Elektrik şokuya uyandıran bileklik: Shock Clock

Akıllı saatler ve bileklikler eski popülaritesini koruyamasa da hala önemli bir potansiyele sahip. Bu alanda farklı bir çözüm üretmek isteyen Pavlok şirketi ise rakiplerinden biraz daha farklı bir ürün ortaya koymuş. Aslında şirketin Shock Clock ürününe akıllı bileklik demekte tam anlamıyla doğru olmaz, zira ürünün tek işlevi sabahlar kullanıcısını uyandırabilmesi.

Uyandırma işlevi ise biraz farklı ve acılı gibi görünüyor. Bileklik, planladığı saatte kullanıcısını önce güçlü bir titreşim, sonrasında alarm sesi ile uyarıyor. Bu uyarının ardından erteleme yapılırsa belirli bir süre sonra kullanıcıya ufak çaplı bir şok gönderiliyor.

Üretici bu durumda beynin erteleme yapmaktan vazgeçtiğini ve ilk uyanmadan sonra tekrar uyumanın mümkün olmadığını belirtiyor. Şirket 2014 yılında benzer bir ürünü kötü alışkanlıkları engellemek için de piyasaya sürmüştü, bu sebeple bir miktar tecrübesi bulunduğunu söyleyebiliriz. Shock Clock akıllı telefon üzerinden programlanabiliyor ve birden fazla alarm kurmaya izin veriyor, bunun yanı sıra uyku takibi ve analizi de yine ürünün yetenekleri arasında.

Indiegogo'da başlatılan proje kısa sürede başarıya ulaştı. Şu an için bilekliği satın almak isteyenlerin en az 89$ ödeme yapması gerekiyor. Sizler sabah uyanırken problem yaşıyor musunuz? Bu tarz bir çözüm sizce uyandırılmak için mantıklı mı veya işe yarar mı?

https://www.indiegogo.com/projects/shock-clock-wakeup-trainer-never-hit-snooze-again--2#/