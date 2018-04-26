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Turkcell'in arama motoru Yaani'nin web sürümü kullanıma açıldı

Turkcell'in geliştirdiği ve Türkiye'nin arama motoru olarak lanse edilen Yaani, artık web üzerinden de kullanılabiliyor. Turkcell, Yaani'nin web sürümü yaani.com.tr'nin hayata geçtiğini duyurdu.
1 yıl
1,9b
1
16
Web Siteleri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Turkcell'in arama motoru Yaani'nin web sürümü kullanıma açıldı
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Turkcell tarafından geliştirilen arama motoru Yaani’nin web sürümü Yaani.com.tr hayata geçti. Şirket, bu zamana kadar mobil uygulama olarak kullanılabilen arama motoruna artık web ve mobil tarayıcılar ile yaani.com.tr adresinden ulaşılabileceğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında kullanıma sunulan Yaani’de bugüne kadar 125 milyondan fazla arama yapıldığı, indirilme sayısının ise 4,5 milyona yaklaştığı belirtildi.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda “Türkiye’nin kullanım alışkanlıklarına göre tasarlanan Yaani, Türkçe’yi çok iyi anlıyor. Biz arama yaptıkça o öğreniyor ve sürekli öğrenen arama motoru olarak kendini her an geliştiriyor. Önümüzdeki dönemde web versiyonunu yeni özellikler ve servisler ekleyerek daha zengin hale getireceğiz.” şeklinde konuştu.

Türkiye ile özdeşleşen nazar boncuğu ikonu kullanılan Yaani, kullanıcıların aramalarına göre bir süre sonra alışkanlıklarını ve gerçekten ne aramak istediklerini öğreniyor. Daha önce yapılan aramaların benzerleri daha arama yaparken kullanıcıya gösteriliyor. Ayrıca, yapılan açıklamaya göre mobil tarayıcıdan arama yapan Turkcell kullanıcılarının internet paketleri de eksilmeyecek.

Konuma özel arama sonuçları

Konum tabanlı arama yapabilen Yaani, arama sonuçlarını kullanıcıların konumuna göre en yakındaki bölge üzerinden veriyor. Örneğin, vizyondaki filmleri aratan kullanıcılara izlemek istedikleri filmlerin en yakın hangi sinema salonunda oynadığı ve seans bilgileri doğrudan gösteriliyor. Yemek için alternatif arayanlar da en yakın restoran ve kafelere iletişim bilgileri ile birlikte ulaşabiliyor.

Yaani, yakın zamanda Turkcell güvenli e-ticaret altyapısını da destekleyecek. Böylece alışveriş seçeneklerini Yaani’de arayanlar hem en ucuz seçenekleri görebilecek hem de yerli ödeme sistemi Paycell entegrasyonu ile ödemelerini uçtan uca güvenli e-ticaret altyapısı üzerinden yapabilecek.


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zaferq 1 yıl en beğenilen
Google kodları ifşa olunca kapatmışlardı kodları gizleyip tekrar açmışlar
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huseyincarnege 1 yıl
hükümetin istedini arar bu şimdi
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Spider_hip 1 yıl zaferq
Google değil, Yandex olduğu ifşa olmuştu. Google'ın birebir teması olan, 5dk lık iş olan, sözde bakanlıktan bir ton bağış alan geliyoo adında bir şaklabanlık idi. İşte dolandırıcı kaynıyor etraf. Ha Turkcell de sözde %100 yerli, milli vs diye önce lanse etti bunu. Şimdi kelime oyunu yapıp Türkiye'nin diye geçiştiriyorlar. Baktılar milli deyince kimse yemedi çünkü. Yandex'in taa geçen seneki projesiymiş bu, yandex'in forumlarında yazıyordu geliyoo diye bir oluşum ile Türkiye pazarını tekrar deneyeceğiz diye. Bu esnada da tabi win win yapmak istediler. Yandex kendini çaktırmayacak, Turkcell de %100 milli projenin havasını, reklamını basacaktı. Ama dijital ortamda o kadar kolay değil projelerin üstüne yatmak.
Google değil, Yandex olduğu ifşa olmuştu. Google'ın birebir teması olan, 5dk lık iş olan, sözde bakanlıktan bir ton bağış alan geliyoo adında bir şaklabanlık i...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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ali.kose 1 yıl
türkcell kendi görüşüm arama motorundaki pastadan kendine pay arıyor ben hala googleden daha işimi rahat görecek arama motoru bulamadım bunu çözsünler ülkece rahatlayalım ve başkası kazacağına ülkemize para getirsin bu iş
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DH Misafiri 1 yıl
Buda yandex gibi saçma olacaksa aman kalsın..
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DH Misafiri 1 yıl
Turkcell bu milete yalan söylüyor arama motoru adına geliştirdikleri hiçbirşey yok
web.ntent.com/... dan besleniyor
interneti tarayan tek bir robotları yok ve hatta interneti tarama adına bu alanda hiçbir fikirleri bile yok.
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Tensi 1 yıl
Biktik artik geliyooo, gidiyooo, galibaaaa, yaaniii. Bir tane adam gibi reklamci bulmak cok mu zor? Hangi ozurlu ise bu butun firmalar bu adama mi isim turettiriyorlar nedir anlamadim ki. Zaten uyduruk ( calinti ve kamufle ) altyapisi hakkinda yalan soyluyorlar, bir de kullanilmasin diye itici isim buluyorlar. Madem kullanilmasini istemiyorsunuz, niye boyle sacma projelere vakit ayiriyorsunuz?
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01halil 1 yıl
Hiç kullanışlı değil arama yapıyorum kaç Saniye sonra tepki veriyor sadece 1gb kazanmak için giriyorum.
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HakanG22 1 yıl
Cringecell
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12 Angry Men 1 yıl
Garbage
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huseyincarnege 1 yıl
hükümetin istedini arar bu şimdi
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Coco.Jambo 1 yıl
çöp
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zaferq 1 yıl en beğenilen
Google kodları ifşa olunca kapatmışlardı kodları gizleyip tekrar açmışlar
1 Yanıt Yanıtla +28
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Spider_hip 1 yıl zaferq
Google değil, Yandex olduğu ifşa olmuştu. Google'ın birebir teması olan, 5dk lık iş olan, sözde bakanlıktan bir ton bağış alan geliyoo adında bir şaklabanlık idi. İşte dolandırıcı kaynıyor etraf. Ha Turkcell de sözde %100 yerli, milli vs diye önce lanse etti bunu. Şimdi kelime oyunu yapıp Türkiye'nin diye geçiştiriyorlar. Baktılar milli deyince kimse yemedi çünkü. Yandex'in taa geçen seneki projesiymiş bu, yandex'in forumlarında yazıyordu geliyoo diye bir oluşum ile Türkiye pazarını tekrar deneyeceğiz diye. Bu esnada da tabi win win yapmak istediler. Yandex kendini çaktırmayacak, Turkcell de %100 milli projenin havasını, reklamını basacaktı. Ama dijital ortamda o kadar kolay değil projelerin üstüne yatmak.
1 Yanıt Yanıtla +18
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