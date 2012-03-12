EVGA'nın yeni anakartı Z77 FTW detaylandı

Intel'in 29 Nisan'da duyurmayı planladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesi için anakart üreticilerinin hazırlık çalışmaları sürüyor. Yüksek performans ve hız aşırtma odaklı anakart pazarında kendine önemli bir yer edinen EVGA, Intel'in yeni nesil işlemcileri için hazırladığı Z77 FTW (For The Win) anakart modeline ait bazı detayları açıkladı.

Adından da anlaşılabileceği üzere Intel'in Z77 çipsetini kullanan anakart, 22nm 3D transistör teknolojisini kullanna LGA1155 formundaki Ivy Bridge işlemcilerin tamamına destek sunuyor. Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve yüksek hızlı DDR3 bellek desteği sunduğu belirtilen anakart ihtiyaç duyduğu gücü ise 10 fazlı VRM tasarımından alıyor. İşlemci için iki adet 8pin, ekran kartları içinse iki adet 6pin güç konnektörü ile donatılan anakart, üzerinde yer alan beş adet PCIe x16 slotu üzerinde AMD Crossfire ve Nvidia SLI çoklu GPU kurulumlarına da olanak tanıyor. PLX üretimi anahtar yomga ile daha fazla PCIe bantgenişliği sunacağı ifade edilen Z77 FTW, profesyonellere yönelik önemli özelliklere de sahip.

PCIe slotlarının donanımsal anahtar ile devre dışı bırabildiği anakart üzerinde hata analizine olanak tanıyan DeBUG LED durum göstergesi de bulunuyor. Açılı yerleştirilmiş 24-pin ATX güç konnektörü ile donatılan anakarta dört adet SATA-III portu ile birlikte Gigabit Ethernet ve çok sayıda USB 3.0 konnektörü eşlik ediyor. Kart üstü güç, reset ve clear cmos butonlarına da sahip olan EVGA Z77 FTW'de, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği de bulunuyor. Intel Thunderbolt teknolojisine de sahip olduğu konuşulan anakartın Mayıs ayında piyasaya çıkması bekleniyor.



