların ihtiyaçlarını da karşılabiliyor. Tabi amacınız Corssfire veya SLI kurulum yapmak ise bu boyuttaki diğer anakartlarda olduğu gibi Z77 Stinger'dan da uzak durmanı gerekiyor.
Genişleme yetenekleri açısından bir adet Mini PCIe slotu, iki adet SATA-III ve iki adet te SATA-II portu ile gelen anakart, entegre grafik biriminden görüntü aktarımı için HDMI ve DisplayPoırt konnektörlerine ev sahipliği yapıyor. Standart özellikler açısından Gigabit Ethernet, 7.1 kanal ses, dört adet USB 3.0 ve ikli adet eSATA konnektörü ile gelen anakartta profesyoneller kullanıcılar için gelişmiş bir BIOS menüsü ile fiziksel güç ve reset butonları da bulunuyor. EVGA'nın yeni anakartı Z77 Stinger ilk etapta Amerika pazarında kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Yapılan açıklamalara göre anakartın Avrupa macerası da kısa sürede başlayacak. Z77 Stinger'ın Amerika satış fiyatı 199.99$ olarak açıklanmış durumda.
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Bence ülkemizde de büyük bir merak oluştu. Baksanıza vatan bilgisayar bile (yanlışım yoksa) ilk kez mini ITX bir kartı satışa sundu. İlgi var, devamı da gelecektir... vatanbilgisayar.com/...
eger bu kartın geldiğinden haberim olsaydı kesinlikle bu kartı alırdım ne zamanlama yahu
Bu anakartı geçen haftaki 2si1 de sözü geçen o minik turuncu kasada kullanmak vardı
hocam bende burdaki tedarikcilere hayranım ust seviyeleri getirmezler alt modelleri getirerek satıs yapmayı beklerler.biz turkler herseyin en iyisine layıkız bunu akıllarından cıkartmasınlar 3.dunya ulkeleriyle bizleri kıyaslamayın artık.
Oncelikle H77M ITX model alt model degil. Alt model onermek isteseydim H61M ITX de satiliyor yazabilirdim. Z77E ITX Turkiye de yok ama ASRock, H77M ITX'i dusunmus getirmis alt seviyede H61M ITX bulunabiliyor. Ulkemizde hala en cok satan modellerin markasi ne olursa olsun %90'ı giris seviyesi oldugu dusunulurse fena tercihler degiller. Merak edenler arastirsinlar, G41, N68, 760G, H61 satislarinin diger modellere satislarin oranini.
Bu arada Z77E ITX ile arasindaki en onemli fark mini PCIe wireless. Mini ITX bir kasaya takılacaksa H77M ITX'in geri kalan ozellikleri de fena degil zaten ucuz bir anakart da degil 124usd+kdv gibi bir fiyati var.
Her ne kadar Z77E su anda Turkiye de stokta olmasa da ASRock'ın H77M ITX ve H61M ITX model anakartları Turkiye'de satista. eksenbilgisayar.com/...
Socket FM2 MSI A85IA-E53
Socket FM2 Sapphire Pure Platinum A75T
İkisinden hangisini alırsanız alın memnuniyet garanti, tabi itx satan yok o da ayrı olay.. :)
tweaktown.com/...
Hocam ilgi telefona kayınca onlar da çoğunluğa göre hareket ediyorlar demekki. Arada yine böyle haberler geliyor yüzümüz seviniyor ancak yapabilecek bir şey yok çoğu haber siteleri telefon konusunda öncelik belirtir oldu artık.