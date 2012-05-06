Echostar'dan dünyanın en ince video kaydedicisi

Dijital TV endüstrisine farklı görüntü aktarım çözümleri sunan lider firmalardan EchoStar, geçen yıl piyasaya sürdüğü HDS-600RS dijital video kaydedicinin ardından dünyanın en ince kaydedicisi olan HDT-610R Ultra Slim Box modelini tanıttı.





İngiltere'nin dijital TV çözümleri sunan Freeview platformuna yönelik olarak üretilen model Freeview+ HD ve Smart TV özelliklerini de bir araya getiriyor.





Sadece 14.4mm kalınlığında alüminyum kasaya sahip olan HDT-610R Ultra Slim Box modeli haftasonu itibariyle Amazon, John Lewis ve Maplin gibi perkakendecilerde ön siparişe başladı.





Modeli satın alacaklar 50 ücretsiz standart ve 4 HD kanala ücretsiz olarak erişim sağlayabiliyor. İçerikler ileri veya geri alınabilirken, kayıt da yapılabiliyor.





500GB kapasitesi 300 saatlik içerik kaydına izin veriyor. Farklı bağlantılar ile aynı anda iki kanaldan içerik kaydı yapmak mümkün.





HDT-610R Ultra Slim Box 259 pound fiyat etiketine sahip ve Mayıs sonunda dağıtıma başlayacak.