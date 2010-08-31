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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA'dan USB 3.0 ve SATA-III destekli X58 anakart: X58 SLI3

8 yıl
8,8b
1
11
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'dan USB 3.0 ve SATA-III destekli X58 anakart: X58 SLI3
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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanıdığımız EVGA, ürün gamına X58 çipsetli yeni bir anakart daha ekliyor. Firma ilk defa Computex 2010 fuarında açıkladığı X58 SLI3 isimli yeni anakartını duyurdu. Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 900 serisi işlemcileriyle kullanılmak üzere hazırlanan anakart, 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor.

Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve komponent dizilimi ile dikkat çekici bir görünüme sahip olan anakart, 6+2 fazlı güç tasarımına sahip. Güney köprüsü olarak ICH10R yongasını kullanan anakart, üzerinde yer alan üçüncü parti kontrolcüler sayesinde çift port USB 3.0 ve yine çift port SATA-III (SATA 6Gbps) desteğini de beraberinde getiriyor.

Üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunan ve çoklu ekran kartı kurulumları için hem SLI hem de Crossfire X desteği sunan anakart, performans tutkunları ve profesyonel kullanıcılar için debug LED, donanımsal voltaj okuma noktaları, kart üstü Clear CMOS, güç ve reset butonu gibi detayları da bünyesinde barındırıyor.

Diğer özellikleri arasında 6x SATA-II portu, Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses gibi özelliklere yer verilen X58 SLI3, 200$ seviyesindeki fiyatıyla yakında kullanıma sunulacak.

EVGA'dan USB 3.0 ve SATA-III destekli X58 anakart: X58 SLI3
Tam Boyutta Gör

EVGA'dan USB 3.0 ve SATA-III destekli X58 anakart: X58 SLI3
Tam Boyutta Gör

EVGA'dan USB 3.0 ve SATA-III destekli X58 anakart: X58 SLI3
Tam Boyutta Gör

EVGA'dan USB 3.0 ve SATA-III destekli X58 anakart: X58 SLI3
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DH Misafiri 8 yıl
yaw arkadaş ne garip insanlar var.Anakartın nasıl göründüğünün ne önemi var!!
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HİPER 8 yıl
abit i anımsattı kutusu gorunusu falan..
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CrySystem 8 yıl

DH Misafiri

yaw arkadaş ne garip insanlar var.Anakartın nasıl göründüğünün ne önemi var!!


susuzluğunu dinle , imaj hiçbir şey
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OverClocK1ng 8 yıl
Bence bu fiyat kategorisinde çok iyi bir anakart. Zaten ya bu alınır ya da MSI X58 bana göre.
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demircibu 8 yıl
Evga akıyorsun yine
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vidoko 8 yıl
soğutma sistemini daha şatafatlı yapabilirlerdi:))
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ExECaLiBuR 8 yıl
Slotlar arası genişlik biraz daha uzun olmalı. 3 slot kaplayan özel soğutmalı modellerle x16 slot kullanarak SLI yapmak hayal oluyor.
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Batuist 8 yıl
rengi güzelmiş...
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ooppss 8 yıl
görünüşü çirkin olmuş..asus ve msi ın kartları daha güzel duruyor..
(bkz:erişemediği ciğere mundar demek
)
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alperen_69 8 yıl
x58 için 2 sata 3.0 da az geldi yani
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