Ekran kartı fiyatları artacak! | 2si1 "Sesi güzel" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu sefer sesi güzel, gerçekten öyle, inanmıyorsanız tıklayın bir deneyin :) 2 haftalık şanssızlığın ardında Teknoloji ve Oyun dünyasını ekranlarınıza taşıma görevini üstlenen 2si1 sizlerle.
Yayın akışı:
01:22 Nvidia: Ekran kartı fiyatları yükselmeye devam edecek
04:47 Amazon'dan ''teslimat güvenliğine'' 1 milyar dolarlık yatırım
08:00 Kingdom Come: Deliverance yapımcılarından itiraf
09:14 Past Cure yapımcısından agresif çıkış "olumsuz eleştirilerle ilgilenmiyoruz"
12:32 MIT'nin geliştirdiği "marangoz robotlar" ile kendi mobilyalarınızı yapabileceksiniz
15:08 THY, akıllı bagaj robotu Leo'yu tanıttı
17:48 PS4'e özel Detroit: Become Human'ın çıkış tarihi belli oldu
18:57 Metal Gear Survive'dan Hideo Kojima göndermesi
21:14 İETT, otonom otobüs ihalesine çıkıyor
24:21 Karşınızda acil müdahale robotu Walk-Man
29:34 Battlefield 2018'in fragmanı hazırlık aşamasında
30:08 Yakuza 6'nın demo diye yanlışlıkla tam sürümü yayınlandı
32:16 Lego'dan tüfek yapıp Instagram'da paylaşan lise öğrencisi tutuklandı
36:56 Ay'a 4G internet gidiyor: İşte Vodafone ve Nokia'nın ilginç projesi
41:10 ESRB oyunlardaki uyarı ibarelerine mikro ödemeyi de ekleyecek
43:24 PS Plus'ın Mart ayı ücretsiz oyunları belli oldu
44:10 Huawei ince çerçeveyi abarttı: Karşınızda 3K ekranlı MateBook X Pro
47:37 Tarayıcıdan torrent indirebileceğiniz "uTorrent Web" kullanıma sunuldu
49:02 İlk God of War'un yapımcısı yeni stüdyosunu kapattı
04:47 Amazon'dan ''teslimat güvenliğine'' 1 milyar dolarlık yatırım
08:00 Kingdom Come: Deliverance yapımcılarından itiraf
09:14 Past Cure yapımcısından agresif çıkış "olumsuz eleştirilerle ilgilenmiyoruz"
12:32 MIT'nin geliştirdiği "marangoz robotlar" ile kendi mobilyalarınızı yapabileceksiniz
15:08 THY, akıllı bagaj robotu Leo'yu tanıttı
17:48 PS4'e özel Detroit: Become Human'ın çıkış tarihi belli oldu
18:57 Metal Gear Survive'dan Hideo Kojima göndermesi
21:14 İETT, otonom otobüs ihalesine çıkıyor
24:21 Karşınızda acil müdahale robotu Walk-Man
29:34 Battlefield 2018'in fragmanı hazırlık aşamasında
30:08 Yakuza 6'nın demo diye yanlışlıkla tam sürümü yayınlandı
32:16 Lego'dan tüfek yapıp Instagram'da paylaşan lise öğrencisi tutuklandı
36:56 Ay'a 4G internet gidiyor: İşte Vodafone ve Nokia'nın ilginç projesi
41:10 ESRB oyunlardaki uyarı ibarelerine mikro ödemeyi de ekleyecek
43:24 PS Plus'ın Mart ayı ücretsiz oyunları belli oldu
44:10 Huawei ince çerçeveyi abarttı: Karşınızda 3K ekranlı MateBook X Pro
47:37 Tarayıcıdan torrent indirebileceğiniz "uTorrent Web" kullanıma sunuldu
49:02 İlk God of War'un yapımcısı yeni stüdyosunu kapattı
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8 Mart 2019'dan itibaren PlayStation Plus Aylık Oyunlarına artık PS3 ve PS Vita oyunları dahil edilmeyecektir.
Dediğiniz olay 2019 da başlıyor.