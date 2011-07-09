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En çok kullanılan Android sürümü; Android 2.2 Froyo

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,8b
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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İnternet devi Google, geliştirici sayfasından Android ile ilgili son kullanım verilerini yayınlamaya devam ediyor. 5 Temmuz'da sona eren 2 haftalık süreci kapsayan verilerde, Android Gingerbread 2.3.3'ün hızlı bir yayılma içersinde olduğu görülürken; Android'in tablet sürümü olan Honeycomb'ın oldukça yavaş büyümesi gözlerden kaçmıyor.

Android'in en çok kullanılan sürümü, yayınlanan veriler ışığında, %59.4 ile Froyo olduğu görülürken; 2.3.3 Gingerbread, son dönem gerçekleştirdiği %9,5'lik büyüme ile ikincilik koltuğunu 2.1 Eclair'den almış durumda. Son durumu grafiklerle anlatmak gerekirse;

En çok kullanılan Android sürümü; Android 2.2 Froyo
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Son dağılım

En çok kullanılan Android sürümü; Android 2.2 Froyo
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Tarihsel bazda değişim


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spaydix 8 yıl
google 2,4 de her üretici için tek update yapcakmış bundan sonra standart :D
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ayanozer 8 yıl
Keşke üreticiler güncellemeleri yayınlasalarda bizde foroyo dan terfi edebilsek
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silver021 8 yıl
LG ve motorola güncellemeyi geç veriyor nedense. belkide o yüzdendir 2.3 pek kullanılmıyor. ayrıca şöylede birşey varki adam androidin nolduğunu bilmeden alıyor elindeki cihazı güncellemekle bile uğraşmıyor belki bundan olabilirmi :)
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Tanarri 8 yıl
Keşke firma ayrımı olmasa direk up yapıla bilse.
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alito 8 yıl
ben 2.3.4 e geçtim bile
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DarkEnergy 8 yıl
Android'li telefon ureticilerinin destek konusunda ne kadar kotu olduklarini gosteren bir tablo.
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Batuist 8 yıl
firmalar telefonlara güncelleme çıkarmıyorki yaygınlaşsın. ancak telefonlar 2.3 sürümüyle satılacakta sonra o telefonlar yaygın biçimde kullanılacakta o zaman 2.3 kullanım oranı 2.2yi geçer. o zamana kadar da zaten google yeni bir sürüm çıkarmış olur. bu hep böyle devam eder.
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yunuss.10 8 yıl
CupCake ve Donut'ın bu kadar küçük olması normal yıllardır kullanılmıyor ve unutulmaya yüz tuttu da, Honeycomb'ın bu derece az kullanılması ilginç. İpad rakipsiz demek ki .

Bir diğeri de Froyo 2.2.1 - 2.2.2 - 2.2.3 ... 2.2.9'a kadar devam ediyor ve bir bütün olarak alınmışlken Gingerbread neden 2.3 ve 2.3.3 olarak ayrılmış ?

Çok değil bir yıl sonra listede Gingerbread Froyunun yerini alırken , İce Cream de şimdi ki eclairin yerinde olur yani Ginger - Froyo - İce - Eclair şeklinde
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NorthShield 8 yıl
2.2 çok kullanılıyor çünki 2.3 updatesinde firmalar yavaş...
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lazloo 8 yıl
Ice Cream Sandwich ne durumda acaba?Tarih var mı?
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Haddat 8 yıl
Güncellemeleri niye bukadar gecikiyor..
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