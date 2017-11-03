Estonya akıllı kimlik kartlarının kullanımını kısa bir süreliğine yasaklıyor

Tam Boyutta Gör

Kamu hizmetlerini online platformlara taşıma konusunda Avrupa'nın en başarılı ülkesi olarak değerlendirilen Estonya, e-Estonia adını verdiği akıllı kimlik kartlarını 2013 yılında tanıtmış ve ilerleyen yıllarda da kullanıma sunmuştu. Sahibinin; bankacılık işlemleri yapmasına; eğitim, sağlık ve emeklilik belgelerini görüntülemesine, reçete ve ilaçlarını takip etmesine hatta seçimlerde oy kullanmasına imkan tanıyan akıllı kimlik e-Estonia, vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlasa da bu yılın başında tespit edilen bir güvenlik açığı kart sahibi yaklaşık 760.000 kişinin verilerini tehlikeye atmıştı.





Güvenlik Açığı Giderilecek

Bilişim uzmanları, kartlarda yer alan ve Alman şirketleri ile İsviçre şirketleri tarafından üretilen yongalardaki hatanın ciddi bir güvenlik açığına neden olduğunu açıklamıştı. Uzmanlar bu güvenlik açığı ile vatandaşların şifrelenmiş verilerinin ele geçirilebileceği veya sahte kimlikler üretilebileceğini kaydetse de hem Estonya hükümeti hem de Alman Infineon şirketi, güvenlik açığının kötüye kullanıldığına dair hiçbir işaret olmadığını açıklamıştı. Yine de gerçekleşebilecek tehlikenin önüne geçmek isteyen yetkililer bu geceden itibaren akıllı kimlik kartlarına yönelik güvenlik çalışması başlatacak.





Estonya hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre e-Estonia kartlarının sahipleri bu gece yarısında yani güvenlik güncellemeleri başladıktan sonra işlemler tamamlanana kadar kimlik kartlarını online hizmetlerden yararlanmak için kullanamayacak. Hükümet yetkililerine göre işlemlere pazartesi günü ara verilecek ve 760.000 kişinin akıllı kimlik kartları periyotlar halinde Mart 2018'e kadar güncellenmiş olacak.





İşlemlerin Uzun Sürmesinden Şikayet Ediliyor

Güncelleme işlemlerine ilk olarak dün başlayan Estonya hükümeti 40.000 vatandaşın e-Estonia kartını güncellemiş ve vatandaşların kimlik kartlarının uzaktan ya da polis ve sınır koruma servis noktalarında güncellenebileceğini duyurmuştu. Bazı vatandaşlar ise güncelleme işleminin çok uzun sürdüğünden ve bu esnada acil işlerin aksadığından şikayetçi. Güncelleme işleminin yavaşlığından dert yanan İngiltere'nin Estonya Büyükelçisi Theresa Bubbear de e-Estonia kartını güncellemeye çalışırken iki günden fazla zaman kaybettiğini ancak güncelleme işleminin halen tamamlanmadığını Twitter hesabında yazmıştı.

http://www.reuters.com/article/us-estonia-cyber/estonia-orders-online-id-lock-down-to-fix-security-flaw-idUSKBN1D312Q