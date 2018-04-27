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Elektronik haberleşmede yeni tüketici hakları yönetmeliği yürürlüğe giriyor

BTK tarafından hazırlanan yeni tüketici hakları yönetmeliği, 28 Nisan tarihinde yürürlüğe girecek. İnternet ve telefon kullanıcılarının yeni hakları neler? Kullanıcıları hangi değişiklikler bekliyor?
1 yıl
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tüketici hakları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Elektronik haberleşmede yeni tüketici hakları yönetmeliği yürürlüğe giriyor
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Telefon ve internet gibi elektronik haberleşme platformlarında tüketici hak ve menfaatlerine öncelik verilen düzenlemeleri içeren “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği”, 28 Nisan tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmelik ile tüketici haklarının büyük bir bölümü yenileniyor. Yeni yönetmelik ile gelen önemli değişiklikler:

Yılda bir defaya mahsus açma-kapama ücreti alınmayacak

Yürürlüğe girecek yönetmelik ile müşterin zamanın da ödeme yapmaması nedeniyle kapatılan hatlardan bir takvim yılı içinde bir sefere mahsus olarak açma-kapama ücreti alınmayacak.

Nakil İşlemleri Hızlanacak

Bundan böyle firmalar nakil işlemlerinin yüzde 90’ını 7 gün içerisinde tamamını ise 10 gün içerisinde gerçekleştirmek zorunda.

Bu sürenin geri sayımının başlaması için birtakım şartlar bulunuyor. Bu geri sayım, yeni adreste elektronik haberleşme şebekesinin bulunması durumunda başlayacak.
 

Naklin gecikmesi durumunda sözleşme fesih hakkı

Sabit elektronik haberleşme hizmetlerinde (Evde internet, telefon vs.), yeni adreste şebeke olması halinde nakil işlemlerinin 10 gün içinde tamamlanması ve taahhütlü abonelere, nakil gittikleri adreste hizmetin aynı nitelikte sunulamaması halinde cayma bedeli ödemeksizin sözleşmelerini feshetme hakkının tanınıyor.

Ücretsiz güvenli internet hizmeti

İnternet güvenliği ile ilgili yayınlanan maddede “İşletmeciler, internetin güvenli kullanımına ilişkin olarak tüketicileri bilgilendirmekle, Kurum tarafından belirlenen yasadışı ve zararlı içeriklere karşı tüketicilerin korunmasına yönelik altyapı seviyesindeki hizmetleri ek ücret olmaksızın seçenekli olarak sunmakla yükümlüdür.” ifadesi yer alıyor. Sağlayıcılar, güvenli internet hizmetini ücretsiz olarak sunmak zorunda.

Cayma Bedeli İnternet Üzerinden Görüntülenebilecek

Tarife ve Kampanyalar başlıklı kanunun birinci maddesinde cayma bedeli ile ilgili olarak şu ifadeler yer alıyor: “İşletmeciler, tüketicileri tarife/kampanya hakkında; şartları, süresi, hedef kitlesi, yurtdışında geçerli olup olmadığı ve varsa cayma bedeli uygulanmasına ilişkin hususlar başta olmak üzere tarifeden ve/veya kampanyadan yararlanılan süre boyunca kolaylıkla erişilebilecek şekilde asgari olarak internet sitelerinden bilgilendirmekle yükümlüdür.” Bu maddeye göre cayma bedelini internet üzerinden kolaylıkla takip edebileceğiz. 


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171028-11.htm Yorum Yaz
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aydmrds 1 yıl en beğenilen
Port olayina da el atsalardi keske 2 aydir port bekliyorum.
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WarSaw 1 yıl
şu en başta telsiz kullanım ücretimi nedir o hırsızlığın iptal edilmesi lazım. ben zaten bu hattı alırken dünya kadar vergisini ödemişim birde her ay zaten buna fatura öderken gene bir sürü vergisi şusu busu ödeniyor daha telsiz kullanım ücreti nedir. resmen hırsızlık. yok telsiz ücreti yok trafo ücreti yok transistör ücreti millette cins abudik gubidik şeylere bir ton vergi ödüyor kimsede gık çıkarmıyor.
şu en başta telsiz kullanım ücretimi nedir o hırsızlığın iptal edilmesi lazım. ben zaten bu hattı alırken dünya kadar vergisini ödemişim birde her ay zaten buna...
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Optokuplör 1 yıl
Koruma kanunu ama kimi koruma kanunu :)
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Jacques Reverdi 1 yıl
Ttnet'ten 6 aylık internet taahhütüm kaldı hala 400 küsür lira cayma bedeli çıkarıyorlar, hani nerde değişti?
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Vanished Man 1 yıl
Açma kapama ücreti ne ya? Sanki elektrik, su gibi ekipler gelip hattı kesip mühürlüyor.
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aydmrds 1 yıl Felina.
Yazdik bakalım ne olacak göreceğiz. :)
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Limonen 1 yıl
Taahhütu 1 sene ile sınırlandırsalar iyi olurdu hepsi iki sene veriyor.
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Rachsuchtig 1 yıl zero fear
Onu bilerek öyle yazdım sokak ağzı kullanmak istedi canım
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Lomax. 1 yıl
Yine bir sürü uygulanmayacak ıvır zıvır...
Şu ülkede her bir sorun/problem/hak için bir kanun var/çıkıyor ama ne uygulayan ne uygulanıp, uygulanmadığını denetleyen ne de uygulanmadığında cezalandıran var.
Yaz yaz çıkar, var mı, var...
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baran4721 1 yıl
Sömürgeden başka bir şey değil bunun neresi iyi
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Vega 1 yıl
Açma-kapama ücreti olayı nedir?
Ayrıca "taahhütlü abonelere, nakil gittikleri adreste hizmetin aynı nitelikte sunulamaması halinde cayma bedeli ödemeksizin sözleşmelerini feshetme hakkının tanınıyor." cümlesinden anladığım kadarıyla şöyle olacak sanırım?Eski adreste aldığım hız mesela 100 Mbps iken yeni adresin 16 Mbps hız veren altyapısı varsa taahhütü hiç bir ücret ödemeden iptal edebileceğiz galiba?
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firat_kilic 1 yıl
28i cumartesi.... yürürlüğe girme tarihi garip pazar olsaydı... iş günü kavramı nedir? ....
Şimdik sim kartlar eskiden herşey dahil satılırdı... kazı yükle iken... sonra hariçten telsiz parası koydular yok devlete ödenen vergi zaten içinde olan şeyi dışarı çıkartıp hariçten para alıp zam yapamıyorsdan bunu yap tekniği...
Yani DEVEYE diken İNSANA XxxxN arap atasözüne devam...
İtiraz edip birlik olacak Ortada bir millet kalmamış. Eğilmiş-itilmiş -> Eğitilmiş.
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