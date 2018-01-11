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Ekrandan parmakizi okuyan ilk telefonu kullandık

1 yıl
13,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzun yıllardır merakla beklenen ekrandan parmakizi okuma teknolojisi nihayet hazır. Bu videomuzda teknolojiye yakından bakıyor, sahip olan ilk telefonu kullanıyor ve izlenimlerimizi aktarıyoruz.
Geldi gelecek derken yıllardır hayalleri süsleyen ekrandan parmakizi okuma teknolojisi nihayet hazır. Synaptics firması tarafından geliştirilen teknoloji, Vivo'nun yeni nesil akıllı telefonunda ilk defa kullanıldı. Önümüzde aylarda dünyanın en büyük telefon üreticileri de bu teknolojiye adapte olacak. 

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Saab9000 1 yıl en beğenilen
Böylece iPhone X'in helvasını yemiş olduk. Tarihin, hayatı en kısa süren iPhone modeli olabilir.
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DH Misafiri 1 yıl
iPhone parmak izi okuyucu ile kıyaslayayım derken direk basıp siriyi açtı güya teknolojiden anlıyor bu adam.
3 Yanıt Yanıtla +22
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RichesMen 1 yıl
Yok yavaşmış yok bilmem neymiş arkada olmasından önde ilkel duran bir tuş olmasından kat ve kat başarılı... emeğine sağlık Erdi Özüağ
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DH Misafiri 1 yıl
Ekran filmi takıldığında ne olacak ? Takıldığında okusa bile performansını düşürür bence.
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Cem 1 yıl
Süper ileri yenilikçi inovasyon manyağı firmamız apple bu yılda sınıfta kalmış oldu. Madem böyle bir teknoloji var bari bu sene iphone x e koysaydında biz geri döndük deseydin. Çerçevesiz telefon diye hava attılar telefonda çerçeve var yahu... Kaldi ki bi dolu telefon çıktı çerçevesiz.
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naexist 1 yıl
Su telefonun kac tane inceleme videosunu gordum. Bir Allah'in kulu da tanimli olmayan bir parmak okutuldugunda verdigi tepkiyi gostermemis/denememis. Bu kadar mi kalitesiz, ele ayaga dusmus halde teknoloji icerikli siteler. Muhtemelen biri cikip bunlara anlatiyor nasil yapacaklarini, bunlar da aynisini kendi videolarinda yapiyorlar. Sadece burasi veya Turk siteler icin soylemiyorum. Yabanci sitelerde de durum ayni.
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ultraslan.1905 1 yıl
Ekran koruma jelatini takmak için parmak izinin orası daire biçiminde kesik çıkar artık bundan sonra jelatini takmak içinde ekran ışığı açık olacak yoksa takamazlar
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defected 1 yıl
apple çakallık yapıp bir sonraki iphone x'te "MÜTHİŞ YENİLİK" diye bunu ekleyecekti ama böyle öttürürler işte

geç kaldın davar apple
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fkgnydn 1 yıl
Bence arka tarafta olan parmak izi okuyucuau gibi olmali keza yorum yapanlarin coguda o sekilde dusunuyor
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Frobisher 1 yıl
synaptics firmasına teşekkürler... hayal ettiğimiz teknolojiyi gerçeğe dönüştürdüğü için, apple birkaç sene sonra bir tanıtım etkinliğinde mobil cihazlarda ilk kez diye tanıtır bunu da, buraya yazalım gün geldiğinde bakarız.
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nightdrive 1 yıl
ben ekranın herhangi bir yerine dokunarak bu işlem gerçekleşecek sanıyordum.sony'nin parmak izi daha kullanışlı ozaman..
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darknet 1 yıl
Parmak izi mi kaldı. Yatağımda yattığım yerde telefonu açıyorum yüzümü tanıyor ekstra çaba göstermiyorum. Farklı ürün çıkaracağım diye nelerle uğraşıyorlar işe yaramayan şeylere para veriyoruz. Yine de işe yarar sayılır, telefonun arkasına okuyucu koymaktanda böyle daha kullanışlı. Telefonu alırsın özelliğini kullanırsın, sadece böyle özellikler için telefon alınmaz.
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Public_Enemy 1 yıl
insanlar ne kadar meraklı parmakizini okutmaya
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Her isi ters giden adam 1 yıl Public_Enemy
Public_Enemy
insanlar ne kadar meraklı parmakizini okutmaya

Valla hocam sirf butonun omru daha uzun gitsin diye kullaniyorum
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