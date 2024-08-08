Telefon Tavsiyeleri - Ağustos 2024

Size çeşitli fiyat ve niteliklerde telefon tavsiyelerinde bulunduğumuz telefon tavsiyeleri serisinin Ağustos ayı videosu ile karşınızdayız.

Size çeşitli fiyat ve niteliklerde telefon tavsiyelerinde bulunduğumuz telefon tavsiyeleri serisinin Ağustos ayı videosu ile karşınızdayız.

Samsung Galaxy M15 5G, 6.5 inç FHD+ Amoled ekranı ve 90Hz yenileme hızı ile göz alıcı bir görsel deneyim sunuyor. MediaTek Dimensity 6100+ işlemci, 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile güçlü performans vaat ediyor. 50MP ana kamera, geniş açılı ve makro çekimler için ek lenslerle donatılmış, ayrıca 13MP ön kamera selfie ve video görüşmeleri için ideal. 6000mAh kapasiteli pil ve 25W hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım sunan cihaz, 5G, Wi-Fi5 ve Bluetooth 5.3 gibi bağlantı seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi, yüz tanıma ve yan tarafta parmak izi okuyucu gibi özelliklerle tamamlanıyor. Ürün, 9.3mm kalınlığında ve 217g ağırlığında tasarlanmış, kullanıcılarına 5 yıl güvenlik ve 4 ana sürüm Android güncellemesi garantisi sunuyor.

Samsung Galaxy M34 5G, etkileyici özelliklerle dolu bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. 6.5 inç FHD+ Amoled ekranı ve 120Hz tazeleme hızı ile keskin ve akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. Samsung Exynos 1280 işlemci ve 6GB RAM kombinasyonu, günlük kullanımdan yoğun oyunlara kadar her türlü ihtiyacı karşılayacak performansı vaat ediyor. 6000mAh kapasiteli pil ise uzun süreli kullanım için ideal. Ayrıca, Android 13 tabanlı One UI işletim sistemi ve vaat edilen uzun süreli güncelleme desteği ile kullanıcılarına güncel bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Tecno Camon 20s Pro, etkileyici özelliklerle dolu bir cihaz gibi görünüyor. 6.6 inç FHD+ Amoled ekranı ve 120Hz tazeleme hızı, keskin ve akıcı bir görüntüleme deneyimi sunuyor. MediaTek Dimensity 8020 işlemci ve 8GB RAM ile güçlü performans vaat ediyor. 64MP OIS ana kamera ve 32MP ön kamera, kaliteli fotoğraflar çekmenizi sağlayabilir. 5000mAh pil kapasitesi ve 33W hızlı şarj desteği ile gün boyu kullanım için yeterli enerji sunuyor. Ayrıca, IP53 derecesi cihazın su ve toza karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. Kullanıcı yorumlarına göre, bu telefon özellikle ekran kalitesi, ince tasarımı ve genel performansı ile beğeni toplamış.

Realme 11 Pro, etkileyici özellikleriyle dikkat çekiyor. 6.7 inç FHD+ AMOLED ekranı ve 120Hz tazeleme hızı, görsel deneyimi üst düzeye taşıyor. MediaTek Dimensity 7050 işlemci ve 8GB RAM ile güçlü performans sunuyor. 100MP OIS ana kamera ve 16MP ön kamera, fotoğrafçılık tutkunları için ideal. 5000mAh pil kapasitesi ve 67W hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım vaat ediyor. Ayrıca, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC ve stereo hoparlör gibi bağlantı seçenekleriyle donatılmış. Yüz tanıma ve ekran içi parmak izi okuyucu gibi güvenlik özellikleri de mevcut. Android 13 tabanlı Realme UI işletim sistemi, kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. Ürünün 8.7mm kalınlığı ve 191g ağırlığı ise taşınabilirliği kolaylaştırıyor. Realme 11 Pro, teknoloji meraklıları için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Samsung Galaxy A55, etkileyici özelliklerle dolu bir akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. 6.6 inç FHD+ Amoled ekranı ve 120Hz tazeleme hızı ile keskin ve akıcı bir görüntü sunuyor. Samsung Exynos 1480 işlemci ve 8GB RAM ile güçlü performans vaat ediyor. Üçlü arka kamera kurulumu, özellikle 50MP OIS ana kamera ile yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilirken, 5000mAh pil uzun bir kullanım süresi sağlıyor. Ayrıca, IP67 sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklılık sunuyor ve Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi ile güncel bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.

