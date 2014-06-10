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Escort Joye marka telefon ve tabletleri konuştuk

4 yıl
47,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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90'lı yılların yerli bilgisayar üreticilerinden Escort, tablet bilgisayar pazarından sonra şimdi de akıllı telefon yarışına dahil olmayı planlıyor. Escort Joye markası altında yapılan çalışmaları şirket iştiraklerinden Nar Teknoloji Genel Müdürü Halil Öztürk ile konuştuk. Bu röportajda ayrıca Çin'de telefon ürettirmekten, cihazlarına üzerine marka basmaya kadar olan sürece ilişkin çeşitli detayları da sohbete dahil ettik.
 

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BekleGeliyorum 4 yıl en beğenilen
Escort markasini bilmeyen liselidir.
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isoomail 4 yıl
Samimi bir sohbet olmuş. Ama Escort'un başına gelen tipik büyük şirketin yavaş hareket etme hastalığı. Geçmiş yıllardan Escort'u çok iyi bilirim.
Çin telefonları ile piyasa patlamışken, her ay yeni yeni telefonlar gelirken halen inceliyoruz, bakıyoruz, gözlemliyoruz dememeleri gerekiyor. En az bir yıl geriden geliyorlar. Daha fazla geç kalmadan, piyasanın nabzını tutan ürünler getirirlerse piyasadan istediklerini alırlar.
Küçük ipuçları vereyim :)
2 GB ram, 16 Gb rom, değiştirilebilir pil ve artırılabilir hafıza.
IPS ekran, 13 MP kaliteli arka, 5 mp ön fotoğraf. 5 - 5.5" arası boyut. maksimum full hd ekran çözünürlüğü. Yazılım güncelleme garantisi versin (GMD 2 özellikleri) hemen almaya hazırım.

