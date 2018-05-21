En iyisi, en pahalısı "Nanoleaf Aurora incelemesi"

Bu videoda LED panel duvar aydınlatması Nanoleaf Aurora'nın tasarımını ele alıyor, RGBW LED'lerinin performansını sınıyor, kurulumunu yapıp sesle kontrol yeteneklerini test ediyoruz.

“Macerayı ve yaşamayı seven”, en azından hakkında sayfalarında böyle yazıyor, üç hayalperestin 2012’de Kickstarter’da sundukları ilk ürünle Kanada menşeili Nanoleaf’in yolculuğu başlamış. Akıllı LED ampüllerin portföylerindeki yeri büyük ama en ilgi çekici ürünleri Aurora aydınlatma panelleri.



Elimizde 9 panel + ritim şeklindeki paket ve 3’lü ek panel paketi var. Kutuları renkli ve temel bilgiler vurgulanmış. İçerisinden 9 panel, 9 tane aynı boyutta mumlu kağıt, 24v 2.71A adaptörü, gayet kaliteli ve kalın güç kabloları, Aurora ritim eklentisi, bir kontrolcü, 9 bağlantı kartı ve 28 tane çift taraflı bant çıkıyor. Kutudan planlaması için de kurulum için de kullanılacak her şey çıkıyor, her şey düşünülmüş.



Işık geçirgenlikleri yüksek, üçgen şeklinde paneller 21.6CM boyunda, kesik uçları saymazsak her kenarı 25CM uzunluğunda, 0.9cm kalınlığında ve 210gram ağırlığında. Sert ve dayanıklı bir plastik malzemeden imal edilmişler, beklediğimden sert malzeme. Arkalarında paneller arası bağlantı için pinler haricinde bir detay yok.



Teknik tarafa geçelim. Her panelde 3 yönden RGBW LED’lerle aydınlatılıyor, 1200K-6500K arasında renk sıcaklığı destekliler, panel başına 100 lümen ışık üretiyorlar. 0.5 ila 2W arasında bir güç tüketimleri var, renge, ışık şiddetine göre değişiyor tüketimi, kontrolcü de 2W tüketiyor. 60W adaptörüyle 30 paneli besleyebiliyorsunuz, ekstra 21 panel takabilirsiniz yani. 16.7 milyon renk destekliler ve 25 bin saat ömür biçilmiş. Apple Homekit, Google Assistant ve Amazon Echo üzerinden sesli kontrol destekliler, 2.4GHz bandından ağa bağlanıyorlar, uygulamasıyla tüm ayarlarına erişebiliyorsunuz.



Kurulum. Android ve iOS destekli Nanoleaf uygulamasını indiriyorsunuz. Ben uygulamadan önce, uygulamayı henüz görmemiştim, kağıtüstünde bu panelleri şöyle, böyle koyarım diye şema çıkarmıştım ama hiç gerek yokmuş. Uygulamaya panel sayısını giriyorsunuz, istediğiniz gibi konumlandırıyorsunuz sonra da telefonunuzdan AR ile canlı görüntülüyorsunuz.

AR için QR kodunu yazdırıp duvara yapıştırmanız gerek, kamerayı tutuyorsunuz ve şemanız duvarda beliriyor, çok kullanışlı, çok pratik olmuş, böyle bir şey olmasa bu olmadı, sök çıkar yapmanız gerek ki duvar boyası bunu pek sevmeyebilir.

Mumlu kağıtlarla önce şemayı duvarda oluşturuyoruz, birkaç alternatif değerlendiriyorsunuz bu aşamada. Karar kılınca mumlu kağıdı çıkarıp panelleri kutudan çıkan çift taraflı bantlarla yerlerine yapıştırıyorsunuz. Paneller köşelerden değil, kenarlardan bağlantı kuruyorlar, bunu es geçmeden konnektör parçalarla birbirlerine geçiriyorsunuz, zor bir şey değil. En sonda kontrolcüyü herhangi bir panele bağlıyorsunuz, kontrolcü adaptöre, adaptör de fişe gidiyor. Ritim eklentisini de yine istediğiniz bir panele takabilirsiniz, konnektör aynı.



Kurulum bitti, kontrolcüdeki tuşa basıyoruz ve evet, şölen başlasın. Açar açmaz şu dank ediyor, panel başına 100 lümen az gibi gözükse de bunlardan 12 tanesi birleşince ortamı ciddi aydınlatıyor. Kontrolcünün üzerindeki diğer butonla bellekteki temalar arasında geçiş yapıyorsunuz, detaylı kontroller uygulamasından yapılıyor. Uygulamadan aygıt ekle diyorsunuz, aygıt bulunuyor, ağ şifresini girip ağa bağlıyorsunuz, bu kadar.



