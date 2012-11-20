EVGA yeni Mini-ITX anakartı Z77 Stinger'ı kullanıma sundu

EVGA ilk tanıtımını Eylül ayında yaptığı Mini-ITX formundaki yeni anakart modeli Z77 Stinger'ı satışa sundu. Boyutları küçük ancak performansı büyük olan yeni anakart ile EVGA, LAN Parti etkinliklerine gitmek için kompakt boyutlu sistem kuran oyuncuları ve üst seviye medya bilgisayarlarını hedef alıyor. Intel'in Z77 çipsetini kullanan ve hem Ivy Bridge hem de Sandy Bridge serisi işlemcilerle kullanılabilen anakarta iki adet DIMM slotu eşlik ediyor ve kullanıcılar, 2133MHz'e kadar DDR3 bellek modüllerini sistemde kullanabiliyorlar.

Yüksek kaliteli bileşenlere yer verilen ECGA Z77 Stinger'da, 7+1 fazlı güç tasarımı kullanılıyor. Bir adet PCI Express x16 slotu ile gelen anakart, bu sayede işlemciye entegre grafik birimi yerine daha yüksek performanslı bir grafik çözümünüyle devam etmek isteyen kullanıcıların ihtiyaçlarını da karşılabiliyor. Tabi amacınız Corssfire veya SLI kurulum yapmak ise bu boyuttaki diğer anakartlarda olduğu gibi Z77 Stinger'dan da uzak durmanı gerekiyor.

Genişleme yetenekleri açısından bir adet Mini PCIe slotu, iki adet SATA-III ve iki adet te SATA-II portu ile gelen anakart, entegre grafik biriminden görüntü aktarımı için HDMI ve DisplayPoırt konnektörlerine ev sahipliği yapıyor. Standart özellikler açısından Gigabit Ethernet, 7.1 kanal ses, dört adet USB 3.0 ve ikli adet eSATA konnektörü ile gelen anakartta profesyoneller kullanıcılar için gelişmiş bir BIOS menüsü ile fiziksel güç ve reset butonları da bulunuyor. EVGA'nın yeni anakartı Z77 Stinger ilk etapta Amerika pazarında kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Yapılan açıklamalara göre anakartın Avrupa macerası da kısa sürede başlayacak. Z77 Stinger'ın Amerika satış fiyatı 199.99$ olarak açıklanmış durumda.