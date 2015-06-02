Enermax Digifanless 550W "fansız" güç kaynağı video ön inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Güç kaynağı üretiminde sektörün en deneyimli firmalarından olan Enermax, sessiz bilgisayar kurmak isteyenler için Digifanless serisi altında dijital arayüze sahip 550 Watt gücünde bir seçenek te sunuyor. Bu güç kaynağının detayları Tayvan'da hazırladığımız yeni videomuzda. İyi seyirler.
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Fiyatı Platinium olduğundan dolayı pahalı olacağı belli fakat fansız diye de ekstradan fiyat arttırmazlar umarım.
Masaüstünde PSU hakkında baya bilgi edinebiliyormuşuz o yöndende çok iyi.