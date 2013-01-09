EVGA yüksek performans sınıfı yeni anakartı X79 Dark'ı tanıttı

Intel en yüksek performans segmentindeki Sandy Bridge-E tabanlı işlemci modellerine ikinci çeyrekte son bir model daha (Core i7-3980X) ekleyerek son vermeyi planlıyor. Yaz ayları ile birlikte 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Ivy Bridge-E tabanlı Core i7-4900 serisinin piyasaya çıkışına tanık olacağız. PCI Expres 3.0 desteği başta olmak üzere çeşitli yenilikleri ve performans gelişimi ile sahneye çıkacak yeni işlemciler aynı zamanda daha yüksek enerji verimliliği sunacaklar.



LGA2011 formunda hazırlanan dolayısıyla geriye dönük uyumluluk ile gelecek yeni işlemciler için anakart üreticileri yeniden X79 çipsetine yönelmiş durumda. Las Vegas’daki Tüketici Elektroniği Fuarı’nı fırat bilen bazı üreticiler, yeni anakart modelleri için çeşitli tanıtımlar düzenlediler. İşte o üreticilerden biri olan EVGA, X79 Dark adını verdiği yüksek performans odaklı yeni anakart modelini tanıttı. Siyah ve kırmızı renklerinin hakim olduğu E-ATX formundaki iri cüsseli anakarta, 12+1 fazlı güç tasarımı eşlik ediyor. Dört kanal bellek kontrolcüsüne sahip işlemciler için toplamda 8 adet DDR3 DIMM slotu ile donatılan anakart, toplamda 64GB’a kadar yüksek hızlı bellek desteği sunuyor.



AMD Crossifre ve Nvidia SLI teknolojileri üzerinden çoklu ekran kartı kurulumunun mümkün olduğu anakart, 6’sı SATA-III olmak üzere 10 adet SATA portuna sahip. Anahtar devre yardımıyla fiziksel olarak açılıp kapanabilen 5 adet PCIe x16 slotunun boy gösterdiği EVGA X79 Dark’ın diğer özellikleri arasında iki adet Gigabit Ethernet, dört adet USB 3.0 konnektörü, çift esata portu, Bluetooth ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses gibi detaylara yer verilen anakart, donanım meraklıları için özelleştirilmiş fonksiyonlara da sahip. Hız aşırtma kumandası EVBot’a destek, hata analizi için Debug LED, açılı yerleştirilmiş 24pin güç konnektörü gibi özellikler ile kart üst güç, reset ve Clear CMOS butonlarını bu fonksiyonlar arasında gösterebiliriz. İlk çeyrek sonu veya ikinci çeyrek başında piyasaya sürülmesi beklenen EVGA X79 Dark’ın son kullanıcı satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.