Escort Joye marka telefon ve tabletleri konuştuk

90'lı yılların yerli bilgisayar üreticilerinden Escort, tablet bilgisayar pazarından sonra şimdi de akıllı telefon yarışına dahil olmayı planlıyor. Escort Joye markası altında yapılan çalışmaları şirket iştiraklerinden Nar Teknoloji Genel Müdürü Halil Öztürk ile konuştuk. Bu röportajda ayrıca Çin'de telefon ürettirmekten, cihazlarına üzerine marka basmaya kadar olan sürece ilişkin çeşitli detayları da sohbete dahil ettik.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.