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Ekran kartı fiyatları artacak! | 2si1 "Sesi güzel" Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
6,6b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu sefer sesi güzel, gerçekten öyle, inanmıyorsanız tıklayın bir deneyin :) 2 haftalık şanssızlığın ardında Teknoloji ve Oyun dünyasını ekranlarınıza taşıma görevini üstlenen 2si1 sizlerle.
Yayın akışı:
01:22 Nvidia: Ekran kartı fiyatları yükselmeye devam edecek
04:47 Amazon'dan ''teslimat güvenliğine'' 1 milyar dolarlık yatırım
08:00 Kingdom Come: Deliverance yapımcılarından itiraf
09:14 Past Cure yapımcısından agresif çıkış "olumsuz eleştirilerle ilgilenmiyoruz"
12:32 MIT'nin geliştirdiği "marangoz robotlar" ile kendi mobilyalarınızı yapabileceksiniz
15:08 THY, akıllı bagaj robotu Leo'yu tanıttı
17:48 PS4'e özel Detroit: Become Human'ın çıkış tarihi belli oldu
18:57 Metal Gear Survive'dan Hideo Kojima göndermesi
21:14 İETT, otonom otobüs ihalesine çıkıyor
24:21 Karşınızda acil müdahale robotu Walk-Man
29:34 Battlefield 2018'in fragmanı hazırlık aşamasında
30:08 Yakuza 6'nın demo diye yanlışlıkla tam sürümü yayınlandı
32:16 Lego'dan tüfek yapıp Instagram'da paylaşan lise öğrencisi tutuklandı
36:56 Ay'a 4G internet gidiyor: İşte Vodafone ve Nokia'nın ilginç projesi
41:10 ESRB oyunlardaki uyarı ibarelerine mikro ödemeyi de ekleyecek
43:24 PS Plus'ın Mart ayı ücretsiz oyunları belli oldu
44:10 Huawei ince çerçeveyi abarttı: Karşınızda 3K ekranlı MateBook X Pro
47:37 Tarayıcıdan torrent indirebileceğiniz "uTorrent Web" kullanıma sunuldu
49:02 İlk God of War'un yapımcısı yeni stüdyosunu kapattı
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
michael01 1 yıl en beğenilen
43.24 de yanlış bilgilendirme yapmışsınız.
8 Mart 2019'dan itibaren PlayStation Plus Aylık Oyunlarına artık PS3 ve PS Vita oyunları dahil edilmeyecektir.
Dediğiniz olay 2019 da başlıyor.
43.24 de yanlış bilgilendirme yapmışsınız.8 Mart 2019'dan itibaren PlayStation Plus Aylık Oyunlarına artık PS3 ve PS Vita oyunları dahil edilmeyecektir.
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DH Misafiri 1 yıl
Gerçek olan Metrobüsler sadece Avcılar-Beylikdüzü arasında çalışmıyor. Zincirlikuyu-AVCILAR arasında da çalışıyor.
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Mion 1 yıl
X Files ın son bölümünü S11E7 izleyin yapay zekanın ne kadar tehlikeli olabileceğini görün!
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MDV 1 yıl
ilk izledigimde devami yoktu neyseki duzeltilmis izleyelim simdi
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sol-acik- 1 yıl
Tamamına bakmadım ama egpu mevzusu yaygınlaşırsa ekran kartları fiyatları gerçekten çok artık
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DH Misafiri 1 yıl
Horizon Zero Dawn 7.6 Milyon sattı. En iyi hikaye, en iyi grafik ödülleri aldı. Mesut Çevik oyun patlar demişti :P
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hsyn2802 1 yıl
Oyun oynamak için ekran kartına verilecek paraya PS ve XBOX ikisini alacaksın hangisine oyun çıkarsa onunla oynayacaksın. Pc de oyun keyfimiz vardı onunda iç... ettiler.
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mavizaman 1 yıl
koca dhta 1 tane adam çıkmıyor mu arka planda hazırda bulunacak yuh...
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gurkanse 1 yıl
utorrentin dibine vuranlar bugün tanımıyo ayaklarına yatıyor falan :D
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seçilebilirkişi 1 yıl
Ps plus desteği Ps3 ve vita için 2019 şubatta bitecek, yani bir yıl sonra. Bu haber yanlış olmuş.
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FerdosParadise 1 yıl
MaşaALLAH
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