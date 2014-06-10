Escort Joye marka telefon ve tabletleri konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
90'lı yılların yerli bilgisayar üreticilerinden Escort, tablet bilgisayar pazarından sonra şimdi de akıllı telefon yarışına dahil olmayı planlıyor. Escort Joye markası altında yapılan çalışmaları şirket iştiraklerinden Nar Teknoloji Genel Müdürü Halil Öztürk ile konuştuk. Bu röportajda ayrıca Çin'de telefon ürettirmekten, cihazlarına üzerine marka basmaya kadar olan sürece ilişkin çeşitli detayları da sohbete dahil ettik.
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Çin telefonları ile piyasa patlamışken, her ay yeni yeni telefonlar gelirken halen inceliyoruz, bakıyoruz, gözlemliyoruz dememeleri gerekiyor. En az bir yıl geriden geliyorlar. Daha fazla geç kalmadan, piyasanın nabzını tutan ürünler getirirlerse piyasadan istediklerini alırlar.
Küçük ipuçları vereyim :)
2 GB ram, 16 Gb rom, değiştirilebilir pil ve artırılabilir hafıza.
IPS ekran, 13 MP kaliteli arka, 5 mp ön fotoğraf. 5 - 5.5" arası boyut. maksimum full hd ekran çözünürlüğü. Yazılım güncelleme garantisi versin (GMD 2 özellikleri) hemen almaya hazırım.
Edit: Virüs gibi ülkemiz ve dünya piyasalarında yayılan, değişik ekranlı, değişik işlemcili de olsa anlaşmış gibi sadece 1 GB ram'li olan modellerden birini getirirlerse hiiiiiiç şansları yok. Bunu bilsinler, sonra üzülmesinler