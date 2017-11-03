Estonya akıllı kimlik kartlarının kullanımını kısa bir süreliğine yasaklıyor

Güvenlik Açığı Giderilecek
Bilişim uzmanları, kartlarda yer alan ve Alman şirketleri ile İsviçre şirketleri tarafından üretilen yongalardaki hatanın ciddi bir güvenlik açığına neden olduğunu açıklamıştı. Uzmanlar bu güvenlik açığı ile vatandaşların şifrelenmiş verilerinin ele geçirilebileceği veya sahte kimlikler üretilebileceğini kaydetse de hem Estonya hükümeti hem de Alman Infineon şirketi, güvenlik açığının kötüye kullanıldığına dair hiçbir işaret olmadığını açıklamıştı. Yine de gerçekleşebilecek tehlikenin önüne geçmek isteyen yetkililer bu geceden itibaren akıllı kimlik kartlarına yönelik güvenlik çalışması başlatacak.
Estonya hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre e-Estonia kartlarının sahipleri bu gece yarısında yani güvenlik güncellemeleri başladıktan sonra işlemler tamamlanana kadar kimlik kartlarını online hizmetlerden yararlanmak için kullanamayacak. Hükümet yetkililerine göre işlemlere pazartesi günü ara verilecek ve 760.000 kişinin akıllı kimlik kartları periyotlar halinde Mart 2018'e kadar güncellenmiş olacak.
İşlemlerin Uzun Sürmesinden Şikayet Ediliyor
Güncelleme işlemlerine ilk olarak dün başlayan Estonya hükümeti 40.000 vatandaşın e-Estonia kartını güncellemiş ve vatandaşların kimlik kartlarının uzaktan ya da polis ve sınır koruma servis noktalarında güncellenebileceğini duyurmuştu. Bazı vatandaşlar ise güncelleme işleminin çok uzun sürdüğünden ve bu esnada acil işlerin aksadığından şikayetçi. Güncelleme işleminin yavaşlığından dert yanan İngiltere'nin Estonya Büyükelçisi Theresa Bubbear de e-Estonia kartını güncellemeye çalışırken iki günden fazla zaman kaybettiğini ancak güncelleme işleminin halen tamamlanmadığını Twitter hesabında yazmıştı.
http://www.reuters.com/article/us-estonia-cyber/estonia-orders-online-id-lock-down-to-fix-security-flaw-idUSKBN1D312Q Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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