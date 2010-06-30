Eldar Murtazin, Android v3.0 Gingerbread ile ilgili bazı detayları açıkladı

Google'ın mobil işletim sistemi Android; HTC, Samsung, LG Mobile, Sony Ericsson, Motorola ve Acer gibi akıllı telefon pazarının önemli oyuncuları tarafından gün geçtikçe daha fazla tercih ediliyor ve sürekli gelişiyor.

Kısa süre önce Android'in Froyo kod adlı v2.2 sürümünün ardından 2010'un 4. çeyreğinde v3.0 Gingerbread'in boy göstereceği söylentileri internette ortaya çıkmıştı. Bugün, Mobile-review'ın önemli isimlerinden Eldar Murtazin, yeni sürümle ilgili bizlere şimdiden bazı ipuçları verdi. Murtazin'in verdiği bilgilere göre;

- Android v3.0 Gingerbread, ekim ayının ortalarında (15-16 ekim gibi) ortaya çıkacak.

- Android v3.0 desteğini arkasına alan akıllı telefonlar kasım-aralık ayına doğru tanıtılacak.

- Üst segment çözümlerde v3.0; alt-orta segment çözümlerde ise v2.1 (Eclair) / v2.2 (Froyo) sürümü ile karşılaşacağız.

- Android v3.0'ın, 1 GHz frekansında çalışan işlemci, 512 MB ve üstü RAM, minimum 3.5 inç (~8.89 cm) ekran boyutu gibi sistem ihtiyaçları olacak.

- 1280x760 piksel çözünürlüğü destekleyecek.

- Tamamen yenilenmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak.

- Sense (HTC), MotoBLUR (Motorola) gibi arayüzlere ihtiyacı ortadan kaldıracak.

Android v3.0'ı ve yeni nesil telefon modellerini merakla bekliyoruz. Android OS, emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Her zamanki gibi bilgilerin tutarlı çıkmasını diliyoruz.

http://www.unwiredview.com/2010/06/30/android-3-0-gingerbread-details-1280x760-resolution-1ghz-minimum-specs-mid-oct-release/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29