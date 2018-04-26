Turkcell'in arama motoru Yaani'nin web sürümü kullanıma açıldı

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Turkcell tarafından geliştirilen arama motoru Yaani’nin web sürümü Yaani.com.tr hayata geçti. Şirket, bu zamana kadar mobil uygulama olarak kullanılabilen arama motoruna artık web ve mobil tarayıcılar ile yaani.com.tr adresinden ulaşılabileceğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında kullanıma sunulan Yaani’de bugüne kadar 125 milyondan fazla arama yapıldığı, indirilme sayısının ise 4,5 milyona yaklaştığı belirtildi.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda “Türkiye’nin kullanım alışkanlıklarına göre tasarlanan Yaani, Türkçe’yi çok iyi anlıyor. Biz arama yaptıkça o öğreniyor ve sürekli öğrenen arama motoru olarak kendini her an geliştiriyor. Önümüzdeki dönemde web versiyonunu yeni özellikler ve servisler ekleyerek daha zengin hale getireceğiz.” şeklinde konuştu.

Türkiye ile özdeşleşen nazar boncuğu ikonu kullanılan Yaani, kullanıcıların aramalarına göre bir süre sonra alışkanlıklarını ve gerçekten ne aramak istediklerini öğreniyor. Daha önce yapılan aramaların benzerleri daha arama yaparken kullanıcıya gösteriliyor. Ayrıca, yapılan açıklamaya göre mobil tarayıcıdan arama yapan Turkcell kullanıcılarının internet paketleri de eksilmeyecek.

Konuma özel arama sonuçları

Konum tabanlı arama yapabilen Yaani, arama sonuçlarını kullanıcıların konumuna göre en yakındaki bölge üzerinden veriyor. Örneğin, vizyondaki filmleri aratan kullanıcılara izlemek istedikleri filmlerin en yakın hangi sinema salonunda oynadığı ve seans bilgileri doğrudan gösteriliyor. Yemek için alternatif arayanlar da en yakın restoran ve kafelere iletişim bilgileri ile birlikte ulaşabiliyor.

Yaani, yakın zamanda Turkcell güvenli e-ticaret altyapısını da destekleyecek. Böylece alışveriş seçeneklerini Yaani’de arayanlar hem en ucuz seçenekleri görebilecek hem de yerli ödeme sistemi Paycell entegrasyonu ile ödemelerini uçtan uca güvenli e-ticaret altyapısı üzerinden yapabilecek.