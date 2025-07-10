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    iPhone 17 Air renk seçenekleri paylaşıldı: İşte tasarımı

    iPhone 17 Air için yeni detaylar ortaya çıktı. Renk seçenekleri, malzeme tercihi gibi merak edilen birçok unsur netleşmeye başladı. İşte son sızıntılar...      

    iPhone 17 Air renk seçenekleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın bu yıl tanıtacağı iPhone 17 Air modeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önce cihazın yalnızca teknik açıdan değil, tasarımsal açıdan da "hafiflik" temasına odaklanacağından bahsetmiştik. Yeni sızıntıda ise iPhone 17 Air tasarımı ve renk seçenekleri de belli oldu. 

    iPhone 17 Air sızdırıldı

    Yeni raporlara göre iPhone 17 Air, dört farklı renkle piyasaya çıkacak. Bunlar siyah, gümüş, açık altın ve açık mavi. Açık mavi renk tonu, neredeyse beyaza çalan bir yapıda geliyor. Aynı şekilde açık altın rengi de göz alıcı parlaklıktan uzak, oldukça sade bir tasarımla sunulacak. Bu da cihazın görsel anlamda da "sade ve hafif" kalmasını hedefliyor.

    iPhone 17 Air renk seçenekleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafında ise en dikkat çeken yenilik A19 Pro çip seti. Ancak burada, Pro ve Pro Max modellerine kıyasla kırpılmış bir versiyondan söz ediliyor. Yine de iPhone 16 Plus modeline göre önemli bir adım atılmış durumda. Zira iPhone 17 Air, iPhone 16 Plus’ın yerini alacak. Bu nedenle Apple, donanımda selefine kıyasla daha güçlü bir zemin hazırlıyor.

    RAM kapasitesi, Pro modellerle eşitlenerek 8 GB seviyesinde tutulacak. Batarya cephesinde ise tablo pek parlak değil. Cihazın ultra ince gövde yapısı (5.5 mm ila 5.65 mm arası) nedeniyle 2800–2900 mAh seviyesinde olacağı tahmin edililiyor. Bu da pil süresi anlamında ciddi bir kısıtlama demek.

    Son olarak iPhone 17 Air yalnızca tek bir arka kamerayla gelecek. Bu tercih, yazılımsal kamera teknolojileriyle desteklense de, Pro seviyesinde fotoğraf ve video deneyimi arayan kullanıcılar için sınırlayıcı olabilir.

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    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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