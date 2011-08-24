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Elecom'dan alışılagelmişin dışında yeni bir ürün daha; Pil tasarımlı kablosuz fare

7 yıl
7,7b
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35
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Elecom'dan alışılagelmişin dışında yeni bir ürün daha; Pil tasarımlı kablosuz fare
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Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, bilgisayar kullanımı esnasında elimizin altından düşmeyen fareleri de etkisi altında almış durumda. Fareler teknik açıdan gelişme kaydederken (daha hassas sensörler vs) aynı zamanda elektrik süpürgeli fare, hesap makineli fare veya tartılı fare gibi alışılagelmişin dışında tasarımlarla karşılaşabiliyoruz. Birbirinden ilginç ürün portföyüne sahip Japonya merkezli Elecom firması, tasarımı bir pili andıran faresi Kandenchi’yi yakında satışa sunmaya hazırlanıyor.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk alternatifiyle gelen kablosuz fare, 32.5 x 32.5 x 53 mm ebatlarında ve sadece 32 gram ağırlığında tasarlanmış. Kandenchi’nin mini Bluetooth alıcısı ise 6.0 x 15 x 15 mm ebatlarında ve 1.5 gram ağırlığında. Bluetooth alıcısının kaybolmasının önüne geçmek için farenin üst kısmını sökebiliyor ve alıcıyı açılan kısma monte edebiliyorsunuz.

1200 dpi lazer alıcıya ve yakın çevrede manyetik materyaller bulunmadığı takdirde 10 metreye kadar kapsama alanına sahip Kandenchi’de üç tane tuş bulunuyor. İki tuşun farenin yan kısmında konumlandırıldığını görüyoruz. Farenin ne kadar ergonomik olduğu şimdiden merak konusu.

Bu bilgilere ek olarak lityum iyon bataryayı bünyesinde barındıran Kandenchi’nin bataryası yaklaşık 3 saatte şarj olabiliyor. Batarya sayesinde tam şarj durumunda fareyi bir haftaya yakın süre boyunca kullanabiliyoruz.

Elecom Kandenchi’nin bu ay Japonya pazarına giriş yapması beklenirken fiyatla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Elecom'dan alışılagelmişin dışında yeni bir ürün daha; Pil tasarımlı kablosuz fare
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http://www.elecom.co.jp/news/201108/m-ne5dl/index.html Yorum Yaz
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Chuckly 7 yıl en beğenilen
Tutuşu sakat
2 Yanıt Yanıtla +6
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balomer 7 yıl
Türkiyede satışa sunulsa alan yan yatırır elinin altında kaydırır kesin
1 Yanıt Yanıtla +5
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lyridder 6 yıl
parmaklarım karıncalandı görünce...
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MattPegasus 6 yıl
Saçma bir ürün sadece gösteriş.Kullanımı hiç rahat değildir.
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DH Misafiri 7 yıl
tutuşu sakatmış. birader kaç defa tuttun da böyle yorum yapıyorsun. :)
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crashday 7 yıl
Benim 15tlye aldığım 2000 dpı mouseun yerini tutamaz...
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LOCOO 7 yıl
güzel tasarım ama tutuşu sakatmış gerçekten
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Klasör.:X:. 7 yıl
bu ne yaa ne saçma bir tasarım böyle...
olmamış
xD XD Xd xxdd
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triplepen 7 yıl
joystick olarak zorlasalar yine gideri varmış ama böyle eli felç eder. daha resimde rahat değil adam uzun vadede kabustur sanırım.

edit; aslında şarj ünitesi pil şarj eder gibi olabilir.esprisi şiddetlenirdi en azından.
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fuckulteli 7 yıl
Su bardağı seklinde olsun, biraz büyük olsun ele otursun.. :D
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FrodonunNefsi 7 yıl
Ben sevdim
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alito 7 yıl
yerine göre daha pratik bir imleç konforu yaratabilir. denemek lazım
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viper17 7 yıl
2. versiyonu batarya şeklinde olsun
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Krauser DMC 7 yıl
delicevat77
Özelliklede benim gibi eli büyük olan arkadaşlar için kullanmaya çalışmak çok eğlenceli olacaktır tabi izleyenler için

izlemek isterim kullanan arkadaşları :D beğenirsem bende alırım tabi :)
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IceRulez 7 yıl
oha çok iyi fikir
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OvernightSensation 7 yıl
Chuckly
Tutuşu sakat

hahaha :D
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