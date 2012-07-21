EVGA'dan hız aşırtma odaklı Z77 Mini-ITX anakart

Yüksek performans ve hız aşırtma odaklı donanımlarıyla tanınan EVGA, Mini-ITX formundaki Z77 anakart hazırlıyor. Intel'in, 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesi için geliştirilen yeni anakart, Core i3, Core i5 ve Core i7 serisi LGA155 işlemci modellerinin tamamına destek sunuyor.

Siyah renkli baskılı devre kartı üzerinde özenle dizilen komponentler, işlemci için sıvı soğutma ya da sıvı azot bloğu kullanacak profesyonellere esneklik sağlıyor. Bu sınıftaki pek çok anakarttan farklı olarak SO-DIMM yerine standart DDR3 DIMM bellek slotlarıyla donatılan anakart üzerinde, harici ekran kartları için bir adet PCI Express 3.0 x16 slotu da bulunuyor. Çipset ve işlemci soketinin sol tarafına konumlandırılan güç fazları için pasif soğutuculara yer verilen anakartın diğer özelliklerine baktığımızda; iki adet SATA-III portu ile birlikte altı adet USB 3.0 konnektörüne, mini PCIe slotuna ve kart üstü Clear CMOS butonuna sahip olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda kablosuz bağlantı teknolojisi Bluetooth için destek içeren anakart, işlemciye entegre grafik biriminden görüntü aktarımı içinse HDMI ve Mini DisplayPort konnektörleri ile geliyor.

Kendisi küçük ama sunduğu performans büyük sistem kurmak isteyen ya da bilgisayarını turnuvalara götürmek isteyen sıkı oyuncular için geliştirilmekte olan anakart, piyasaya çıktığı dönemde kendi sınıfındaki en güçlü modellerden biri olacak gibi görünüyor. EVGA, Z77 çipsetli Mini-ITX anakartının çıkış tarihi ve fiyatını ise henüz açıklamadı.