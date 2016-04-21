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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektrik şokuya uyandıran bileklik: Shock Clock

Bir çok çalışan için günün en zor anı sabah erken saatlerde uyanmak. Pavlok isimli şirket ise yeni ürünüyle birlikte sabah istediğiniz saatte sizi ayağa dikmeyi garanti ediyor.
3 yıl
4,3b
1
15
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Akıllı saatler ve bileklikler eski popülaritesini koruyamasa da hala önemli bir potansiyele sahip. Bu alanda farklı bir çözüm üretmek isteyen Pavlok şirketi ise rakiplerinden biraz daha farklı bir ürün ortaya koymuş. Aslında şirketin Shock Clock ürününe akıllı bileklik demekte tam anlamıyla doğru olmaz, zira ürünün tek işlevi sabahlar kullanıcısını uyandırabilmesi.
Uyandırma işlevi ise biraz farklı ve acılı gibi görünüyor. Bileklik, planladığı saatte kullanıcısını önce güçlü bir titreşim, sonrasında alarm sesi ile uyarıyor. Bu uyarının ardından erteleme yapılırsa belirli bir süre sonra kullanıcıya ufak çaplı bir şok gönderiliyor.
Üretici bu durumda beynin erteleme yapmaktan vazgeçtiğini ve ilk uyanmadan sonra tekrar uyumanın mümkün olmadığını belirtiyor. Şirket 2014 yılında benzer bir ürünü kötü alışkanlıkları engellemek için de piyasaya sürmüştü, bu sebeple bir miktar tecrübesi bulunduğunu söyleyebiliriz. Shock Clock akıllı telefon üzerinden programlanabiliyor ve birden fazla alarm kurmaya izin veriyor, bunun yanı sıra uyku takibi ve analizi de yine ürünün yetenekleri arasında.
Indiegogo'da başlatılan proje kısa sürede başarıya ulaştı. Şu an için bilekliği satın almak isteyenlerin en az 89$ ödeme yapması gerekiyor. Sizler sabah uyanırken problem yaşıyor musunuz? Bu tarz bir çözüm sizce uyandırılmak için mantıklı mı veya işe yarar mı?

https://www.indiegogo.com/projects/shock-clock-wakeup-trainer-never-hit-snooze-again--2#/ Yorum Yaz
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alito 3 yıl en beğenilen
Bu tür şok odaklı cihazlar kalp ritmini bozabiliyor. Sağlık açısından doktora danışarak kullanmak daha mantıklı olur.
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Guhong01 3 yıl
Pavlok~pavlov
Huylandım ben
??
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Kefelon 3 yıl
Ben Mi Band'i kullanıyorum ve gayet yeterli oluyor. Yatmadan önce uygulaması üzerinden alarmı mı kuruyorum sabah kolumu titretiyor, hem ben uyanmış oluyorum hemde cıyak cıyak bağıran bir ses de olmadığı için daha sakin kalkıyorum ve diğer ev halkı da rahatsız olmamış oluyor. Zaten çok hafif ve ince olduğu için hissetmiyorsunuz bile kolunuzda, bu görselde ki baya kalın duruyor. Bu cihaz kolumdayken doğru düzgün yatamam zaten.
Ben Mi Band'i kullanıyorum ve gayet yeterli oluyor. Yatmadan önce uygulaması üzerinden alarmı mı kuruyorum sabah kolumu titretiyor, hem ben uyanmış oluyorum hem...
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kadirirdem 3 yıl
ben kırarım öyle yaparsa :))
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erturkcan2 3 yıl
Sağlığa zararı yoksa harika bir şey :) Sabah uyanma eziyetinden kurtaran ilk cihaza tonla para basmaya hazırım.
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Master_Evil 3 yıl
gece korkudan uyutmaz bu
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Curb 3 yıl
Kendini bilen insanların böyle bir şeye ihtiyacı yok da, ayı gibi top patlasa uyanmayan tipler için ideal cihaz.
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fatihbulut95 3 yıl
Oldu olacak mikseydi bari.
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Ussuz 3 yıl
Bu şok veren aletlerin zararı yokmu vücuda ?
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Guhong01 3 yıl
Pavlok~pavlov
Huylandım ben
??
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WB 3 yıl
Bir kac tane birden lazim, ayak bilekleri dahil..
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shadowtr 3 yıl
Uyanma problemi yaşayanlar için şartlı refleks oluşturmak için kullanılabilir. Ancak geniş bir kullanıcı kitlesi yakalaması zor.
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darkexecuter 3 yıl
Uyanmazsak üstüne birde kafa kessin bari...
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smart1978 3 yıl
Tutmaz .
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vjdrsjejv 3 yıl
Bana bundan lazım, mi band kesmez diye almadım.
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pavlok, shock clock ve
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