Sol pencerede aygıtlar, odalar, ev gibi sekmeler var, birden çok mekanda birden çok kurulum ve aygıt için her şey hazır. Ana ekranda hazır renk temaları var, keşfet kısmından kullanıcıların oluşturduğu renk ve ritim temalarını da temalarınıza ekleyebiliyorsunuz. Biz kendimiz oluşturalım, paletler var, paletleri de kendiniz ayarlayabiliyorsunuz, karşınıza oluşturduğunuz şekil otomatik çıkıyor. Paletten renk seç, istediğine ata, bu kadar.

Sonra dinamik kısmına gidiyoruz, burada efekt ve efekt hızı belirleyebiliyorsunuz, renkler aksın, bir anda parlasın, dönsünler, yanıp sönsünler gibi gibi efektler var. Ritim kısmı gelelim, bunun için Ritim modülü gerekiyor, ritim modülü üstünde bir mikrofon bir de efektler arasında geçiş için butonu olan bir eklenti. Ritim adı üstünde, etraftaki seslere ve özellikle de müziğe göre tepki verebiliyor, sese göre yanıp sönsünler, ekolayzır bandı gibi çalış, baz bir rengin üzerine farklı renkler gelsin gibi efektleri var, yine arayüzünden istediğiniz gibi bir ritim efekti oluşturabiliyorsunuz, paylaşılanlardan indirebiliyorsunuz. Orada şöyle bir kısıtlama var, kontrolcü belirli sayıda temayı hafızasında tutabiliyor.



Görünüm. Kapalıyken fena görünmüyorlar aslında ama tabii açınca her şey değişiyor. Bir eğlence veya oyuncu ortamı oluşturmak için biçilmiş kaftan. Odayı aydınlatmasına aydınlatıyor, iyi aydınlatıyor ama odayı ben bununla aydınlatırım diyebileceğiniz kadar değil, biraz daha dekoratif düşünmek lazım. Ben kendi stüdyomdaki RGB aydınlatma temasına uyduruyorum, kimi zaman beyaz, kimi zaman böyle renkli. Işık şiddetleri fazla bile ben genelde %50-%70’de kullanıyorum. Panelleri tam karşıma konumlandırmadım, sonuçta uzun kullanımda göz alırlar diye ateş efekti gibi daha yavaş efektleri tercih ediyorum.



Apple HomeKit, Amazon Alexa, IFTTT ve en önemlisi de Google Assistant destekli. Sesle kontrol için Nanoleaf Aurora’yı Google hesabınıza eklemeniz yeterli. Google Assistant ile kontrol için telefon dilinin de İngilizce olması gerekiyor, Nanoleaf ile bir alakası yok durumun ama bir gereklilik, belirtmek gerek.



Nanoleaf Aurora. Çok söze gerek yok, alanında öncü diyebileceğim bir çözüm, LIFX Tile haricinde de bir benzeri yok diyebiliriz, gerçi ben şahsen Nanoleaf Aurora’nın görünümünü çok daha şık buluyorum. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla 9’lu Starter paketinin fiyatı Türkiye’de Apple Store’da 1259, Ritim modülü de 399TL.

Tamam, panellerin piyasada bir rakibi olmadığından fiyatı için “Şunla kıyaslarsak” diyemiyorum ama Ritim modülü gerçekten çok pahalı. Kendi sitesinden almak istediğinizde Starter paketi 250 Euro, vergisiydi, kargosuydu Apple Store’dan, Türkiye’den almaktan daha pahalıya geliyor ilginç şekilde.

Nanoleaf Aurora, kendine münhasır bir aydınlatma sistemi, yapısı, tasarımı, görünümü, kullanışlılığı gerçekten başarılı ve bir rakibi yok. Fiyatı ülkemiz şartlarında kesinlikle bir lüks ama ben eğlence odaklı, oyuncu odaklı bir ortam oluşturacağım, özel bir ambiyans istiyorum veyahut aydınlatması akıllı olmalı, akıllıyı geçtim modern ve ilgi çekici bir dizayna sahip olmalı dediğinizde bütçeden bağımsız olarak Nanoleaf Aurora akla gelen bence ilk çözüm.