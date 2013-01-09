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EVGA yüksek performans sınıfı yeni anakartı X79 Dark'ı tanıttı

6 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel en yüksek performans segmentindeki Sandy Bridge-E tabanlı işlemci modellerine ikinci çeyrekte son bir model daha (Core i7-3980X) ekleyerek son vermeyi planlıyor. Yaz ayları ile birlikte 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Ivy Bridge-E tabanlı Core i7-4900 serisinin piyasaya çıkışına tanık olacağız. PCI Expres 3.0 desteği başta olmak üzere çeşitli yenilikleri ve performans gelişimi ile sahneye çıkacak yeni işlemciler aynı zamanda daha yüksek enerji verimliliği sunacaklar.
LGA2011 formunda hazırlanan dolayısıyla geriye dönük uyumluluk ile gelecek yeni işlemciler için anakart üreticileri yeniden X79 çipsetine yönelmiş durumda. Las Vegas’daki Tüketici Elektroniği Fuarı’nı fırat bilen bazı üreticiler, yeni anakart modelleri için çeşitli tanıtımlar düzenlediler. İşte o üreticilerden biri olan EVGA, X79 Dark adını verdiği yüksek performans odaklı yeni anakart modelini tanıttı. Siyah ve kırmızı renklerinin hakim olduğu E-ATX formundaki iri cüsseli anakarta, 12+1 fazlı güç tasarımı eşlik ediyor. Dört kanal bellek kontrolcüsüne sahip işlemciler için toplamda 8 adet DDR3 DIMM slotu ile donatılan anakart, toplamda 64GB’a kadar yüksek hızlı bellek desteği sunuyor.

AMD Crossifre ve Nvidia SLI teknolojileri üzerinden çoklu ekran kartı kurulumunun mümkün olduğu anakart, 6’sı SATA-III olmak üzere 10 adet SATA portuna sahip. Anahtar devre yardımıyla fiziksel olarak açılıp kapanabilen 5 adet PCIe x16 slotunun boy gösterdiği EVGA X79 Dark’ın diğer özellikleri arasında iki adet Gigabit Ethernet, dört adet USB 3.0 konnektörü, çift esata portu, Bluetooth ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses gibi detaylara yer verilen anakart, donanım meraklıları için özelleştirilmiş fonksiyonlara da sahip. Hız aşırtma kumandası EVBot’a destek, hata analizi için Debug LED, açılı yerleştirilmiş 24pin güç konnektörü gibi özellikler ile kart üst güç, reset ve Clear CMOS butonlarını bu fonksiyonlar arasında gösterebiliriz. İlk çeyrek sonu veya ikinci çeyrek başında piyasaya sürülmesi beklenen EVGA X79 Dark’ın son kullanıcı satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

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zhee 6 yıl
Sıkı bir ROG hayranı olarak söylüyorum anakart budur yani
24 pin olayi ayrica bitirmis ve görsellikteki sert tasarim ve renk uyumu hersey 10/10
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saameet_06 6 yıl
bi tane dispirutor ciksada getirse su evga yi hicmi gelmio akillarina yahu.
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carter 6 yıl
Anakart fena olmuş. Bizim buralara da umarım gelir.
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V4LKyR 6 yıl
Cagdas dv6196
Şu (sağ üstteki) OPEN ve RESTART düğmelerini çok beğendim. Bazı modellerde OC düğmesi de oluyor. Arkadaşlar yanlış anlamazsanız= 3bin lira verip kasa topladım, önemli olan stabiliteden çok grafik kartı (asus dcu-ıı 7850) ve (corsair force gt) ssdydi (+ Core i5 3570) , bu sebepten bütçe yüzünden orta seviye anakart seçtiğim için bana kısmet olmadı. Anakartı kasa dışındayken açmak kabus oluyor. (Asus P8Z77v-Lx) Çok da önemli değil fakat herşeyin tam olması için Türkiye şartlarında kaç para harcamak gerek ben anlamıyorum ki. Ayrıca bir firmanın herşeyi mi mükemmel olur? EVGAnın giriş modellerine bile çok özeniyorum.

Sen de yaygın olarak yapılan hataya düşmüşsün. Bilinenin aksine, anakart bilgisayarın en önemli parçasıdır. Çoğu kişi bunu göz ardı eder. Anakart.
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Xagdas 6 yıl
Şu (sağ üstteki) OPEN ve RESTART düğmelerini çok beğendim. Bazı modellerde OC düğmesi de oluyor.

Arkadaşlar yanlış anlamazsanız= 3bin lira verip kasa topladım, önemli olan stabiliteden çok grafik kartı (asus dcu-ıı 7850) ve (corsair force gt) ssd'ydi (+ Core i5 3570) , bu sebepten bütçe yüzünden orta seviye anakart seçtiğim için bana kısmet olmadı. Anakartı kasa dışındayken açmak kabus oluyor. (Asus P8Z77v-Lx) Çok da önemli değil "fakat" herşeyin tam olması için Türkiye şartlarında kaç para harcamak gerek ben anlamıyorum ki.

Ayrıca bir firmanın herşeyi mi mükemmel olur? EVGA'nın giriş modellerine bile çok özeniyorum.
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MK* 6 yıl
trafoyu bilgisayara doğrudan bağlayarak oynarız artık
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itachi237 6 yıl
kartta eksik birşey kalmamış. yüksek ısıya ve voltajada dayanıklımıdır acaba?
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fbkaya 6 yıl
gmfaruk
5 tane x16 bunu kim alacak

workstationcular
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WarSaw 6 yıl
gerçekten güzel olmuş ülkemize nezaman gelecek acaba EVGA
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Chris Brown 6 yıl
24 pini çevirmişler helal olsun gerçekten bence buradaki en büyük adım budur
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
EVGA Kart kullanmak nasip olacak mı acaba güzel bir kart olmuş.
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Poyri 6 yıl Chris Brown
Chris Brown
24 pini çevirmişler helal olsun gerçekten bence buradaki en büyük adım budur


Bu karti burda satilsa sirf bu ozelligi yuzunden gecerdim buna. Satalari akil etti girmalar cevirdiler ama su 24 pin neden dik duruyor anlamis degilim.
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p8p67b3 6 yıl
harika bir anakart
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gmfaruk 6 yıl
5 tane x16 bunu kim alacak
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