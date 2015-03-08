Enerji İhtiyacını Güneşten Karşılayan Dev Çelik Fabrikası

Kurucu ve Yayın Direktörü
Amerika'nın Alabama eyaletindeki bir çelik fabrikasında bu ihtiyacın daha temiz bir şekilde karşılanması için güneşten faydalanılmaya başlandı. Apel Çelik olarak bilinen fabrikanın toplam 340 kW gücünde 1100 güneş paneli ile ihtiyacının %98'i karşılanabiliyor. Üstelik bu proje sayesinde güneş panellerinin 30 yıllık hayatı boyunca toplam 3 Milyon Dolar tasarruf yapması bekleniyor.
Apel Çelik isimli fabrika, kendi kendini optimize eden ve şebeke gibi çalışan bir konteyner içinde aşırı esnek "Energy G Station" adlı bir elektrik yönetim sistemi kullanılacak. Bu sistem sayesinde gerektiğinde enerji depolanabilecek ve sistemin tamamen şebekeden hariç şekilde çalışması sağlanabilecek.
Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 13. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.
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Ark ocaklı çelik fabrikalarının güneş enerjisi ile beslenmesi için daha çok var...
SAbah akşam telefon uygulama haberi okumaktan bıktık ama siz bunları haber yapmaktan bıkmadınız. Site bilgi çöplüğüne döndü. Olabilir ,Yapabilir , düşünülüyor ,Sızdı mızdı vss.
tablet.donanimhaber.com/...
Bununla ilgili bir çalışmanız var mı ?
Birde o sayfada gördüğünüz bir Sürü eski haberi Kullanıcılar yukarı çıkartıyorlar yani herşey Eşit olsa da Kullanıcılar oldukça daha fazla ilgi duyuyor bunu sitenin her yerinde görüyoruz.
Enerji haberi umarım rahatsız etmemiştir.
dergideki yazı dilide böyle mi?
Artı olarak benim hayal gücümü nereden biliyorsun?
Yazıya samimiyet katmak istemiş ne var bunda?
İnsanoğlu kendisini çok rahat kurtarabilir yani.Yeterki para kazanma hırsındaki petrol doğalgaz lobileri elini bu işten çeksin.