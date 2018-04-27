Elektronik haberleşmede yeni tüketici hakları yönetmeliği yürürlüğe giriyor

Yılda bir defaya mahsus açma-kapama ücreti alınmayacak
Yürürlüğe girecek yönetmelik ile müşterin zamanın da ödeme yapmaması nedeniyle kapatılan hatlardan bir takvim yılı içinde bir sefere mahsus olarak açma-kapama ücreti alınmayacak.
Nakil İşlemleri HızlanacakBundan böyle firmalar nakil işlemlerinin yüzde 90’ını 7 gün içerisinde tamamını ise 10 gün içerisinde gerçekleştirmek zorunda.
Bu sürenin geri sayımının başlaması için birtakım şartlar bulunuyor. Bu geri sayım, yeni adreste elektronik haberleşme şebekesinin bulunması durumunda başlayacak.
Naklin gecikmesi durumunda sözleşme fesih hakkı
Sabit elektronik haberleşme hizmetlerinde (Evde internet, telefon vs.), yeni adreste şebeke olması halinde nakil işlemlerinin 10 gün içinde tamamlanması ve taahhütlü abonelere, nakil gittikleri adreste hizmetin aynı nitelikte sunulamaması halinde cayma bedeli ödemeksizin sözleşmelerini feshetme hakkının tanınıyor.
Ücretsiz güvenli internet hizmeti
İnternet güvenliği ile ilgili yayınlanan maddede “İşletmeciler, internetin güvenli kullanımına ilişkin olarak tüketicileri bilgilendirmekle, Kurum tarafından belirlenen yasadışı ve zararlı içeriklere karşı tüketicilerin korunmasına yönelik altyapı seviyesindeki hizmetleri ek ücret olmaksızın seçenekli olarak sunmakla yükümlüdür.” ifadesi yer alıyor. Sağlayıcılar, güvenli internet hizmetini ücretsiz olarak sunmak zorunda.
Cayma Bedeli İnternet Üzerinden Görüntülenebilecek
Tarife ve Kampanyalar başlıklı kanunun birinci maddesinde cayma bedeli ile ilgili olarak şu ifadeler yer alıyor: “İşletmeciler, tüketicileri tarife/kampanya hakkında; şartları, süresi, hedef kitlesi, yurtdışında geçerli olup olmadığı ve varsa cayma bedeli uygulanmasına ilişkin hususlar başta olmak üzere tarifeden ve/veya kampanyadan yararlanılan süre boyunca kolaylıkla erişilebilecek şekilde asgari olarak internet sitelerinden bilgilendirmekle yükümlüdür.” Bu maddeye göre cayma bedelini internet üzerinden kolaylıkla takip edebileceğiz.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171028-11.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şu ülkede her bir sorun/problem/hak için bir kanun var/çıkıyor ama ne uygulayan ne uygulanıp, uygulanmadığını denetleyen ne de uygulanmadığında cezalandıran var.
Yaz yaz çıkar, var mı, var...
Ayrıca "taahhütlü abonelere, nakil gittikleri adreste hizmetin aynı nitelikte sunulamaması halinde cayma bedeli ödemeksizin sözleşmelerini feshetme hakkının tanınıyor." cümlesinden anladığım kadarıyla şöyle olacak sanırım?Eski adreste aldığım hız mesela 100 Mbps iken yeni adresin 16 Mbps hız veren altyapısı varsa taahhütü hiç bir ücret ödemeden iptal edebileceğiz galiba?
Şimdik sim kartlar eskiden herşey dahil satılırdı... kazı yükle iken... sonra hariçten telsiz parası koydular yok devlete ödenen vergi zaten içinde olan şeyi dışarı çıkartıp hariçten para alıp zam yapamıyorsdan bunu yap tekniği...
Yani DEVEYE diken İNSANA XxxxN arap atasözüne devam...
İtiraz edip birlik olacak Ortada bir millet kalmamış. Eğilmiş-itilmiş -> Eğitilmiş.
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