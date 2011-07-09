En çok kullanılan Android sürümü; Android 2.2 Froyo

İnternet devi Google, geliştirici sayfasından Android ile ilgili son kullanım verilerini yayınlamaya devam ediyor. 5 Temmuz'da sona eren 2 haftalık süreci kapsayan verilerde, Android Gingerbread 2.3.3'ün hızlı bir yayılma içersinde olduğu görülürken; Android'in tablet sürümü olan Honeycomb'ın oldukça yavaş büyümesi gözlerden kaçmıyor.

Android'in en çok kullanılan sürümü, yayınlanan veriler ışığında, %59.4 ile Froyo olduğu görülürken; 2.3.3 Gingerbread, son dönem gerçekleştirdiği %9,5'lik büyüme ile ikincilik koltuğunu 2.1 Eclair'den almış durumda. Son durumu grafiklerle anlatmak gerekirse;

Son dağılım

Tarihsel bazda değişim