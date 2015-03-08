Enerji İhtiyacını Güneşten Karşılayan Dev Çelik Fabrikası

Apel Çelik isimli fabrika, kendi kendini optimize eden ve şebeke gibi çalışan bir konteyner içinde aşırı esnek "Energy G Station" adlı bir elektrik yönetim sistemi kullanılacak. Bu sistem sayesinde gerektiğinde enerji depolanabilecek ve sistemin tamamen şebekeden hariç şekilde çalışması sağlanabilecek.

Çelik fabrikaları her zaman için inanılmaz enerji tüketimleri ile göze çarpmışlardır. Sonuçta çok da haksız değiliz zira kazanlar dolusu demiri, binlerce derece sıcaklığa kadar ısıtmak ve eritmek hakikaten inanın hayal gücünü bile aşan bir güçte sıcaklık gerektiriyor.Amerika'nın Alabama eyaletindeki bir çelik fabrikasında bu ihtiyacın daha temiz bir şekilde karşılanması için güneşten faydalanılmaya başlandı. Apel Çelik olarak bilinen fabrikanın toplam 340 kW gücünde 1100 güneş paneli ile ihtiyacının %98'i karşılanabiliyor. Üstelik bu proje sayesinde güneş panellerinin 30 yıllık hayatı boyunca toplam 3 Milyon Dolar tasarruf yapması bekleniyor.

Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 13. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.

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