EVGA'dan USB 3.0 ve SATA-III destekli X58 anakart: X58 SLI3

Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanıdığımız EVGA, ürün gamına X58 çipsetli yeni bir anakart daha ekliyor. Firma ilk defa Computex 2010 fuarında açıkladığı X58 SLI3 isimli yeni anakartını duyurdu. Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 900 serisi işlemcileriyle kullanılmak üzere hazırlanan anakart, 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor.

Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve komponent dizilimi ile dikkat çekici bir görünüme sahip olan anakart, 6+2 fazlı güç tasarımına sahip. Güney köprüsü olarak ICH10R yongasını kullanan anakart, üzerinde yer alan üçüncü parti kontrolcüler sayesinde çift port USB 3.0 ve yine çift port SATA-III (SATA 6Gbps) desteğini de beraberinde getiriyor.

Üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunan ve çoklu ekran kartı kurulumları için hem SLI hem de Crossfire X desteği sunan anakart, performans tutkunları ve profesyonel kullanıcılar için debug LED, donanımsal voltaj okuma noktaları, kart üstü Clear CMOS, güç ve reset butonu gibi detayları da bünyesinde barındırıyor.

Diğer özellikleri arasında 6x SATA-II portu, Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses gibi özelliklere yer verilen X58 SLI3, 200$ seviyesindeki fiyatıyla yakında kullanıma sunulacak.