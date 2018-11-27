EVO'nun uygun fiyatlısı QVO "Samsung 860 QVO 2TB incelemesi"

Video Editörü
Bu videoda Samsung'un QVO serisi, 1TB'dan başlayan 4-bit MLC V-NAND yongalı ilk SSD'lerinden birini çeşitli sentetik ve gerçek dünya testleriyle sınıyoruz, sonuçları paylaşıyoruz.
Samsung, yonga ve yonga teknolojileri üreten, çıta belirleyen bir marka, hatta gördüğünüz, kullandığınız çoğu farklı SSD’nin tabiri caizse damarlarında Samsung kanı dolaşıyor. 860 EVO serisinden bir SSD incelemiştik, 840 EVO serisinden bu yana kullanılan 3bit MLC V-NAND’leri kullanıyordu. 860 QVO serisi, 860 EVO serisinin bir tık alında, daha çok Fiyat/Performansa odaklanılan bir seri ama önemli bir özelliği var, o da Samsung’un 4bit MLC V-NAND’lerini ilk defa kullanan SSD serisi olması.
Siyah-sarı temalı, pek detaya yer verilmeyen kutusundan SSD’nin kendisi ve kullanım kılavuzu çıkıyor, 3 yıl garantili. İlk ayrışma burada başlıyor, 860 EVO serisi 5 yıl garantili.
Tamamı metal, gri renkli bir gövdesi var, bu arada her SSD böyle metal gövdeli değil. Elimize alıp kullanmıyoruz SSD’yi ama çok daha kaliteli ve sağlam hissettiriyor plastik gövdelilere göre. 2.5 inç form faktöründe, 6.8mm kalınlığında. Masaüstü sistemlerde, dizüstülerde tamam, ek olarak ultrabooklarda bile kullanabiliyorsunuz. Yazma durumunda 3.1W tüketiyor, çok daha hızlılar tabii ama yazma durumunda 10W’a kadar güç tüketebilen NVMe sınıfı 970 EVO ve PRO’dan tasarruflu bir SSD, masaüstünde önemli bir şey değil tüketim ama dizüstüde kullanım süresi bakımından fark ettirir.
Tasarımı sade, üzerinde Samsung logosu var, katı hal diski yazısı var. SSD’lerde gereksiz dikkat çekmeye çalışmıyor Samsung. Arkasında model numarası ve seri kodunun bulunduğu bir etiket bulunuyor.
6Gb/s SATA III arayüzünden bağlanan SSD’nin, ki geriye de uyumlu, 1TB, 2TB ve 4TB kapasite seçenekleri var. 860 EVO, 250GB’dan başlıyordu, QVO serisinin 1TB’dan başlaması, Samsung’un mekanik disklere savaş açtığının göstergesi belki de. Elimizdeki de bu savaşa uygun, 2TB’lık olanı, 720TB yazma ömrüne sahip. 860 EVO’nun 2TB’lığı 1200TB yazma ömrüne sahip, neredeyse yarı yarıya bir fark söz konusu. Bu farkın en büyük sebebi QVO serisinde hücre başına 4-bit, yani EVO serisine kıyasla daha fazla veri yazılması. Günde 50GB yazım yapsanız, ki normal kullanımda genelde okuma yaptırıyoruz SSD’lere, yazma ömrüne ulaşmanız 39 yıl civarı, günde 100GB yazsanız yine yaklaşık 20 yıl gibi astronomik bir süre ediyor. Elbette SSD’nin bozulmasına sebep olabilecek birçok faktör var ama teoride bu şekilde, MTBF yani hata vermeden çalışma süresi için 1,5 milyon saat değer belirtilmiş.
İçerisinde 4-bit MLC V-NAND yongalar var demiştik. Aynı hücreye daha fazla veri yazılabildiği için 3-bit MLC V-NAND’lere göre maliyeti daha düşük. 860 EVO’da da kullanılan Samsung MJX kontrolcüsünün emrindeler ve yine aynı şekilde 2GB LPDDR4 bellekle desteklenmişler.
Teorik performans tarafında 550MB/saniye okuma ve 520MB/saniye yazma hızına sahip, 860 EVO serisiyle aynı. IOPS, yani saniye başına giriş-çıkış değerinde QVO serisi çok çok az geride.
CrystalDiskmark. Okumada kağıtüstü verilere ulaştı, yazma tarafında aştı hatta. 4KB tek sıra tek izlek, yani parçacıklı aktarım testinde de 860 EVO gibi değil ama tatminkar.
Anvils Store Utilities. Gecikme süreleri normal, 860 EVO serisindeki gibi, teorik okuma hızı yakalanmış, IOPS değerleri de öyle. Burada aldığınız skoru kendi SSD’nizle, karşılaştırdığınız SSD’lerle de bir ölçüt olarak kullanabilirsiniz.
Atto Disk Benchmark. Özellikle 512B - 4KB aralığı günlük kullanım deneyimine de yansıyabiliyor, en parça pinçik dosyalarla uğraşsanız bile, bir oyun dosyası olabilir mesela, mekanik diskler genelde 10MB/saniye civarına bile bazen gelemezken örneğin bu SSD’de 45-46MB/saniyenin altına düşmüyorsunuz.
AS SSD Benchmark. Gecikme süreleri gayet düşük, bu iyi bir şey, EVO serisiyle kafa kafaya, kontrolcüsüz SSD’lerden fersah fersah ötede, donanımsal bir avantaj var sonuçta.
Adobe Premiere gibi üretkenlik yazılımlarında, 4K 100Mbit videolarla uğraşıyoruz arkadaşlar, içeri aktarırken, özellikle de efektlerle beraber önizleme sürecinde, işlemci de çok önemli bir faktör lakin herhangi bir takılma, kare atlaması yaşamadım. Misal veriyorum oyunlarda yüklenme sürelerini düşürmek için de iş için, üretkenlik için de kullanılır.
Sentetik testler bir yana, SSD’nin performansını günlük kullanımda özellikle dosya aktarımında görüyoruz. Yaklaşık 50GB’lık bir video klasörünü yine hızlı bir NVMe SSD’den 860 QVO’ya kopyaladım, kısa bir sürede 500MB/saniye civarı bir hıza sabitlendi, öyle de devam etti. 78GB’a kadar TurboWrite ile, hızlı bir önbellekleme sayesinde diyebiliriz buna, bu hızda kalıyor, sonrasında 150MB/saniye civarına iniyor. Böyle kalmayacak elbette, SSD içerisindeki önbellekten taşıma süreci tamamlandığında, başka bir zaman yine dosya aktarımı yaptığınızda TurboWrite yine devreye girecek.
Samsung 860 QVO. 4-bit MLC yongalar Samsung için de, kullanıcılar için de yeni bir mimari. GB başına maliyeti aynı hücreye daha fazla veri sığdırılabildiği için elbette daha avantajlı, performans anlamında da 860 EVO serisinden geri kalmıyor açıkçası. Geri kaldığı nokta yazım ömrü, EVO serisi neredeyse yarı yarıya daha fazla yazım ömrüne sahip ama yaptığımız hesaplar gösteriyor ki QVO serisi de kullanıcısını eskitir, kendi devam eder. Tavsiye edilen satış fiyatları 1TB için 149, 2TB için 299 ve 4TB için 499 dolar.
860 EVO’nun 1TB’lığını Türkiye’de, piyasada 1200-1300TL civarına etmin etmek mümkün. QVO serisinin Türkiye fiyatı ilerleyen zamanlarda belirginleşir lakin EVO serisine TB yazım ömürleri daha düşük olduğu için, mantıklı bir ürün aralığı belirleme adına en az %30, 2TB ve 4TB seçeneklerinde daha da yüksek bir fiyat avantajı getirecektir. Özetle, QVO serisi sistemlerin zayıf halkası mekanik disklerden bağımsız, tamamen SSD’li sistemler kurmak için GB başına maliyeti mekanik disklere çok daha yakın, tavsiye edebileceğim, bir sistemde tek başına kullanabileceğiniz SSD’ler olmuşlar.
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1- Anandtech'in yaptığı "Destroyer" benchmarkında genellikle server benzeri bir iş yüküyle denenmiş SSD'ler. Burak'ın "Gönül rahatlığıyla EVO 860 yerine alabilirsiniz" dediği QVO 860'lar EVO'nun 4-10 katı gecikme değerlerine ve yarı yarıya düşük okuma/yazma hızlarına sahip.
2- Burak QLC SSD'lerin daha az elektrik tüketeceğini bu sebeple de Laptoplarda batarya ömrünü biraz etkileyebileceğinden bahsetmiş. Yanlış oğlu yanlış. Hafif kullanımda SSD'ler zaten 0,5W civarı çekiyor. QLC'ler ise yapıları itibariyle daha fazla elektrik tüketiyor. Basit yüklerde(Anandtech Light bench) QVO'nun tüketimi 0,65W iken 1TB EVO'nun güç tüketimi 0,5W. QVO daha fazla güç tüketiyor ancak Laptopu workstation olarak kullanmıyorsanız hiçbir SSD güç tüketimi bataryaya 1 dakika bile etki etmez. Ayrıca yine yanlış bilgi QVO'lar daha fazla güç tüketiyor. Destroyer isimli server benzeri iş yükünde QVO 16W yakarken EVO 860 1tb yalnızca 10W yakmış. Yani QVO neredeyse 2 kata kadar elektrik yakıyor ancak Burak bize QVO'nun daha verimli olduğunu söylüyor.
3- Biraz daha yaratıcılıkla alakalı şeyler yapanlar için bir senaryo oluşturan "Heavy storage benchmark"a baktığımızda QVO'nun 3-5 kat kadar fazla okuma/yazma gecikme değerlerine sahipken yine neredeyse yarı yarıya bir hızda okuma yazma yaptığını görüyoruz.
4- Günlük kullanıcıya hitap eden Light storage benchmark'ta da zaten her SSD'nin benzer performans verdiğini görüyoruz. Tıpkı Burağın yaptığı testlerdeki gibi. Burağın yaptığı testlere bakarak SSD seçseniz James Donkey SSD'nin EVO 860'tan daha iyi çıktığını görürsünüz ancak olayın alakası yok. QVO'larda diskteki doluluk oranı arttıkça performansın düştüğünü görüyoruz. Örneğin Light benchmark'ta disk doluyken QVO saniyede 186,7 MB yazarken EVO 860 aynı durumda tam 296 Mb/Sn ile yazmış. Okuma yazma gecikmeleri ise Light benchte dahi 2 ile 4 kat arasında değişkenlik gösteriyor. Yani QVO 860, EVO 860'ın kapısından dahi geçemeyecek bir ürün. Sadece Burak'ın yaptığı testlerle performans ölçerseniz hiçbir SSD'nin birbirinden gram farkı olmadığı sonucuna varırsınız. Ancak durum tabi ki böyle değil.
5- Kısa süreli rastgele okumalara bakıldığında QVO disk boşken EVO'dan %20 daha düşük performans vermiş, disk doluyken ise EVO 860'ın yarısına inmiş. Bu kısa Burst testinde bulunan sonuç. Uzun süre test yapan Sustained testte ise QVO 1 TB 40 MB okurken EV0 860 1TB tam 70 MB okumuş. Yine iki kata yakın fark var. QVO'yu doldurduğunuzda bu rakam 30 MB'ye düşüyor. 860EVO'nun yarısından az Toshiba'nın ucuz bir SSD'sinden ise %30 daha az bir performansa sahip bu alanda. W başı rastgele okuma miktarına baktığımızda QVO, 860 EVO'nun yarısı seviyesine yakın bir yerde kalmış, yani yine rezilleri oynuyor. Kısa süreli rastgele yazmada bir fark oluşmazken uzun süreli rastgele 4Kb yazma testinde yine EVO 860 tam 2 kata kadar daha hızlı.
Özetle Burağın yaptığı test külliyen yanıltıcı. MX300, Adata SU650 gibi uygun fiyatlı SSD'lerin performansında bir SSD arıyorsanız Samsung QVO860 sizin için doğru seçenek, ancak EVO 860 performansını daha ucuza almak gibi bir beklentiniz varsa, maalesef bu ürün beklentinizi karşılamayacaktır. Ayrıca fiyatı da çok pahalı. Bu ürünün alınabilir olması için 1TB olanının 89 USD falan olması lazım. Yer yer en dandik TLC diskin bile yarısı kadar performans veren bir diskten bahsediyoruz. Zaten şu anda Amazonda 860 EVO 1TB uzun zamandır 128 USD. Hangi aklı evvel gidip 149 USD'ye daha az dayanıklı yer yer 1/10 performansa kadar düşebilen aynı kapasiteli, daha az yazma yaşam ömrüne sahip bir disk alır düşünemiyorum. İnşallah Burak da bu incelemeden biraz ders alır da, biraz daha gözünü açıp okuyup öğrenerek kendini geliştirmeye açar. Erdi abisinden gitsin öğrensin. Abi SSD nasıl test edilir desin. Danayı elden kaçıran Acemi kasap durumunun DH versiyonuyla karşılaşıyoruz sonra.
