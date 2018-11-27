EVO'nun uygun fiyatlısı QVO "Samsung 860 QVO 2TB incelemesi"

Bu videoda Samsung'un QVO serisi, 1TB'dan başlayan 4-bit MLC V-NAND yongalı ilk SSD'lerinden birini çeşitli sentetik ve gerçek dünya testleriyle sınıyoruz, sonuçları paylaşıyoruz.

Samsung, yonga ve yonga teknolojileri üreten, çıta belirleyen bir marka, hatta gördüğünüz, kullandığınız çoğu farklı SSD’nin tabiri caizse damarlarında Samsung kanı dolaşıyor. 860 EVO serisinden bir SSD incelemiştik, 840 EVO serisinden bu yana kullanılan 3bit MLC V-NAND’leri kullanıyordu. 860 QVO serisi, 860 EVO serisinin bir tık alında, daha çok Fiyat/Performansa odaklanılan bir seri ama önemli bir özelliği var, o da Samsung’un 4bit MLC V-NAND’lerini ilk defa kullanan SSD serisi olması.



Siyah-sarı temalı, pek detaya yer verilmeyen kutusundan SSD’nin kendisi ve kullanım kılavuzu çıkıyor, 3 yıl garantili. İlk ayrışma burada başlıyor, 860 EVO serisi 5 yıl garantili.



Tamamı metal, gri renkli bir gövdesi var, bu arada her SSD böyle metal gövdeli değil. Elimize alıp kullanmıyoruz SSD’yi ama çok daha kaliteli ve sağlam hissettiriyor plastik gövdelilere göre. 2.5 inç form faktöründe, 6.8mm kalınlığında. Masaüstü sistemlerde, dizüstülerde tamam, ek olarak ultrabooklarda bile kullanabiliyorsunuz. Yazma durumunda 3.1W tüketiyor, çok daha hızlılar tabii ama yazma durumunda 10W’a kadar güç tüketebilen NVMe sınıfı 970 EVO ve PRO’dan tasarruflu bir SSD, masaüstünde önemli bir şey değil tüketim ama dizüstüde kullanım süresi bakımından fark ettirir.



Tasarımı sade, üzerinde Samsung logosu var, katı hal diski yazısı var. SSD’lerde gereksiz dikkat çekmeye çalışmıyor Samsung. Arkasında model numarası ve seri kodunun bulunduğu bir etiket bulunuyor.



6Gb/s SATA III arayüzünden bağlanan SSD’nin, ki geriye de uyumlu, 1TB, 2TB ve 4TB kapasite seçenekleri var. 860 EVO, 250GB’dan başlıyordu, QVO serisinin 1TB’dan başlaması, Samsung’un mekanik disklere savaş açtığının göstergesi belki de. Elimizdeki de bu savaşa uygun, 2TB’lık olanı, 720TB yazma ömrüne sahip. 860 EVO’nun 2TB’lığı 1200TB yazma ömrüne sahip, neredeyse yarı yarıya bir fark söz konusu. Bu farkın en büyük sebebi QVO serisinde hücre başına 4-bit, yani EVO serisine kıyasla daha fazla veri yazılması. Günde 50GB yazım yapsanız, ki normal kullanımda genelde okuma yaptırıyoruz SSD’lere, yazma ömrüne ulaşmanız 39 yıl civarı, günde 100GB yazsanız yine yaklaşık 20 yıl gibi astronomik bir süre ediyor. Elbette SSD’nin bozulmasına sebep olabilecek birçok faktör var ama teoride bu şekilde, MTBF yani hata vermeden çalışma süresi için 1,5 milyon saat değer belirtilmiş.



İçerisinde 4-bit MLC V-NAND yongalar var demiştik. Aynı hücreye daha fazla veri yazılabildiği için 3-bit MLC V-NAND’lere göre maliyeti daha düşük. 860 EVO’da da kullanılan Samsung MJX kontrolcüsünün emrindeler ve yine aynı şekilde 2GB LPDDR4 bellekle desteklenmişler.



