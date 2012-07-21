Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA'dan hız aşırtma odaklı Z77 Mini-ITX anakart

6 yıl
9,1b
1
10
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
EVGA'dan hız aşırtma odaklı Z77 Mini-ITX anakart
Tam Boyutta Gör
Yüksek performans ve hız aşırtma odaklı donanımlarıyla tanınan EVGA, Mini-ITX formundaki Z77 anakart hazırlıyor. Intel'in, 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesi için geliştirilen yeni  anakart, Core i3, Core i5 ve Core i7 serisi LGA155 işlemci modellerinin tamamına destek sunuyor. 
Siyah renkli baskılı devre kartı üzerinde özenle dizilen komponentler, işlemci için sıvı soğutma ya da sıvı azot bloğu kullanacak profesyonellere esneklik sağlıyor. Bu sınıftaki pek çok anakarttan farklı olarak SO-DIMM yerine standart DDR3 DIMM bellek slotlarıyla donatılan anakart üzerinde, harici ekran kartları için bir adet PCI Express 3.0 x16 slotu da bulunuyor. Çipset ve işlemci soketinin sol tarafına konumlandırılan güç fazları için pasif soğutuculara yer verilen anakartın diğer özelliklerine baktığımızda; iki adet SATA-III portu ile birlikte altı adet USB 3.0 konnektörüne, mini PCIe slotuna ve kart üstü Clear CMOS butonuna sahip olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda kablosuz bağlantı teknolojisi  Bluetooth için destek içeren anakart, işlemciye entegre grafik biriminden görüntü aktarımı içinse HDMI ve Mini DisplayPort konnektörleri ile geliyor.
Kendisi küçük ama sunduğu performans büyük sistem kurmak isteyen ya da bilgisayarını turnuvalara götürmek isteyen sıkı oyuncular için geliştirilmekte olan anakart, piyasaya çıktığı dönemde kendi sınıfındaki en güçlü modellerden biri olacak gibi görünüyor. EVGA, Z77 çipsetli Mini-ITX anakartının çıkış tarihi ve fiyatını ise henüz açıklamadı. 
EVGA'dan hız aşırtma odaklı Z77 Mini-ITX anakart
Tam Boyutta Gör
EVGA'dan hız aşırtma odaklı Z77 Mini-ITX anakart
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
1963bursa 6 yıl en beğenilen
OGuz51
1300tl ye aldığın leptop ile kıyaslayabilirsin ama 1300tl topladığın bir masaüstü pc ile performans anlamında kıyaslayamazsın.. Ne amaçla kullanıcağına bağlı olarakta bu değişir ayrıca ;)

Çoooooooook yanılıyorsun, bahsi geçen anakartlar MSI A85IA-E53 ve Sapphire Pure Platinum A75T, bunlar FM2 soket ve A8-3870k işlemcili canavar masaüstüne bile en az %25 fark atan anakartlar, 1300 liradan daha pahalıya aldığın masaüstü PC'den bile daha fazla performans alabilirsin, ne amaçla kullanacağın da bunu değiştirmez.

OGuz511300tl ye aldığın leptop ile kıyaslayabilirsin ama 1300tl topladığın bir masaüstü pc ile performans anlamında kıyaslayamazsın.. Ne amaç...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OZKNaln 6 yıl
guzel ebey de uyguna bulursam alirim herhal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayyam_karadenizli 6 yıl
Masaüstünde ATX devri bitti, problem ITX'leri bulmakta, bulabiliyorsan alacaksın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 6 yıl en beğenilen
OGuz51
1300tl ye aldığın leptop ile kıyaslayabilirsin ama 1300tl topladığın bir masaüstü pc ile performans anlamında kıyaslayamazsın.. Ne amaçla kullanıcağına bağlı olarakta bu değişir ayrıca ;)

Çoooooooook yanılıyorsun, bahsi geçen anakartlar MSI A85IA-E53 ve Sapphire Pure Platinum A75T, bunlar FM2 soket ve A8-3870k işlemcili canavar masaüstüne bile en az %25 fark atan anakartlar, 1300 liradan daha pahalıya aldığın masaüstü PC'den bile daha fazla performans alabilirsin, ne amaçla kullanacağın da bunu değiştirmez.

Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OGuz51 6 yıl
saitouhajime
osmanefeozkanFantezi ürünler bunlar
Yeni yetme bebeler 1300 liraya ATX kasalar topluyorlar, daha ucuza daha güçlü, SSD ve BD-Yazıcı dahil mini-ITX kasa toplanabilir, hal böyleyken fantazini yaşa bari.. :)

1300tl ye aldığın leptop ile kıyaslayabilirsin ama 1300tl topladığın bir masaüstü pc ile performans anlamında kıyaslayamazsın.. Ne amaçla kullanıcağına bağlı olarakta bu değişir ayrıca ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayyam_karadenizli 6 yıl
Orijinalden alıntı: osmanefeozkan
Fantezi ürünler bunlar

Yeni yetme bebeler 1300 liraya ATX kasalar topluyorlar, daha ucuza daha güçlü, SSD ve BD-Yazıcı dahil mini-ITX kasa toplanabilir, hal böyleyken fantazini yaşa bari.. :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 6 yıl
Fantezi ürünler bunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 6 yıl
baba_mustafa
Dünkü benzer başlığa 2 model verdim, yine veriyorum1- MSI A85IA-E532- Sapphire Pure Platinum A75TGerisi hikaye, bunlara SSD, slim BD-Yazıcı, güzel FM2 işlemci tak keyfine bak.

MSI ın A85 minisini tek geçerim ama ufak bir püf var FM2 soketlerde...
FM2 noktasında 3. nesil 28 nm Richland işlemciler için kuvvetle muhtemel Soket FM2+ şartı aranacak o yüzden üreticiler hangi anakartları Soket FM2 nin haricinde soket Fm2+ destekli piyasaya sürecek bunuda beklemek lazım...
A85X ve Bolton D4 chipsetleri muhtemelen FM2+ soket tipinde olacak...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 6 yıl
Dünkü benzer başlığa 2 model verdim, yine veriyorum
1- MSI A85IA-E53
2- Sapphire Pure Platinum A75T
Gerisi hikaye, bunlara SSD, slim BD-Yazıcı, güzel FM2 işlemci tak keyfine bak.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rusty 6 yıl
Şu anakartlardan keşke tr ye de gelse...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Amigo[Nuri]- 6 yıl
Çok şirin duruyor

Özellikleride baya şaşırtıcı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9136 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, evga
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Android 4.1.1 li Samsung Galaxy Nexus video inceleme "Ne geldi? Ne Getirdi?" 6 yıl MSI Z77A-GD65 Anakart video inceleme 6 yıl MSI X79A-GD65(8D) anakart video inceleme 6 yıl Uygulama Haber 14. Bölüm "Metal Slug 3, Nihilumbra, DI Radio ve dahası..." Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim