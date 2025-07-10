Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın bu yıl tanıtacağı iPhone 17 Air modeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önce cihazın yalnızca teknik açıdan değil, tasarımsal açıdan da "hafiflik" temasına odaklanacağından bahsetmiştik. Yeni sızıntıda ise iPhone 17 Air tasarımı ve renk seçenekleri de belli oldu.

iPhone 17 Air sızdırıldı

Yeni raporlara göre iPhone 17 Air, dört farklı renkle piyasaya çıkacak. Bunlar siyah, gümüş, açık altın ve açık mavi. Açık mavi renk tonu, neredeyse beyaza çalan bir yapıda geliyor. Aynı şekilde açık altın rengi de göz alıcı parlaklıktan uzak, oldukça sade bir tasarımla sunulacak. Bu da cihazın görsel anlamda da "sade ve hafif" kalmasını hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında ise en dikkat çeken yenilik A19 Pro çip seti. Ancak burada, Pro ve Pro Max modellerine kıyasla kırpılmış bir versiyondan söz ediliyor. Yine de iPhone 16 Plus modeline göre önemli bir adım atılmış durumda. Zira iPhone 17 Air, iPhone 16 Plus’ın yerini alacak. Bu nedenle Apple, donanımda selefine kıyasla daha güçlü bir zemin hazırlıyor.

RAM kapasitesi, Pro modellerle eşitlenerek 8 GB seviyesinde tutulacak. Batarya cephesinde ise tablo pek parlak değil. Cihazın ultra ince gövde yapısı (5.5 mm ila 5.65 mm arası) nedeniyle 2800–2900 mAh seviyesinde olacağı tahmin edililiyor. Bu da pil süresi anlamında ciddi bir kısıtlama demek.

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Son olarak iPhone 17 Air yalnızca tek bir arka kamerayla gelecek. Bu tercih, yazılımsal kamera teknolojileriyle desteklense de, Pro seviyesinde fotoğraf ve video deneyimi arayan kullanıcılar için sınırlayıcı olabilir.

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iPhone 17 Air renk seçenekleri paylaşıldı: İşte tasarımı

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