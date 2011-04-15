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EVGA'dan hız aşırtma tutkunları için yeni anakart; P67 FTW

8 yıl
12,4b
1
20
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın Kuzey Amerika pazarındaki en büyük iş ortaklarından birisi olan EVGA, son dönemde arka arkaya pazara sunduğu üst seviye anakartlarla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Özellikle çift işlemci desteği sunan Classified SR-2 modeliyle dikkat çeken firma, Intel'in Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için B3 revizyonlu P67 çipsetini kullanan P67 FTW (For the Win) modelini lanse ediyor ve P67 SLI modelinin B3 revizyon ile güncellenen yeni versiyonunu kullanıma sunuyor.

EVGA'nın yeni anakartlarından P67 FTW özellikle hız aşırtma tutkunları için tasarlanan bir modelei 12 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart üzerinde altı adet PCIe x16 slotuna yer veriliyor ve hem SLI hem de Crossfire X teknolojilerine yer veriliyor. Açılı yerleştirilmiş 24pin güç konnektörü ile desteklenen anakart, tasarım özellikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Dört adet DIMM slotuna sahip olan ve yüksek hızlarda bellek desteği sunduğu belirtilen anakart üzerinde, profesyonel kullanıcılara yönelik çok sayıda özelliğe yer veriliyor. Kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonları ile birlikte debug LED hata tanımlama ekranı ve PCIe slotlarını kapatma anahtarı bu özellikler arasında gösterilebilir.

B3 revizyonlu P67 çipset güncellemesi alan P67 SLI ise Ocak ayında pazara sunulan P67 SLI modelinin sadece revizyon güncellemesi içeren versiyonu olarak değerlendirilebilir. Yani anakart üzerinde var olan versiyon ile ciddi fark yaratacak herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Intel'in LGA1155 formundaki işlemcileiryle uyumlu olan anakartlarda iki adet SATA-III ve dört adet SATA-II portu ile birlikte USB 3.0 teknolojisi, çift Gigabit Ethernet ve EVBot desteği de anakartların diğer özellikleri arasında yer alıyor.

EVGA'nın üzerinde Nvidia'nın NF200 yongası da bulunan yeni anakartı P67 FTW'nun 200 dolar civarında bir fiyatlandırma ile satışa sunulması bekleniyor.


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Enrage 8 yıl
Bildiğin FTW yapmışlar =)
FTW =For the win
Yarın Asus "WTF" çıkarır =)
MSI da "lol" çıkarsın =)
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Fract4l 8 yıl en beğenilen
Bir an FTW degil de WTF diye okudum
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bocekgrafik 7 yıl
1- Sık aralıklı konumlandırılmış 6 tane PCI 16 slotu yerine 4 tane seyrek aralıklı slot konumlandırılsa daha faydalı olur (Asus Rampage III Extreme gibi). Kartların ekseriyetinin çift slot yer kapladığını hesap edersek, bu şekilde zaten 3 karttan fazlasını takmak mümkün değil. Şu haliyle su soğutmalı kartlar için yapılmış gibi duruyor (4 ekran kartı kullanacaklar için)
2- 1366 soket anakartlarda 6 ram slotunu gördükten sonra bu kartlara hiç içim ısınmıyor. Bir de yazmıyorlar mı 32 GB'ye kadar ram kullanılabilir diye. 8GB tek dim ram nerede satılıyorsa! 4'lük olarak 16 GB hemen herkese yeter ayrı konu ancak halen birçok kullanıcı 2 GB'lik dim alıyor.
Bu kadar özellikli kart yapıyorsunuz, şu özellikleri eksik bırakıyorsunuz.
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yatoraya 8 yıl
evga başkadır.
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CRaFTY_35 8 yıl
Birer tane alaim hemen
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Key 8 yıl

CRaFTY_35

Birer tane alaim hemen



hiz aşirtma tutkunuyuz ya hemen alalim

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acbold 8 yıl
EVGA olsunda çamurdan olsun :))
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alpa07 8 yıl
alınmaz
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Enrage 8 yıl
Bildiğin FTW yapmışlar =)
FTW =For the win
Yarın Asus "WTF" çıkarır =)
MSI da "lol" çıkarsın =)
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GreldoR 8 yıl
Şu sata ve güç girişlerini yatay yapmanın mantığı nedir acaba? eziyetten başka birşey değil, başka bir amacı var da ben mi bilmiyorum acaba?
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MÜŞAVİR 8 yıl

GreldoR

Şu sata ve güç girişlerini yatay yapmanın mantığı nedir acaba? eziyetten başka birşey değil, başka bir amacı var da ben mi bilmiyorum acaba?


Kablo saklamaya sahip bir kasada bu dizayn büyük nimettir. Diğer dik tasarımlarda kablo karmaşası açıkta kalıyor.
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mugurgok 8 yıl
Bu saatten sora p67 çıkarmak mantıklı değil, z68ler gelio
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Fract4l 8 yıl
Bir an FTW degil de WTF diye okudum
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