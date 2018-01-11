Ekrandan parmakizi okuyan ilk telefonu kullandık

Uzun yıllardır merakla beklenen ekrandan parmakizi okuma teknolojisi nihayet hazır. Bu videomuzda teknolojiye yakından bakıyor, sahip olan ilk telefonu kullanıyor ve izlenimlerimizi aktarıyoruz.

Geldi gelecek derken yıllardır hayalleri süsleyen ekrandan parmakizi okuma teknolojisi nihayet hazır. Synaptics firması tarafından geliştirilen teknoloji, Vivo'nun yeni nesil akıllı telefonunda ilk defa kullanıldı. Önümüzde aylarda dünyanın en büyük telefon üreticileri de bu teknolojiye adapte olacak.