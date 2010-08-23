Edimax fiyat performans ürünü AR- 7265WnA ADSL2/2+ Modemi satışta..





Network çözümleri konusunda dünyada kendini ispatlamış markalar arasında yerini alan Edimax, kullanıcılarına fiyat performans segmentinde konumlandırdığı ürünü olan AR ? 7265WnA ADSL+2 modemi ile destek olmaya devam ediyor.



Kablosuz-n ADSL2/2+ Modem Router

AR-7265WnA, eviniz ve ofis ortamlarınız için en etkili yüksek performanslı ADSL2+ standardını destekleyen router çözümü olmasının yanı sıra, ayrıca 802.11n uyumu ile son nesil kablosuz standardını da desteklemektedir. MIMO teknolojisi ile 12 kat daha iyi veri transferi (300Mbps veri oranı) ve 802.11b/g routerdan 6 kat daha iyi kapsama alanı sağlamasıyla, ev ya da ofis ortamlarınızda kesintisiz olarak interneti keyfini yaşayabileceksiniz.



EZMax çok dilli kolay kurulum sihirbazı

Birçok kullanıcı için network ürünlerinin kurulumu sorun olabiliyor. Bu konuda da kullanıcıların yanında olan Edimax, EZmax çok dilli kullanıcı ara yüzü ile kullanıcıları tüm bu dertlerden kurtarıyor. Dil seçenekleri ve görsel destekli kullanıcı ara yüzü ile baştan sona tüm kurulum, çok basit bir şekilde sadece dakikalar içerisinde tamamlanabiliyor.



Sanal Sunucu / DMZ

ADSL router 8 IP adresi destekleme özelliği sayesinde çoklu sunucu ( Web sunucu, mail sunucu ve IP kamera) görevini de üstlenerek birçok farklı işlev için tek bir çözüm sunuyor.



Sökülebilir Anten

Ev ya da ofis ortamlarınızda duvarlardan kaynaklanan sinyal zayıflaması gibi sorunlara karşı Edimax AR-7265WnA 3 adet sökülebilir 3dBi RP-SMA anteni ile çözüm sunuyor. Çekim gücünü arttırmak için kullanabileceğiniz Edimax EA-Mars anten çözümleri ile ev ya da ofis ortamlarınızda kör noktalardan kurtulmak artık çok daha kolay olacak.

Tüm bu özellikleri ile, fiyat performans segmentinde kendisine yer edinmeyi hedefleyen Edimax?in ülke distribütörlüğünü MASCOM BİLGİSAYAR yapmaktadır.

Daha fazla bilgi www.edimax.com adresini ziyaret edebilir.



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