Anandtech link; anandtech.com/...
1-) Ben videoyu izledikten sonra 860 EVO'nun biraz daha kırpılmış versiyonu gibi bir SSD profili gördüm, ancak Anandtech incelemesine baktığımda arada devasa bir segment farkı olduğu açık. 1TB 860 EVO bu üründen daha ucuz, 2 TB olan EVO 860 da yine çok ufak bir miktar daha ucuz(%2). 4TB 860 EVO fiyatına göre 4TB QVO biraz daha uygun evet, ancak 4TB bir SSD alınıyorsa bu fiyatlara çok daha performanslı seçenekler mevcut. 860 QVO'nun 860 EVO ile performans olarak alakası yok.
2-) Gönderdiğiniz linkteki sonuçlar sizin tezinizi desteklemiyor. Videoda açıkça QVO'nun daha az elektrik tükettiğini belirtmenize karşın SSD'ler boştayken QVO'nun 0,005W daha az tüketmesinin yanı sıra 50 GB'lık dosya aktarımı sırasında QVO'nun güç tüketimi %20 daha fazla. Yani QVO Tartışmasız daha fazla elektrik tüketiyor. Anandtech testleri de Toms testleri de aynı istikamette.
3-) Ben yaptığınız testler yanlış demedim, yalnızca eksik dedim. Sizin yaptığınız testler ile SSD karşılaştırırsak, her SATA SSD %95 oranında aynı sonucu verecektir. Dolayısıyla metodolojinizde sorun mevcut.
4-) Görünüşe göre ortalama kaliteli bir TLC SSD QVO'yu her alanda parçalıyor. QVO bu fiyatta satıldığı takdirde berbat bir ürün. Bu durum açık. 1 TB'liğinin 89 USD gibi bir fiyatı olsa devrim niteliğinde bir f/p ürünü diyebiliriz. Ancak daha performanslı EVO SSD'den her halükarda daha pahalı bir MSRP fiyatına sahip QVO ölü doğmuştur. Bunu söyleyebilmiş olmanız lazım. Arada segment farkı var.
5-)Günlük kullanımda herhangi bir modern SSD'yi diğerinden ayırmak mümkün değil. O yüzden Samsung'un flagship serisi bir SSD'sinin değerlendirilmesi hususunda günlük kullanımın ayırıcı bir unsur olarak tarafınızca kullanılması son derece yanlış bir metodoloji. Taraflı bakmak söz konusu değil, James Donkey'e de aynı testleri yapmışsınızdır, muhtemelen 860 EVO ile benzer çıkmıştır, günlük kullanımı ölçen testlerde her SSD aynı çıkacaktır. O zaman inceleme yapmayıp "SSD'ler zaten iyi, alın işte, Samsung'dur güvenilirdir" gibi bir video çekelim? Böyle bir mantık olabilir mi?
Kullanıcının cebi düşünülüyorsa ucuzundan bir TLC SSD almak çok daha mantıklı. Söyledikleriniz mantık örgüsünden uzak. Günlük kullanımda zaten her SSD beklenen performansı veriyor dolayısıyla, yüksek TBW değerine sa hip olan, bulabilecğiniz en ucuz SSD'yi almak sizin tezinize göre daha mantıklı. Ama siz bunu savunmuyorsunuz. Hitabımın yıkıcı bir yanı yok. Sadece ön yargılı düşüncelerinize tanıklık ettiğimden ötürü ilk mesajımda da belirttiğim gibi, birazcık rövanşist bir zihniyetle cevap yazmış oldum. Amacım kimseyi kırmak değil, yalnızca böyle olursa bir dahaki sefere ön yargılı davranırken birkaç kez daha düşünürsünüz diye tasavvur ettim.
İyi günler