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EVGA'nın yeni anakartı Z77 FTW detaylandı

7 yıl
8,8b
1
18
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 29 Nisan'da duyurmayı planladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesi için anakart üreticilerinin hazırlık çalışmaları sürüyor. Yüksek performans ve hız aşırtma odaklı anakart pazarında kendine önemli bir yer edinen EVGA, Intel'in yeni nesil işlemcileri için hazırladığı Z77 FTW (For The Win) anakart modeline ait bazı detayları açıkladı.
Adından da anlaşılabileceği üzere Intel'in Z77 çipsetini kullanan anakart, 22nm 3D transistör teknolojisini kullanna LGA1155 formundaki Ivy Bridge işlemcilerin tamamına destek sunuyor. Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve yüksek hızlı DDR3 bellek desteği sunduğu belirtilen anakart ihtiyaç duyduğu gücü ise 10 fazlı VRM tasarımından alıyor. İşlemci için iki adet 8pin, ekran kartları içinse iki adet 6pin güç konnektörü ile donatılan anakart, üzerinde yer alan beş adet PCIe x16 slotu üzerinde AMD Crossfire ve Nvidia SLI çoklu GPU kurulumlarına da olanak tanıyor. PLX üretimi anahtar yomga ile daha fazla PCIe bantgenişliği sunacağı ifade edilen Z77 FTW, profesyonellere yönelik önemli özelliklere de sahip.
PCIe slotlarının donanımsal anahtar ile devre dışı bırabildiği anakart üzerinde hata analizine olanak tanıyan DeBUG LED durum göstergesi de bulunuyor. Açılı yerleştirilmiş 24-pin ATX güç konnektörü ile donatılan anakarta dört adet SATA-III portu ile birlikte Gigabit Ethernet ve çok sayıda USB 3.0 konnektörü eşlik ediyor. Kart üstü güç, reset ve clear cmos butonlarına da sahip olan EVGA Z77 FTW'de, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği de bulunuyor. Intel Thunderbolt teknolojisine de sahip olduğu konuşulan anakartın Mayıs ayında piyasaya çıkması bekleniyor.


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createemir 7 yıl
P5KPL'ye devam :(
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sahafiec 7 yıl
İşlemci için iki adet 8pin güç girişi

bu ne yahu?
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E_Aydin35 7 yıl
Şu yeni teknolojiler, yeni teknolojileri zorunlu kılıyor bu ortaya çıkan teknolojilerde artı bir masraf oluyor kullanıcılara, ama tabi şuda var sen gidip o işlemciyi alıcaksan yani o potansiyelin varsa şu anakartı almasan ayıp olur .:)
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perikentli 7 yıl
oc potansiyeli yüksek olacak bu anakartın ...
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xLmNt13 7 yıl
evga ları türkiyede görebilsek
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ultra_storm 7 yıl
Benim z68 anakartım bu ivy bridge işlemcileri desteklemeyecekmi ?
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HiqhWoltage 7 yıl ultra_storm
ultra_storm

Benim z68 anakartım bu ivy bridge işlemcileri desteklemeyecekmi ?

tabi ki.. lga 1155 olan her anakartla uyumludur.
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Tunyukuk 7 yıl
EVGA bu işi bilir
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alpa07 7 yıl
En alttaki 6pin olmamış.sataların yanına koysalarmış süper olurdu.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Yine EVGA klas'ı !!!!
F..k The What edition mu bu
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aziz77 7 yıl
overclock potansiyeli nasıl aslında beni o ilgilendiriyor.
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Poyri 7 yıl
Guzel bir kart olmus 24 lugun acili olmasi guzel olmus ama ustteki 6 li guc girisinin yeri kotu olmus benim anakarttada orada kablo gizlenemiyor ede ekran karti degistirmek istersendiginde sokulmesi gerekiyor islemci sogutucusundan dolayida zor oluyor keske asagilara yada satalarin oraya konsaymis.
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2kol3bacak 7 yıl Poyri
Poyri!!!

Guzel bir kart olmus 24 lugun acili olmasi guzel olmus ama ustteki 6 li guc girisinin yeri kotu olmus benim anakarttada orada kablo gizlenemiyor ede ekran karti degistirmek istersendiginde sokulmesi gerekiyor islemci sogutucusundan dolayida zor oluyor keske asagilara yada satalarin oraya konsaymis.

Hocam en iyi ihtimalle alt kısımdan speakerın üstünden "CE" yazısının doğrultusunda ekran kartının pci bağlantısının bitiş noktasının altından geçirilerek düzenlenebilir fakat yine de beni rahatsız eder öyle olsa bile
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2kol3bacak 7 yıl
Açılı 24 pin güzel bir dokunuş olmuş fakat pci e için konumlandırılan 6 pin kablo yönetimi için sıkıntı çıkarabilir. USB 3.0 ss'in de olması gerektiği yerde altta konumlandırılması iyi olmuş.

Ayrıca ram slotlarının eski hale döndürülmesi soğutucular için daha iyi tabi anakartın heatsinkleri çok yüksek değilse
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