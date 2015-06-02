Enermax Digifanless 550W "fansız" güç kaynağı video ön inceleme

Güç kaynağı üretiminde sektörün en deneyimli firmalarından olan Enermax, sessiz bilgisayar kurmak isteyenler için Digifanless serisi altında dijital arayüze sahip 550 Watt gücünde bir seçenek te sunuyor. Bu güç kaynağının detayları Tayvan'da hazırladığımız yeni videomuzda. İyi seyirler.

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