Teorik performans tarafında 550MB/saniye okuma ve 520MB/saniye yazma hızına sahip, 860 EVO serisiyle aynı. IOPS, yani saniye başına giriş-çıkış değerinde QVO serisi çok çok az geride.



CrystalDiskmark. Okumada kağıtüstü verilere ulaştı, yazma tarafında aştı hatta. 4KB tek sıra tek izlek, yani parçacıklı aktarım testinde de 860 EVO gibi değil ama tatminkar.



Anvils Store Utilities. Gecikme süreleri normal, 860 EVO serisindeki gibi, teorik okuma hızı yakalanmış, IOPS değerleri de öyle. Burada aldığınız skoru kendi SSD’nizle, karşılaştırdığınız SSD’lerle de bir ölçüt olarak kullanabilirsiniz.

Atto Disk Benchmark. Özellikle 512B - 4KB aralığı günlük kullanım deneyimine de yansıyabiliyor, en parça pinçik dosyalarla uğraşsanız bile, bir oyun dosyası olabilir mesela, mekanik diskler genelde 10MB/saniye civarına bile bazen gelemezken örneğin bu SSD’de 45-46MB/saniyenin altına düşmüyorsunuz.



AS SSD Benchmark. Gecikme süreleri gayet düşük, bu iyi bir şey, EVO serisiyle kafa kafaya, kontrolcüsüz SSD’lerden fersah fersah ötede, donanımsal bir avantaj var sonuçta.



Adobe Premiere gibi üretkenlik yazılımlarında, 4K 100Mbit videolarla uğraşıyoruz arkadaşlar, içeri aktarırken, özellikle de efektlerle beraber önizleme sürecinde, işlemci de çok önemli bir faktör lakin herhangi bir takılma, kare atlaması yaşamadım. Misal veriyorum oyunlarda yüklenme sürelerini düşürmek için de iş için, üretkenlik için de kullanılır.



Sentetik testler bir yana, SSD’nin performansını günlük kullanımda özellikle dosya aktarımında görüyoruz. Yaklaşık 50GB’lık bir video klasörünü yine hızlı bir NVMe SSD’den 860 QVO’ya kopyaladım, kısa bir sürede 500MB/saniye civarı bir hıza sabitlendi, öyle de devam etti. 78GB’a kadar TurboWrite ile, hızlı bir önbellekleme sayesinde diyebiliriz buna, bu hızda kalıyor, sonrasında 150MB/saniye civarına iniyor. Böyle kalmayacak elbette, SSD içerisindeki önbellekten taşıma süreci tamamlandığında, başka bir zaman yine dosya aktarımı yaptığınızda TurboWrite yine devreye girecek.



Samsung 860 QVO. 4-bit MLC yongalar Samsung için de, kullanıcılar için de yeni bir mimari. GB başına maliyeti aynı hücreye daha fazla veri sığdırılabildiği için elbette daha avantajlı, performans anlamında da 860 EVO serisinden geri kalmıyor açıkçası. Geri kaldığı nokta yazım ömrü, EVO serisi neredeyse yarı yarıya daha fazla yazım ömrüne sahip ama yaptığımız hesaplar gösteriyor ki QVO serisi de kullanıcısını eskitir, kendi devam eder. Tavsiye edilen satış fiyatları 1TB için 149, 2TB için 299 ve 4TB için 499 dolar.

860 EVO’nun 1TB’lığını Türkiye’de, piyasada 1200-1300TL civarına etmin etmek mümkün. QVO serisinin Türkiye fiyatı ilerleyen zamanlarda belirginleşir lakin EVO serisine TB yazım ömürleri daha düşük olduğu için, mantıklı bir ürün aralığı belirleme adına en az %30, 2TB ve 4TB seçeneklerinde daha da yüksek bir fiyat avantajı getirecektir. Özetle, QVO serisi sistemlerin zayıf halkası mekanik disklerden bağımsız, tamamen SSD’li sistemler kurmak için GB başına maliyeti mekanik disklere çok daha yakın, tavsiye edebileceğim, bir sistemde tek başına kullanabileceğiniz SSD’ler olmuşlar.