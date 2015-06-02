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Enermax Digifanless 550W "fansız" güç kaynağı video ön inceleme

4 yıl
48,8b
1
Güç Kaynağı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Güç kaynağı üretiminde sektörün en deneyimli firmalarından olan Enermax, sessiz bilgisayar kurmak isteyenler için Digifanless serisi altında dijital arayüze sahip 550 Watt gücünde bir seçenek te sunuyor. Bu güç kaynağının detayları Tayvan'da hazırladığımız yeni videomuzda. İyi seyirler.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
El Valiente 4 yıl en beğenilen
hazır tayvandayken şu enermaxa söyleyin de tr pazarına girsinler. hatta bulmuşken nzxt, phanteks, bitfenix toplayın gelin hepsini
1 Yanıt Yanıtla +16
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bladeGny 4 yıl
erdi abi ne olur her videoya şu şarkıyı koymayın
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underlater 4 yıl
550w için o güç kaynağı ısınmıyorsa ne olayım :) Küçükte olsa br fan konulmalı. Yoksa 2 yıl sonra garanti bitince puff. Adamlar testlerini ona göre yapıyordur eminim :) Almayı düşünseydim kendim eklerdim düşük devirde sesi duyulmayan ama hava sirkülasyonunu sağlayacak bir fan :)
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cezaalp 4 yıl
Çok iyi be
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dreamblue35 4 yıl
ülkemizde satılan platinum güç kaynakları çok pahalı seviyede, firma enermax olunca düşünemiyorum kaç lira olur + ülkemizde satılır mı
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apodur 4 yıl
Acaba Türklerde böyle PSU yapacaklar mı?
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ma95 4 yıl
Merak ediyorum kaç kişi masaüstünden güç kaynağına erişimi gerekli görüyor. 80+ Platinium ve sessiz olmasıyla kendisine müşteri bulabilir gibi geliyor
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WB 4 yıl
Fiyati uygunsa guzel..
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şoray uzun yolda 4 yıl
bendeki 600 watt thermaltake 12v 50a veriyo bu 550 watt ve 45a veriyo baya iyi
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magrofon 4 yıl
psuların içindeki fanlar genelde sessizdir zaten
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CVenturas 4 yıl
Seasonic ve Enermax her zaman benim için bir başka olmuştur
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-dehşet- 4 yıl
Kaliteli PSU'larda Ball Bearing fan kullanıldığından ve ciddi yüke girmeden fanı dönmediğinden çok ta gerekli olan bir seçenek değil bence. Üstelik fansız olduğundan epey pahalıya satılıyor. Üreticiler fansız model üretmeye harcadıkları mesaiyi Coil Whine (Bobin Sesi) sorununa ayırsalar çok daha memnun bir tüketici kitlesi oluşur.
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bladeGny 4 yıl
erdi abi ne olur her videoya şu şarkıyı koymayın
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mehmet4428 4 yıl
O bobinlerden ses çıkma olasılığı var mı acaba direkt gözüme denk geldi baya iri yapmışlar.
Fiyatı Platinium olduğundan dolayı pahalı olacağı belli fakat fansız diye de ekstradan fiyat arttırmazlar umarım.
Masaüstünde PSU hakkında baya bilgi edinebiliyormuşuz o yöndende çok iyi.
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