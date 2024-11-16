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    Wi-Fi 8 ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı: Bağlantı kalitesine odaklanacak

    Yeni nesil Wi-Fi teknolojisi Wi-Fi 8 üzerinde çalışmalar devam ediyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Wi-Fi 8, teorik hızı arttırmak yerine bağlantı kalitesini iyileştirmeye odaklanacak. 
    Wi-Fi 8 ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil Wi-Fi teknolojisi Wi-Fi 8 üzerinde çalışmalar devam ediyor. PC World'un MediaTek'in teknik bir raporuna dayandırdığı haberine göre Wi-Fi 8, Wi-Fi 7'nin sunduğu teorik 23 Gbps hızı arttırmak yerine bağlantı güvenilirliğini ve gerçek hızı arttırmaya odaklanacak. 

    Geleneksel olarak, yeni Wi-Fi sürümleri kanal bant genişliğini ve kanal sayısını artırarak ve yeni modülasyon yöntemleri sunarak veri aktarım hızlarını arttırmaya odaklaniyor. Wi-Fi 7 teorik olarak 23 Gbps hız sunsa da, gerçek hayatta bu hıza ulaşmak mümkün değil. Bu hız yeterince yüksek olduğundan, yeni versiyon gerçek dünya performansını iyileştirmek ve bağlantı güvenilirliğini artırmak için tasarlanmış yeni özellikler sunacak.

    Wi-Fi 8 neler sunacak?

    Wi-Fi 8 (802.11bn), Wi-Fi 7'ye (802.11be) benzer şekilde 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bantlarını, aynı modülasyonu (4096 QAM), sekiz uzamsal akışı, MU-MIMO'yu, çoklu OFDMA'yı ve 320MHz'lik maksimum kanal bant genişliğini kullanacak.

    MediaTek makalesine göre, gerçek dünya performansını ve bağlantı hızlarını iyileştirmek için şu özellikler sunulacak: Koordineli Uzamsal Yeniden Kullanım (Co-SR), Koordineli Hüzme Oluşturma (Co-BF), Dinamik Alt Kanal Operasyonu (DSO) ve gelişmiş Modülasyon Kodlama Şeması (MCS). Bu özelliklerden bazılarının zorunlu, bazılarının isteğe bağlı olabileceği belirtiliyor.

    Koordineli Uzamsal Yeniden Kullanım (Co-SR) özelliği, yüksek yoğunluklu ofis senaryolarında yakındaki cihazlar ile uzak erişim noktaları arasındaki değişen sinyal gücünü ele alıyor. Bu özellik, Access Point'lerin doğru sinyal gücünü sağlamak için cihazlar ve diğer Acces Point'ler arasındaki mesafeye bağlı olarak güç seviyelerini dinamik olarak ayarlamasını ve koordine etmesini sağlıyor. MediaTek'in ön testlerine göre, bu özellik genel sistem verimliliğini %15 ila %25 oranında artırabiliyor.

    Benzer şekilde, Wi-Fi 8'in Koordineli Hüzme Oluşturma (Beamforming) (Co-BF) teknolojisi, birden fazla erişim noktası arasında sinyal yönünü koordine ederek önceki hüzmeleme teknolojisini geliştiriyor. Bu teknoloji, sistemin ihtiyaç duyulmayan alanlara ve cihazlara sinyal göndermesini engelleyerek paraziti azaltmasını ve sinyali aktif cihazlara yoğunlaştırmasını sağlıyor. MediaTek'in testlerinde Co-BF, kamusal alanlarda ve bazı evlerde paylaşılan mesh ağ kurulumlarında veri aktarım hızını %20-%50 oranında iyileştirdiği tespit edildi.

    Dinamik Alt Kanal Operasyonu (DSO) özelliği, ağın cihaz gereksinimlerine ve yeteneklerine göre alt kanallar atamasını, verimliliği artırmasını ve gelişmiş cihazlarda veri aktarım hızını %80'e kadar arttırarak potansiyel darboğazları önlemesini sağlıyor.

    Kablosuz standartların geliştirilmesi 6 yıl kadar sürse de, üreticiler standart resmi onay almadan ürünlerini piyasaya sürebiliyor. Bunun bir nedeni, standarttan sorumlu IEEE komitesinin taslak standardın onayı ile nihai standart arasında nadiren önemli değişiklikler yapması. Wi-Fi 8 için nihai onayın Eylül 2028'de verilmesi bekleniyor. Ancak ilk ürünler 2028'in başlarında piyasaya çıkabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 1 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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