Poco X6 Pro, 17.000 TL fiyat etiketiyle dikkat çekici özellikler sunuyor. 6.67 inç FHD+ Amoled ekranı ve 120Hz tazeleme hızı, akıcı bir görsel deneyim vaat ediyor. MediaTek Dimensity 8300 işlemci ve 8GB RAM ile güçlü performans sergileyebilirken, 256GB depolama alanı geniş bir kullanım imkanı sağlıyor. 64MP OIS ana kamera, geniş açılı ve makro çekimler için ek lenslerle donatılmış. 5000mAh kapasiteli pil ve 67W hızlı şarj desteği, uzun süreli kullanım ve hızlı şarj olanağı sunuyor. Ayrıca, 5G ve Wi-Fi 6 gibi en yeni bağlantı teknolojileri, IP54 sertifikası ile su sıçramalarına karşı dayanıklılık ve Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi ile güncel bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.

Nothing Phone (2a), 17.200 Türk Lirası fiyat etiketiyle dikkat çekici özelliklere sahip. 6.7 inç FHD+ Amoled 120Hz ekran, MediaTek Dimensity 7200 işlemci, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı sunuyor. 50MP OIS ana kamera ve 50MP geniş açılı kamera, 32MP ön kamera ile donatılmış. 5000mAh kapasiteli pil, 45W hızlı şarj desteği ve USB Type-C bağlantısı mevcut. 5G, Wi-Fi6, Bluetooth 5.2, NFC ve stereo hoparlör gibi bağlantı özellikleriyle tamamlanıyor. Glyph arka aydınlatma bildirim paneli, yüz tanıma ve ekran içi parmak izi okuyucu gibi güvenlik özelliklerine sahip. Android 14 tabanlı Nothing OS işletim sistemi, 4 yıl güvenlik ve 3 ana sürüm Android güncellemesi vaadiyle geliyor. IP54 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı dayanıklı olan bu cihaz, 8.55mm kalınlığında ve 190 gram ağırlığında tasarlanmış.

Realme 12 Pro+ modeli, etkileyici özelliklerle donatılmış bir akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. 6.7 inç FHD+ Amoled ekranı ve 120Hz tazeleme hızı ile keskin ve akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemci, 8GB RAM ve 256GB depolama alanı ile güçlü performans vaat ediyor. Üçlü kamera kurulumu, 50MP ana kamera, 8MP geniş açı/makro kamera ve 64MP telefoto kamera ile çeşitli çekim ihtiyaçlarına cevap veriyor. 5000mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj desteği ile uzun süreli kullanım ve hızlı şarj imkanı sağlıyor. Realme 12 Pro+, IP65 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunarken, Android 14 tabanlı Realme UI işletim sistemi ile güncel ve kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor.

Poco F6, modern teknoloji severler için etkileyici özelliklerle dolu bir cihaz. 6.67 inç FHD+ Amoled ekranı ve 120Hz yenileme hızı, akıcı bir kullanıcı deneyimi sunarken, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci ve 8GB RAM ile güçlü performans vaat ediyor. 50MP OIS ana kamera ve 20MP ön kamera, fotoğrafçılık tutkunları için ideal. 5000mAh pil kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği ile gün boyu enerji. Ayrıca, 5G, Wi-Fi6 ve stereo hoparlör gibi bağlantı özellikleriyle donatılmış. Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi, yüz tanıma ve ekran içi parmak izi okuyucu gibi güvenlik özellikleriyle birlikte, kullanıcılarına güncel ve güvenli bir deneyim sunuyor.