Edit: Virüs gibi ülkemiz ve dünya piyasalarında yayılan, değişik ekranlı, değişik işlemcili de olsa anlaşmış gibi sadece 1 GB ram'li olan modellerden birini getirirlerse hiiiiiiç şansları yok. Bunu bilsinler, sonra üzülmesinler
Samimi bir sohbet olmuş. Ama Escort'un başına gelen tipik büyük şirketin yavaş hareket etme hastalığı. Geçmiş yıllardan Escort'u çok iyi bilirim.Çin tele...
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niksaçmabişeybence 4 yıl
gugıla yazınca hayırlı şeyler çıkmıyor.aynı şekilde akılda da iyi şeyler canlandırmıyor.en azından mobil departmanı farklı isim almalı
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DH Misafiri 2 yıl
mrb arkadaşlar escort joye e8 akıllı telefon aldım telefon açık konumda şarj almıyor kapalı oldugunda alıyor arızayı yaşayan veya konu hakında fikri olan varmı sagolun
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DH Misafiri 2 yıl
Escort joye 7 aldım aldığıma bin pişman oldum.Vakıf bank müşteri temsilcisi aradı uygun fiyata kendi musterilerimize indirimli veriyoruz.Bende tamam dedim.3 defa servise gönderdim,doğru düzgün yapmadılar.en Sonunda yapmadan gönderdiler diz siz olun Escort tabletlerine yaklaşmayın.Derdiniz yoksa Escort tablet alın derim.Derdiniz olur.
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DH Misafiri 3 yıl
yaklaşık 3 ay önce çocuğuma escort joye 1010 G model tablet aldım.Ama aldığıma alacağıma pişman oldum.3 defa servise gönderdiğim halde dalga geçer gibi cihazda sıkıntı yok diyorlar geri gönderiyorlar.Servisinden tutunda müşteri temsilcisine kadar hepsi ilgisiz ve tutarsızlar.
Yazık ya asgari ücretle çalışıp alınterimizi bunlara yediriyoruz.399 tl az değil ya değiştirin diyorum olumsuz iade edin diyorum olumsuz.bende en kısa zamanda tüketici hakem heyetine başvurup hakkımı arayacağım ve iade edeceğim.
siz siz olun benim gibi yerli maldır buralardan ürün alalım milliyetçiliğine kapılmayın bu ürünü gerçekten yemin olsun kimseye tavsiye etmiyorum...
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super346 3 yıl
yaklaşık 3 ay önce çocuğuma escort joye 1010 G model tablet aldım.Ama aldığıma alacağıma pişman oldum.3 defa servise gönderdiğim halde dalga geçer gibi cihazda sıkıntı yok diyorlar geri gönderiyorlar.Servisinden tutunda müşteri temsilcisine kadar hepsi ilgisiz ve tutarsızlar.
Yazık ya asgari ücretle çalışıp alınterimizi bunlara yediriyoruz.399 tl az değil ya değiştirin diyorum olumsuz iade edin diyorum olumsuz.bende en kısa zamanda tüketici hakem heyetine başvurup hakkımı arayacağım ve iade edeceğim.
siz siz olun benim gibi yerli maldır buralardan ürün alalım milliyetçiliğine kapılmayın bu ürünü gerçekten yemin olsun kimseye tavsiye etmiyorum...
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DH Misafiri 3 yıl
Hepsi buradadan ocak ayında 3G modelini aldım hayal kırıklığına uğradım yıllar önce bilgisayarını almıştım oğlumada dedim iyidir alalım sana, almaz olsaydım çocuğa rezil olduk 5 gün kullanmadan arızalandı doğru düzgün bir oyun bile yüklemiyor uygun fiyata alınan çin menşeili tabletlerin kötü olduğunu söylüyorlar o tabletler hem daha iyi hemde daha kaliteli şarj soketide berbat servis tableti geri gönderdiğinde arka kapagını bile kapatmaya tenezül etmemişler yeniden servise gönderdik bakalım ne olacak
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DH Misafiri 4 yıl
Escort joye 10.1 3G tablet aldım(hepsiburada'dan)ve çok pişmanım,daha 2 ay olmadan bataryası arızalandı,istanbul dışında servisleri yokmuş ben ankaradayım istemeyerekte olsa gönderdim,ne hikmetse şarj soketi kırık ve kullanıcı hatası dediler ben gönderdiğimde şasj olan cihaza,bunu yaptırmazsanınz batarya kontrol edilemez deyip bağladılar,neyse mecburen onada tamam dedim ve bataryayı değiştirdiler(48 TL ödedim işlem için),bana hiç sormadan ön kamerasını-ekranınıda arızalı olduğu için değiştirmiş arkadaşlar yaptıktan sonra söylediler,cihazın kendi arızaları bunlar kullanıcı ile ilgisi yok...
2 aylık bir cihazda arıza olarak batarya-ön kamera-ekranı düşününce geriye ne kaldı deyip ürünü iade etmek istedim onada yanaşmadılar hem HEPSİBURADA hemde bu cihazın yetkili servisi olan TNB bilgisayarın ilgi-alakası içler acısı,şimdi tüketici haklarına gidip bi denicem iadesini umarım halledebilirim yoksa elimde patlayacak sanırım,bu arada tableti 650 tl ye almıştım :)...
SONUÇ OLARAK:KESİNLİKLE VE KESİNLİKLE HELE HELE İSTANBUL DIŞINDAYSANIZ ESCORT TABLET YADA TELEFON ALMAYIN SİZDE BENİM GİBİ PİŞMAN OLMAYIN
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tevfikkavil 4 yıl
Escort ve telefon hadi hayırlısı şöyle güzel bi MODEL getirsinler de alsak
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ultrapengu 4 yıl
yaş itibarı ile escort bilgisayar ilk masaüstü bilgisayarımda zamanının en meşhur markasıydı. şimdi de 9,7" tabletini kullanıyorum çok da memnunum.

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DH Misafiri 4 yıl
müşteri kitlesi ucuzcu çocuğa alıcam diye 150 200 liralık tabletleri alıp geçiyor geri donuşu arıza oranı cok yüksek. maalesef anlatamıyosun durumu fiyat konuşuyor arıza yaşayıp geri getirdimi sen tavsiye ettin demeyide biliyorlar.
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1BilimAdamı 4 yıl
1 gb ram çokta sıkıntı değil abartmayın,bence ideal
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ecs_elite_group 4 yıl
eğer ki gelecek olan telefon buysa hiç zahmet etmesinler bence joye.com.tr/...
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isoomail 4 yıl ecs_elite_group
ecs_elite_group

eğer ki gelecek olan telefon buysa hiç zahmet etmesinler bence
joye.com.tr/...

Bence pek çok ihtiyacı karşılıyor. Ama belli olmayan noktalar çok önemli.
Pil değiştirilebilir mi?
SD kart takılabilir mi?
Ram 2 GB mı?

Bu üç soru da olumlu olursa fiyatı da uygunsa alınabilir.

Tek bir nokta bile telefonun ölü doğmasına sebep olur.
Ram'i 1 olursa buna benzer çook telefon var piyasada. 2 GB ram olmazsa farklılık yaratamaz.
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