iPhone 17 Air renk seçenekleri paylaşıldı: İşte tasarımı

iPhone 17 Air sızdırıldı
Yeni raporlara göre iPhone 17 Air, dört farklı renkle piyasaya çıkacak. Bunlar siyah, gümüş, açık altın ve açık mavi. Açık mavi renk tonu, neredeyse beyaza çalan bir yapıda geliyor. Aynı şekilde açık altın rengi de göz alıcı parlaklıktan uzak, oldukça sade bir tasarımla sunulacak. Bu da cihazın görsel anlamda da "sade ve hafif" kalmasını hedefliyor.
RAM kapasitesi, Pro modellerle eşitlenerek 8 GB seviyesinde tutulacak. Batarya cephesinde ise tablo pek parlak değil. Cihazın ultra ince gövde yapısı (5.5 mm ila 5.65 mm arası) nedeniyle 2800–2900 mAh seviyesinde olacağı tahmin edililiyor. Bu da pil süresi anlamında ciddi bir kısıtlama demek.
Son olarak iPhone 17 Air yalnızca tek bir arka kamerayla gelecek. Bu tercih, yazılımsal kamera teknolojileriyle desteklense de, Pro seviyesinde fotoğraf ve video deneyimi arayan kullanıcılar için sınırlayıcı olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre