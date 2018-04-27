Elektronik haberleşmede yeni tüketici hakları yönetmeliği yürürlüğe giriyor

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Telefon ve internet gibi elektronik haberleşme platformlarında tüketici hak ve menfaatlerine öncelik verilen düzenlemeleri içeren “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği”, 28 Nisan tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmelik ile tüketici haklarının büyük bir bölümü yenileniyor. Yeni yönetmelik ile gelen önemli değişiklikler:

Yılda bir defaya mahsus açma-kapama ücreti alınmayacak

Yürürlüğe girecek yönetmelik ile müşterin zamanın da ödeme yapmaması nedeniyle kapatılan hatlardan bir takvim yılı içinde bir sefere mahsus olarak açma-kapama ücreti alınmayacak.

Nakil İşlemleri Hızlanacak Bundan böyle firmalar nakil işlemlerinin yüzde 90’ını 7 gün içerisinde tamamını ise 10 gün içerisinde gerçekleştirmek zorunda.



Bu sürenin geri sayımının başlaması için birtakım şartlar bulunuyor. Bu geri sayım, yeni adreste elektronik haberleşme şebekesinin bulunması durumunda başlayacak.



Naklin gecikmesi durumunda sözleşme fesih hakkı

Sabit elektronik haberleşme hizmetlerinde (Evde internet, telefon vs.), yeni adreste şebeke olması halinde nakil işlemlerinin 10 gün içinde tamamlanması ve taahhütlü abonelere, nakil gittikleri adreste hizmetin aynı nitelikte sunulamaması halinde cayma bedeli ödemeksizin sözleşmelerini feshetme hakkının tanınıyor.

Ücretsiz güvenli internet hizmeti

İnternet güvenliği ile ilgili yayınlanan maddede “İşletmeciler, internetin güvenli kullanımına ilişkin olarak tüketicileri bilgilendirmekle, Kurum tarafından belirlenen yasadışı ve zararlı içeriklere karşı tüketicilerin korunmasına yönelik altyapı seviyesindeki hizmetleri ek ücret olmaksızın seçenekli olarak sunmakla yükümlüdür.” ifadesi yer alıyor. Sağlayıcılar, güvenli internet hizmetini ücretsiz olarak sunmak zorunda.

Cayma Bedeli İnternet Üzerinden Görüntülenebilecek

Tarife ve Kampanyalar başlıklı kanunun birinci maddesinde cayma bedeli ile ilgili olarak şu ifadeler yer alıyor: “İşletmeciler, tüketicileri tarife/kampanya hakkında; şartları, süresi, hedef kitlesi, yurtdışında geçerli olup olmadığı ve varsa cayma bedeli uygulanmasına ilişkin hususlar başta olmak üzere tarifeden ve/veya kampanyadan yararlanılan süre boyunca kolaylıkla erişilebilecek şekilde asgari olarak internet sitelerinden bilgilendirmekle yükümlüdür.” Bu maddeye göre cayma bedelini internet üzerinden kolaylıkla takip edebileceğiz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171028-11.htm