Xiaomi HyperOS 3 arayüzünün ekran görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı

Uygulama simgelerinde dikkat çeken bir tasarım değişikliği söz konusu. Yeni stil iOS 18'deki görünüme oldukça benziyor. Bu da Xiaomi'nin sektördeki öncü markaların estetik anlayışına yaklaşma gayesinin bir göstergesi. Ana ekranda dikkat çeken bir diğer değişiklik ise alışılmış arama çubuğunun kaldırılması. Üst kısımdaki göstergelerin (saat, pil, sinyal gibi) görünümü de güncellenmiş.
Dağıtım listesi geniş
HyperOS 3'ün tasarım detayları, bazı yönleriyle Apple'ın "Liquid Glass" tasarım dilini anımsatıyor. Yeni arayüz, lansmandan kısa bir süre sonra geniş bir cihaz yelpazesine sunulacak. Bu dağıtım listesinde 33 Xiaomi, 44 Redmi ve 19 POCO modeli bulunuyor. HyperOS 3, cihazların teknik özelliklerine bağlı olarak Android 15 veya Android 16 tabanlı olacak.
Xiaomi cephesinden henüz resmî bir açıklama yapılmış değil. Ancak HyperOS 3'ün Ekim 2025'te duyurulması ve ardından kademeli bir şekilde cihazlara dağıtılması bekleniyor. HyperOS 3, Xiaomi'nin kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen önemli bir güncelleme olarak gösteriliyor. Bakalım beklenen etkiyi yaratabilecek mi?Kaynakça https://www.gizchina.com/2025/06/19/hyperos-3-leaks-hint-at-xiaomis-boldest-ui-overhaul-yet/ https://xiaomitime.com/xiaomi-hyperos-3-first-leaked-images-reveal-bold-ui-changes-52409/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: