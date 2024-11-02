Xiaomi’nin yeni router modeli büyük evler ve iş yerleri için ideal olabilir

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Xiaomi, akıllı ev ekosistemini genişletmeye devam ediyor. Şirket, yeni nesil Wi-Fi 7 teknolojisini destekleyen Xiaomi Whole-Home Router BE3600 Pro modelini tanıttı. 49 dolar fiyatla satışa sunulan bu yeni model, yüksek hızda veri aktarımı ve geniş kapsama alanı sunarak özellikle karmaşık ev düzenlerine sahip kullanıcılar için ideal bir çözüm sunuyor.

BE3600 Pro’nun kalbinde, 1.1 GHz hızında çalışan Qualcomm dört çekirdekli bir işlemci yer alıyor. Önceki modellere göre %120 daha güçlü bir işlemciye sahip olan bu router, kullanıcılarına maksimum 3600 Mbps hızında bağlantı sağlıyor. Hem 2.4 GHz hem de 5 GHz frekans bantlarını destekleyen cihaz, MLO (Multi-Link Operation) teknolojisi sayesinde evin farklı bölgelerinde stabil ve yüksek hızlı bağlantı sağlıyor. Ayrıca, 2.5G adaptif WAN/LAN portu sayesinde 2000 Mbps’ye kadar internet hızlarını destekleyebiliyor. Bunun yanında, üç adet 1G LAN portu ile birden fazla cihaz için kablolu bağlantı imkanı sunuyor.

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160 metrekarelik bir alana kadar kapsama sağlayabilen BE3600 Pro, sinyal güçlendirmesi için dört yüksek güçlü amplifikatöre sahip. Bu özellik, router’ın sinyalini duvarları aşarak banyolar ve balkonlar gibi zor alanlara dahi ulaştırmasını sağlıyor. Ayrıca, 256 cihaza kadar destek sunan BE3600 Pro, Xiaomi’nin Mesh ağ teknolojisi ile donatılmış durumda. Böylece aynı ağ üzerinde 10’a kadar router birbirine bağlanarak geniş ev veya ofis alanlarında kesintisiz internet deneyimi sağlanabiliyor.

Router ayrıca Bluetooth Mesh desteği sunuyor ve toplamda 128 Wi-Fi cihazı ile 300 Bluetooth cihazını akıllı ev sistemiyle entegre edebiliyor. NFC özelliği sayesinde Android cihazlar, ağ ile temas ettirilerek hızlıca bağlanabiliyor. Xiaomi’nin HyperOS Connect teknolojisi sayesinde cihazlar arasında hızlı ve akıllı etkileşim sağlanıyor.

Kullanıcılar, Mi Home uygulaması veya web arayüzü üzerinden router’ı kolayca kontrol edebilirken, misafir ağı, veri şifreleme, ebeveyn kontrolü ve oyun hızlandırıcı gibi özellikler de sunuluyor. Cihaz, şık ve minimalist gri bir tasarıma sahip olup, anten barındırmıyor. Isı dağılımını ise özel soğutma tasarımı, ısı emici yapılar ve elektro kaplama yüzeylerle sağlıyor.

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Xiaomi Whole-Home Router BE3600 Pro resmen tanıtıldı