Samsung Galaxy S23 FE, 6.4 inç FHD+ Amoled ekranı ve 120Hz tazeleme hızı ile dikkat çekiyor. Samsung Exynos 2200 işlemci, 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi sunuyor. Kamera özellikleri arasında 50MP OIS ana kamera, 12MP geniş açı ve 8MP telefoto lensler bulunuyor. 4500mAh pil kapasitesi, 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği ile tamamlanıyor. Ayrıca, 5G, Wi-Fi6E, Bluetooth 5.3, NFC ve stereo hoparlör gibi bağlantı seçenekleri mevcut. Yüz tanıma ve ekran içi parmak izi okuyucu gibi güvenlik özellikleri, Android 13 tabanlı One UI işletim sistemi ile birleşiyor. Cihaz, 5 yıl güvenlik ve 4 ana sürüm Android güncellemesi vaadiyle geliyor. IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunan Galaxy S23 FE, 8.2mm kalınlığında ve 209g ağırlığında bir yapıya sahip.

Samsung Galaxy S23 Ultra, teknoloji meraklılarını heyecanlandıran özelliklerle dolu bir cihaz. 6.8 inç QHD+ Amoled ekranı ve 120Hz tazeleme hızı, keskin ve akıcı bir görsel deneyim sunuyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 8GB RAM ile güçlendirilmiş, bu da yüksek performans gerektiren uygulamalar ve oyunlar için ideal. 200MP ana kamera, geniş açılı, telefoto ve periskop lenslerle destekleniyor, bu da fotoğrafçılık tutkunları için geniş bir yelpazede imkanlar sunuyor. 5000mAh pil kapasitesi ve hızlı şarj özellikleri, gün boyu kullanım için yeterli enerji sağlıyor. Ayrıca, IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık, cihazın zorlu koşullarda bile güvenilir olmasını sağlıyor.

Honor Magic6 Pro, etkileyici özellikleriyle dikkat çekiyor. 6.8 inç FHD+ OLED ekranı ve 120Hz yenileme hızı, göz alıcı bir görsel deneyim sunarken, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 12GB RAM ile güçlü performans vaat ediyor. 50MP ana kamera, geniş açılı ve telefoto lenslerle destekleniyor, ayrıca 50MP ön kamera ve TOF 3D sensörü ile donatılmış. 5600mAh pil kapasitesi ve 80W kablolu, 66W kablosuz şarj özellikleriyle uzun süreli kullanım sunuyor. Android 14 tabanlı MagicOS işletim sistemi, 5 yıl güvenlik ve 4 ana sürüm güncellemesi ile güncelliğini koruyor. IP68 sertifikası ise cihazın suya ve toza karşı dayanıklılığını garanti ediyor. Ürünün 8.9mm kalınlığı ve 229g ağırlığı, taşınabilirliği ve rahat kullanımı ön plana çıkarıyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra, etkileyici özelliklerle dolu bir cihaz olarak dikkat çekiyor. 6.8 inç QHD+ Amoled ekranı ve 120Hz tazeleme hızı, göz alıcı bir görsel deneyim sunuyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve 12GB RAM ile güçlü performans vaat ediyor. 200MP ana kamera, geniş açılı, telefoto ve periskop lenslerle birlikte, fotoğrafçılık konusunda yeni sınırlar zorluyor. 5000mAh pil kapasitesi ve hızlı şarj özellikleri, yoğun kullanımda bile gün boyu dayanıklılık sağlıyor. Ayrıca, 5G ve Wi-Fi 7 gibi en yeni bağlantı teknolojilerini destekleyerek, kullanıcılarına kesintisiz bir iletişim imkanı sunuyor. Android 14 tabanlı One UI işletim sistemi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi ile uzun süreli bir kullanım deneyimi vaat eden bu cihaz, IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılığını da kanıtlıyor.

Apple iPhone 15 Pro, teknoloji meraklılarını heyecanlandıran özelliklerle dolu. 6.1 inç FHD+ OLED ekranı 120Hz tazeleme hızı sunarken, Apple A17 Pro işlemci güçlü performans vaat ediyor. 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile donatılmış bu cihaz, 48MP ana kamera, 12MP geniş açı ve 10MP periskop kamera kombinasyonuna sahip. 3274mAh kapasiteli pil, hızlı şarj seçenekleri ve IP68 sertifikası ile hem dayanıklı hem de uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. iOS 17 işletim sistemi ve 5G bağlantı desteği ile de geleceğe hazır bir telefon.