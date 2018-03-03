Ekran kartı fiyatları artacak! | 2si1 "Sesi güzel" Teknoloji ve Oyun Programı

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Yayın akışı:



Amazon'dan ''teslimat güvenliğine'' 1 milyar dolarlık yatırım

Kingdom Come: Deliverance yapımcılarından itiraf

Past Cure yapımcısından agresif çıkış "olumsuz eleştirilerle ilgilenmiyoruz"

MIT'nin geliştirdiği "marangoz robotlar" ile kendi mobilyalarınızı yapabileceksiniz

THY, akıllı bagaj robotu Leo'yu tanıttı

PS4'e özel Detroit: Become Human'ın çıkış tarihi belli oldu

Metal Gear Survive'dan Hideo Kojima göndermesi

İETT, otonom otobüs ihalesine çıkıyor

Karşınızda acil müdahale robotu Walk-Man

Battlefield 2018'in fragmanı hazırlık aşamasında

Yakuza 6'nın demo diye yanlışlıkla tam sürümü yayınlandı

Lego'dan tüfek yapıp Instagram'da paylaşan lise öğrencisi tutuklandı

Ay'a 4G internet gidiyor: İşte Vodafone ve Nokia'nın ilginç projesi

ESRB oyunlardaki uyarı ibarelerine mikro ödemeyi de ekleyecek

PS Plus'ın Mart ayı ücretsiz oyunları belli oldu

Huawei ince çerçeveyi abarttı: Karşınızda 3K ekranlı MateBook X Pro

Tarayıcıdan torrent indirebileceğiniz "uTorrent Web" kullanıma sunuldu

İlk God of War'un yapımcısı yeni stüdyosunu kapattı

01:22 Nvidia: Ekran kartı fiyatları yükselmeye devam edecek 04:47 Amazon'dan ''teslimat güvenliğine'' 1 milyar dolarlık yatırım 08:00 Kingdom Come: Deliverance yapımcılarından itiraf 09:14 Past Cure yapımcısından agresif çıkış "olumsuz eleştirilerle ilgilenmiyoruz" 12:32 MIT'nin geliştirdiği "marangoz robotlar" ile kendi mobilyalarınızı yapabileceksiniz 15:08 THY, akıllı bagaj robotu Leo'yu tanıttı 17:48 PS4'e özel Detroit: Become Human'ın çıkış tarihi belli oldu 18:57 Metal Gear Survive'dan Hideo Kojima göndermesi 21:14 İETT, otonom otobüs ihalesine çıkıyor 24:21 Karşınızda acil müdahale robotu Walk-Man 29:34 Battlefield 2018'in fragmanı hazırlık aşamasında 30:08 Yakuza 6'nın demo diye yanlışlıkla tam sürümü yayınlandı 32:16 Lego'dan tüfek yapıp Instagram'da paylaşan lise öğrencisi tutuklandı 36:56 Ay'a 4G internet gidiyor: İşte Vodafone ve Nokia'nın ilginç projesi 41:10 ESRB oyunlardaki uyarı ibarelerine mikro ödemeyi de ekleyecek 43:24 PS Plus'ın Mart ayı ücretsiz oyunları belli oldu 44:10 Huawei ince çerçeveyi abarttı: Karşınızda 3K ekranlı MateBook X Pro 47:37 Tarayıcıdan torrent indirebileceğiniz "uTorrent Web" kullanıma sunuldu 49:02 İlk God of War'un yapımcısı yeni stüdyosunu kapattı