Eğitimde Çığır Açan Teklonoji ve Çözümler: Intel Eğitim Çözümleri

Teknoloji her geçen gün değişim ve gelişim gösteriyor. Şüphesiz ki bilgilerin hızlı bir şekilde dijital ortama taşındığı günümüzde, eğitimin de dijitalleşmesi kaçınılmaz bir hal alıyor. Günlük hayatlarında istedikleri bilgiye istedikleri anda ulaşan öğrenciler, eğitim alanında da aynı kolaylığa sahip olma beklentisini taşıyor. Ayrıca dijital ortamda gerçekleşen eğitimler, öğrencilere daha keyifli ve kaliteli bir çalışma ortamı sağlarken, öğretmenlere de daha detaylı bilgi verme olanağı sunuyor. Online sistem üzerinden erişilen interaktif ders kitapları ve dijital kütüphaneler aracılığıyla eğitimde dijitalleşme sağlamak mümkün…

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Özel cihazlar ile zengin dijital içerikleri bir araya getiren Intel, sunduğu Intel Eğitim Çözümleri ile öğrencilerin ve öğretmenlerin beklentilerine cevap veriyor. Bu çözümler dijital çağa uygun öğrenme becerileri kazanmada ve bilgiye ulaşmada en etkin araç olan tabletler üzerinden sağlanıyor. Öğrenciler, öğretmenlerinin paylaştığı tüm içeriklere tabletler sayesinde anında ulaşabiliyor. Akıllı tahtada bulunan içeriklere ulaşabilen öğrenciler, aynı zamanda bu içerikleri arkadaşlarına da iletebiliyor. Öğretmenler ise tabletler aracılığıyla ders içerisinde anlık sorular sorabiliyor, sınav düzenleyebiliyor ve belirlediği süre sonunda yanıtları alabiliyor. Tabletleri ders içerisinde istediği şekilde yönetebilen öğretmenler, yoklama alıp, ders materyallerine anlık olarak ulaşabiliyor. Öğrenciler ve öğretmenler istedikleri zaman birbirleriyle kolayca iletişime geçerken, ödev iletebiliyor. Tabletlerin içerisindeki kütüphane uygulamasında dijital ortama taşınmış sayısız kitap bulunuyor. Öğrenciler ve öğretmenler bu sınırsız kaynak yardımıyla merak ettikleri tüm konular hakkında özgürce araştırma yapabiliyor.Öğrencilere günümüzde ve gelecekte yaşamlarını kolaylaştıracak kaliteli çözümler sunmak için çalışan Intel, sunduğu Eğitim Çözümleri ile Türkiye’nin dört bir yanına ulaşmayı hedefliyor. Intel, ürünlerinin lansmanı için farklı şehirlerde birçok eğitim ve konferans düzenlerken, bayi kanalına Penta Teknoloji aracılığıyla ulaşıyor. Intel Eğitim Çözümleri alanında tek yetkili dağıtıcı olan Penta, sektördeki bilgi birikimi ve yenilikçi çözümler sunan güçlü B2B portalı sayesinde, Intel Eğitim Çözümleri’ni yaygın kanala ulaştırıyor.