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Enerji İhtiyacını Güneşten Karşılayan Dev Çelik Fabrikası

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,4b
1
13
Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Enerji İhtiyacını Güneşten Karşılayan Dev Çelik Fabrikası
Çelik fabrikaları her zaman için inanılmaz enerji tüketimleri ile göze çarpmışlardır. Sonuçta çok da haksız değiliz zira kazanlar dolusu demiri, binlerce derece sıcaklığa kadar ısıtmak ve eritmek hakikaten inanın hayal gücünü bile aşan bir güçte sıcaklık gerektiriyor.

Amerika'nın Alabama eyaletindeki bir çelik fabrikasında bu ihtiyacın daha temiz bir şekilde karşılanması için güneşten faydalanılmaya başlandı. Apel Çelik olarak bilinen fabrikanın toplam 340 kW gücünde 1100 güneş paneli ile ihtiyacının %98'i karşılanabiliyor. Üstelik bu proje sayesinde güneş panellerinin 30 yıllık hayatı boyunca toplam 3 Milyon Dolar tasarruf yapması bekleniyor.

Apel Çelik isimli fabrika, kendi kendini optimize eden ve şebeke gibi çalışan bir konteyner içinde aşırı esnek "Energy G Station" adlı bir elektrik yönetim sistemi kullanılacak. Bu sistem sayesinde gerektiğinde enerji depolanabilecek ve sistemin tamamen şebekeden hariç şekilde çalışması sağlanabilecek.

Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 13. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.

DH+ Windows 8.1:
http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/265bcdba-96c4-4ec7-94f0-a063eac78986

DH+ Windows Phone 8 ve 8.1:
http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dh/77c69e8b-c35f-48d6-a2fb-93f7c3abe4cd

DH+ iOS:
https://itunes.apple.com/tr/app/dh+/id785634862?mt=8

DH+ Android:


http://solarlove.org/98-electricity-can-generated-solar-panels-alabama-steel-plant/ Yorum Yaz
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Mr.ED 4 yıl
Gelecek nesillerin korunması ve refahı için yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapılmalıdır.
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sis651 4 yıl
Dev çelik fabrikası olduğunu duyunca heyecanlandım ama 340kw olması da garibime gitti. Herhalde çelik eritmekten ziyade profil vs. hazırlayan daha ufak bir fabrika. Ya da ufak eritme fırınları var. Zaten şirketin birkaç fabrikasında birkaç dizi panel var. Hani tek bir fabrikada olan bir kurulum da değil bu. Ayrıca enerjiyi bataryalarla biriktirerek sonradan da kullanmayı olanaklı kılıyormuş kurulan sistemleri.
Ark ocaklı çelik fabrikalarının güneş enerjisi ile beslenmesi için daha çok var...
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ulabuneya 4 yıl gun
Forumda anasayfa haberlerine tıklayınca , ilk sayfada devamlı teelfon haberleri görüyorum. Bu site artık özünden uzaklaşmaya başladı resmen kendi bindiği dalı kesiyor.
SAbah akşam telefon uygulama haberi okumaktan bıktık ama siz bunları haber yapmaktan bıkmadınız. Site bilgi çöplüğüne döndü. Olabilir ,Yapabilir , düşünülüyor ,Sızdı mızdı vss.

tablet.donanimhaber.com/...

Bununla ilgili bir çalışmanız var mı ?
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gun 4 yıl ulabuneya
Bu sıralar halen mobil dünya kongresinin etkisi devam ettiği için normal.

Birde o sayfada gördüğünüz bir Sürü eski haberi Kullanıcılar yukarı çıkartıyorlar yani herşey Eşit olsa da Kullanıcılar oldukça daha fazla ilgi duyuyor bunu sitenin her yerinde görüyoruz.

Enerji haberi umarım rahatsız etmemiştir.
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Batuist 4 yıl
...hakikaten inanın hayal gücünü bile aşan bir güçte sıcaklık gerektiriyor.
dergideki yazı dilide böyle mi?
Artı olarak benim hayal gücümü nereden biliyorsun?
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umut_baris 4 yıl Batuist
Batuist

...hakikaten inanın hayal gücünü bile aşan bir güçte sıcaklık gerektiriyor.

dergideki yazı dilide böyle mi?

Artı olarak benim hayal gücümü nereden biliyorsun?

Yazıya samimiyet katmak istemiş ne var bunda?


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Rubisco 4 yıl
Konsantre güneş santrallerinin altyapısını ısıyı depopayabilecek ısı tankları ile destekleyip güneşin etkisinin azaldığı/olmadığı zaman boyunca da çalışmasını sağlayabiliyorlar.
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H.E.B Sup 4 yıl
Gelecek temiz enerji ve yenilenebilir enerjide.Bunun tüm adımları amerikan ve gelişmiş ülke sanayileri tarafından artık onaylanmış durumda.Güneş enerjisi sınırsız ve en temiz enerji.Eğer kurulum masrafları ve güneşten yararlanma oranları artarsa ilerki zamanda bu çiflikler iyice çoğalacak.Ülkemizde bu konuda oldukça şanslı.Güneşlenme süresi oldukça yüksek olan bir ülkeyiz.Bir diğer kaynak li-iyon dediğimiz üstünde enerji biriktiren pil sistemi.Bu da furyada ceple başladı şimdi arabayı hareket ettiriyor.Şarj sorunu ve verimliliği çözüldüğünde ona doğru geçiş başlayacak.
İnsanoğlu kendisini çok rahat kurtarabilir yani.Yeterki para kazanma hırsındaki petrol doğalgaz lobileri elini bu işten çeksin.
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profecco 4 yıl
Şu anda sabahleyin anker 14w güneş paneliyle şarj ettiğim tabletimle nete giriyorum. Telefonum da şarj oluyor şimdi oh mis gibi :)
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cermen_555 4 yıl
helalolsun adamlara böyle projeler alkıslanır
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