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Eldar Murtazin, Android v3.0 Gingerbread ile ilgili bazı detayları açıkladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Google'ın mobil işletim sistemi Android; HTC, Samsung, LG Mobile, Sony Ericsson, Motorola ve Acer gibi akıllı telefon pazarının önemli oyuncuları tarafından gün geçtikçe daha fazla tercih ediliyor ve sürekli gelişiyor.

Kısa süre önce Android'in Froyo kod adlı v2.2 sürümünün ardından 2010'un 4. çeyreğinde v3.0 Gingerbread'in boy göstereceği söylentileri internette ortaya çıkmıştı. Bugün, Mobile-review'ın önemli isimlerinden Eldar Murtazin, yeni sürümle ilgili bizlere şimdiden bazı ipuçları verdi. Murtazin'in verdiği bilgilere göre;

- Android v3.0 Gingerbread, ekim ayının ortalarında (15-16 ekim gibi) ortaya çıkacak.
- Android v3.0 desteğini arkasına alan akıllı telefonlar kasım-aralık ayına doğru tanıtılacak.
- Üst segment çözümlerde v3.0; alt-orta segment çözümlerde ise v2.1 (Eclair) / v2.2 (Froyo) sürümü ile karşılaşacağız.
- Android v3.0'ın, 1 GHz frekansında çalışan işlemci, 512 MB ve üstü RAM, minimum 3.5 inç (~8.89 cm) ekran boyutu gibi sistem ihtiyaçları olacak.
- 1280x760 piksel çözünürlüğü destekleyecek.
- Tamamen yenilenmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak.
- Sense (HTC), MotoBLUR (Motorola) gibi arayüzlere ihtiyacı ortadan kaldıracak.

Android v3.0'ı ve yeni nesil telefon modellerini merakla bekliyoruz. Android OS, emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Her zamanki gibi bilgilerin tutarlı çıkmasını diliyoruz.


http://www.unwiredview.com/2010/06/30/android-3-0-gingerbread-details-1280x760-resolution-1ghz-minimum-specs-mid-oct-release/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hacı.basat 9 yıl
Android3.0'da da x86 işlemci desteği olacak mı acaba, 2.2 de sonradan x86 destekli sürüm haberi gelmişti. Açıkçası eski bilgisayarıma kurup, internete bağlamak istiyorum.
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O.Beverly 9 yıl
Çıksın zaten herkes Apple kullanmasın,bence Apple da böyle düşünüyor ki böylesine güçlü bir teknoloji şirketinden beklenmedik bir sorun çıktı ortaya...
Ayrıca çeşitlilik güzeldir,her manada...
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fenerista 9 yıl
Bide geforce fx5200 istesin tam olacak :)
Telefonlar PC sistmi gibi oluyor..
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junex 9 yıl
Tam bir karmaşa oldu bu android versiyonu. Çok büyük umutlarla aldım, 1.6 donut yüklü cihaz. Çok da memnunum ama sürekli sürkeli yeni versiyon yeni vaatler eskileri çöpe atan zihniyet... Soğutuyor kendisinden bu şekilde android. microsoft bile bu kadar kısa sürede bu kadar versiyon cıkarmadı.
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Mr. Jingles 9 yıl
Sanırım yine uygulamalardaki görsel efektler için GPU'yu kullanmayacak. Android'in en büyük eksilerinden biri de bu.
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Fashionality 9 yıl
google cidden iyi çalışıyor
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lekera41 9 yıl
Htc hero telefon piyasasındaki ürettiği telefonlarla iphone ile kafa kafaya gider ama malesef bize kvk getiriyor
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vidoko 9 yıl
ya bu htc nin cin malı çakması yokmu :))
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e_capkan 9 yıl

vidoko

ya bu htc nin cin malı çakması yokmu :))

dealextreme.com/...
ekranı 3.3" hemde.
android 1.5
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maddoc 9 yıl
Insallah su arayüz olayi gerceklesir de marka bagimliligi ortadan kalkar. Ustelik ortak arayüz güncellemelerin de hazirlanmasini hizlandirir diye düsünüyorum.
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
HTC Desire için iyi olur bencede
gerçi daha 2.2'yi bile yüklemedim ama bakalım..

Google çok iyi çalışıyor gerçekten
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voldemort1923 9 yıl
Anroid işletim sistemi benim için öncelik haline geldi. İlk alacağım dokunmatik telefonda Anroid olmasına dikkat edeceğim.
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anelka39 9 yıl
Arayüzün değişmesi güzel olur umarım doğrudur ve şöyle güzel bir arayüz ve ikonlar olur
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