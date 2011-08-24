Elecom'dan alışılagelmişin dışında yeni bir ürün daha; Pil tasarımlı kablosuz fare

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, bilgisayar kullanımı esnasında elimizin altından düşmeyen fareleri de etkisi altında almış durumda. Fareler teknik açıdan gelişme kaydederken (daha hassas sensörler vs) aynı zamanda elektrik süpürgeli fare, hesap makineli fare veya tartılı fare gibi alışılagelmişin dışında tasarımlarla karşılaşabiliyoruz. Birbirinden ilginç ürün portföyüne sahip Japonya merkezli Elecom firması, tasarımı bir pili andıran faresi Kandenchi’yi yakında satışa sunmaya hazırlanıyor.

Elecom Kandenchi’nin bu ay Japonya pazarına giriş yapması beklenirken fiyatla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

http://www.elecom.co.jp/news/201108/m-ne5dl/index.html

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Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk alternatifiyle gelen kablosuz fare, 32.5 x 32.5 x 53 mm ebatlarında ve sadece 32 gram ağırlığında tasarlanmış. Kandenchi’nin mini Bluetooth alıcısı ise 6.0 x 15 x 15 mm ebatlarında ve 1.5 gram ağırlığında. Bluetooth alıcısının kaybolmasının önüne geçmek için farenin üst kısmını sökebiliyor ve alıcıyı açılan kısma monte edebiliyorsunuz.1200 dpi lazer alıcıya ve yakın çevrede manyetik materyaller bulunmadığı takdirde 10 metreye kadar kapsama alanına sahip Kandenchi’de üç tane tuş bulunuyor. İki tuşun farenin yan kısmında konumlandırıldığını görüyoruz. Farenin ne kadar ergonomik olduğu şimdiden merak konusu.Bu bilgilere ek olarak lityum iyon bataryayı bünyesinde barındıran Kandenchi’nin bataryası yaklaşık 3 saatte şarj olabiliyor. Batarya sayesinde tam şarj durumunda fareyi bir haftaya yakın süre boyunca kullanabiliyoruz.